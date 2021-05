Pentru Ocu, să trăiască din artă e un vis din copilărie devenit realitate

”Între sufletul meu și lumea naturală nu există niciun fel de separare,” spune Ocu , o artistă care s-a născut și a crescut lângă Sibiu și pentru care natura a fost mereu locul preferat, care o ajută să găsească răspunsurile potrivite pentru viața ei și echilibrul de care are nevoie.

Legătura lui Ocu cu lumea naturală se regăsește atât în felul în care vedea lumea și relațiile cu oamenii, cât și-n ceea ce desenează, căci unul dintre pattern-urile pe care le folosește cel mai mult în ultima vreme e inspirat de mediul înconjurător și simte că-l poate folosi încontinuu, fără să se plictisească de el și fără să-i epuizeze înțelesurile.

Am vorbit cu Ocu despre arta pe care o face, despre valorile ei de viață, despre ce-a învățat când și-a luat un an liber după absolvirea liceului și-a plecat să locuiască în Italia și despre cea mai nouă pasiune a ei, body painting-ul.

Portret de artistă: Ocu © Kero Zen

Când și cum ai început să desenezi?

Sunt una dintre persoanele norocoase pentru că de mică am fost atrasă de zona artistică și am simțit direcția pe care am și mers. Foloseam desenul ca și terapie, desenam de multe ori când eram tristă, dar și când eram bine. În școala generală obișnuiam să fac temele la desen unor colegi din clasă. (râde) Apoi am mers la liceul de artă din Sibiu și, în perioada aia, m-am îndrăgostit de street art, graffiti și tot ce înseamnă zona asta de cultură urbană. Apoi am venit la facultate la Cluj, unde am făcut Publicitate.

Ce știai despre street art când erai în liceu?

În Sibiu nu prea era mișcare în zona asta, dar în schimb aveam internetul și alte orașe ca Bucureștiul unde găseam informații și puteam să intru în contact cu street art-ul. Apoi, când am mai plecat din țară, la Roma, de exemplu, țin minte că eram fascinată de ce locații desenate găseam sau de metrourile colorate și tagate la maxim. Când zic artă stradală nu mă refer doar la murale frumoase, mă refer la tot felul de intervenții pe stradă, care sunt mai organice cumva.

Deși în liceu am făcut grafică, îmi plăceau și modelajul, și pictura, și lucrul cu alte medii. Asta a fost o chestie la mine tot timpul, că n-am reușit să mă restrâng ca personalitate artistică într-un singur mediu. Chiar dacă sunt asociată cu diferite medii din artă si lucrez mai mult în unele, nu mă simt reprezentată de mediu, ci simt că prin mediul respectiv pot să-mi expun ideile și creativitatea, acesta fiind doar un instrument prin care poți să pui în practică un concept.

Art gallery on wheels, Cluj, 2016 © Arhivă personală

De ce ai urmat Publicitatea la Cluj și nu te-ai dus tot la Arte?

După liceu, am avut un an liber și am plecat din țară. Nu știam exact ce vreau să fac în continuare. Apoi m-am gândit la ce aș putea să fac cu creativitatea mea, să mă și dezvolt și să fiu și stabilă financiar. Așa am ajuns la concluzia că ar fi bine să mă duc la Publicitate. Am făcut facultatea de Publicitate la Cluj și am rămas aici, dar nu am simțit că o să pot lucra în domeniu, așa că am revenit tot la artă.

Ceea ce m-a atras la publicitate a fost creativitatea, care e de bază în tot ceea ce fac. Îmi e destul de ușor să vin cu idei, cu soluții creative pentru anumite situații și m-am gândit că un job în advertising ar fi ok din punct de vedere financiar pentru că la acel moment nu vedeam cum aș putea să mă dezvolt financiar ca artist și să am doar ocupația asta. Era o nebuloasă în înțelegerile mele la momentul respectiv și am încercat să fiu mai practică.

În publicitate nu m-am regăsit pentru că eu simțeam să desenez în continuare, să fac alte chestii creative. Mi-am dat seama că în domeniul ăsta publicitar aș fi ajuns să lucrez contra valorilor mele de viață, pe proiecte care chiar nu mă reprezentau și unde simțeam că nu mi-aș fi dezvoltat latura artistică.

Pentru mine, arta e legătura dintre inimă și creier, suflet și minte. Ocu

Biroul Amazon, București © Arhivă personală

La ce te referi când spui valori de viață?

Mi-am dat seama că aș ajunge să creez nevoi noi oamenilor din jurul meu ca să cumpere și mai mult. Practic, aș fi participat activ la dezvoltarea consumerismului și la falsa idee de libertate prin consum. Asta nu înseamnă că tot domeniul publicitar face ce am descris mai sus, dar pentru mine era foarte important să fac ce simt și să nu merg în alte direcții. Sunt interesată de tot ceea ce ține de simple life, natură, mama terra și conceptul de ”less is more”, iar pentru mine arta e legătura dintre inimă și creier, suflet și minte.

Cum gestionezi ceea ce ți se cere într-un brief de creație în raport cu valorile tale? Cum găsești echilibrul?

M-am confruntat cu asta! Mai ales că în România nu există o identitate clară a artistului, iar unii clienți, cu toate intențiile bune, contactează un artist, dar nu-l contactează pentru stilul lui. Relația e mai degrabă de tipul, ”Tu știi să desenezi, eu sunt clientul, vreau să-mi faci asta...” Ceea ce e foarte greșit! Când alegi un artist, îl alegi pentru stilul lui și atunci o să ai cel mai bun rezultat, că asta și cauți. Dar sunt mulți oameni care nu înțeleg asta sau care au un brief mult prea strict și ajungi să faci un fel de educație cu clientul în care încerci să-i explici toți pașii: de ce te-ai gândit la asta, de ce să aibă încredere în ce zici tu, și tot așa. Practic, îmi dau silința să mențin totul în echilibru prin detașare, încercând să înțeleg cerințele clienților și de unde provin acestea, iar în același timp să îmi expun viziunea cât mai clar și să o mulez pe situație.

Ce s-a întâmplat după ce ai terminat facultatea la Cluj și cum ți-ai făcut debutul în lumea proiectelor creative?

De mică, am mai participat la concursuri de artă sau expoziții, dar niciodată fără să existe alte activități pe lângă. În timpul facultății l-am cunoscut pe artistul Kero Zen, care era deja în zona asta de dezvoltare artistică și proiecte culturale. Am învățat de la el tehnici și am văzut că se poate. În perioada aia părea imposibil să te susții numai din asta. Treptat, până am terminat facultatea, am făcut echipă cu el, am crescut împreună, ne-am dezvoltat și am ajuns să fiu artistă full time, fără alt job pe lângă. Vis din copilărie, care a devenit realitate!

Colaborare cu Kero Zen, Timișoara, 2018 © Arhivă personală

Cum ai învățat să te organzezi și să fii disciplinată fără să fi lucrat vreodată într-un sistem organizat?

Locuiesc singură de la 15 ani fiindcă sunt din Arpașu de Jos, de lângă Sibiu, iar la liceu a trebuit să mă mut în oraș. (râde) Am avut tot felul de exemple de organizare și am avut structuri în spate, care să mă ajute. În liceu și facultate, am avut tot felul de job-uri, așa că eram obișnuită cu o structură anume. În plus, asta cu organizarea în freelancing e un capitol întreg. Trebuie să fii organizat, dar în același timp trebuie să fii detașat de organizarea respectivă, pentru că atât de organic se mișcă tot, încât trebuie să fii foarte fluid, să poți modifica imediat orarul, să schimbi situațiile și asta a trebuit să învăț, de fapt. Nu organizarea, ci să fiu detașată de organizarea respectivă. Cred că e puțin mai greu să te detașezi de un program sigur și organizat și să înveți să fii spontan, să improvizezi și să modifici lucruri deja gândite/pregătite sau întâlniri în ultimul minut. A durat ceva timp la mine, să nu mai existe stres din cauza asta, dar în principal, prin detașare, observație și prezență, am reușit.

Ce ai făcut în anul de pauză de după liceu, cum l-ai petrecut?

La începutul anului respectiv am avut niște dezamăgiri pe plan personal și am simțit nevoia de un escape. Eram nehotărâtă și nu știam încotro să mă îndrept. Până la urmă, am plecat în Italia, unde locuiește mama mea. Am stat cu ea o perioadă scurtă, pe urmă am plecat singură pe o insulă, Insula del Giglio, din Toscana, care e rezervație naturală. A fost prima dată în viață când m-am dus singură undeva unde nu cunoșteam pe nimeni. Îmi găsisem un job cu ajutorul mamei, iar pe urmă, în fiecare vară, timp de 4-5 ani la rând, am mers pe insula respectivă. Chiar preferam să îmi petrec verile acolo, să lucrez și să îmi fac banii pentru plata studiilor si de buzunar, apoi să vin în Cluj la facultate. Viața a fost bună și atunci, m-am reconectat cu natura și conectat cu locul acela minunat, a fost terapeutic să locuiesc acolo câteva luni pe an. Am reușit să redevin cea mai bună prietenă a mea și să mă înțeleg mai bine. A contat foarte mult că mi-am dat timp.

Hypnoting de Kero și Ocu © Arhivă personală

Mai știi ce ai descoperit atunci despre tine, în anul petrecut în Italia?

Atunci nu vedeam lucrurile așa, totul s-a întâmplat natural și treptat, fără planuri prea mari în avans. În timp ce eram acolo, m-am hotărât ce să fac în viitorul apropiat și m-am înscris la facultate la Cluj. Mi-a prins foarte bine că m-am și regăsit, cumva, firește, dar n-a fost nimic intenționat. După cum ziceam, apropierea de natură și timpul petrecut cu mine, m-au ajutat foarte mult. Cred că atunci a fost pentru mine reîndrăgostirea de natură și de partea mai subtilă a vieții. Atunci am început să cochetez și cu vegetarianismul, cu numerologia și am simțit că fac parte din întregul ce mă înconjoară.

Am înțeles același lucru pe care îl știam cândva când eram mică și anume că între sufletul meu și lumea naturală nu există niciun fel de separare.

Cum se reflectă relația ta cu natura în felul arta pe care o faci?

Merg pe feeling foarte mult. Pentru că viziunea și ideile mele se schimbă, în funcție de unghiul din care privesc, de situație sau de mood, încerc să nu-mi restrâng creativitatea dându-mi doar o direcție, fiindcă, cumva, mi se pare că mă trădez dacă fac asta, căci, așa cum îți spuneam mai devreme, mintea mea pur și simplu zboară în multe direcții. Am încercat să mă concentrez o perioadă doar pe ceva anume, ca să dezvolt subiectul respectiv, dar am descoperit că pot să merg pe subiecte diverse, în paralel, și e mult mai constructiv. Un fel de slow-motion-multitasking unde am mai multe proiecte în mișcare, în același timp, iar în funcție de stare sau necesitate, mă pot deplasa între subiecte. Cred că în ziua de astăzi foarte multă lume face asta și consider că e un proces bun pentru creativitate.

Villa Sator în Pougne Herrison, Franța, 2018, colaborare cu Kero Zen © Arhivă personală

Folosești des în desenele tale un pattern care arată ca un labirint șerpuit. Ce îmi poți spune despre el?

Merg tot pe feeling și aici, iar pattern-ul de care zici, pe care l-am folosit mult în ultima vreme, vine tot din natură, din fascinația față de natură, e foarte organic. Acum sunt într-un experiment în care încerc să folosesc pattern-ul de câte ori simt să îl folosesc în proiecte și vreau să văd unde mă duce, fără să caut explicații, mai degrabă să le las să vină la mine.

Am început să fac și body painting cu pattern-ul ăsta, vorbind astfel despre conexiune, vulnerabilitate, încredere reciprocă și body acceptance. Mediul acesta permite întrebări despre identitatea umană și permanența formei și atinge puterea originală transformatoare a artei.

Am găsit în anii trecuți o poză cu mine în camera din copilărie, unde aveam pereții desenați cu carioca, iar undeva, lângă birou, tot pe perete, desenasem un pattern cu linii suprapuse, într-o manieră copilăroasă, dar care aducea destul de mult cu genul de pattern-uri pe care le fac azi. Cumva, modul acesta de exprimare a existat în mine tot timpul și cred că trebuie doar să îl las să iasă la suprafață, fără să țin cont de reguli și explicații din domeniul artistic.

Ocu și-un detaliu din lucrarea ”Open all your eyes” © Arhivă personală

Ce ți-ar plăcea să mai experimentezi în perioada următoare?

Am o listă întreagă de idei care mă așteaptă. Mi-ar plăcea să lucrez mai mult în zona de ceramică. Și cu țesăturile. Și cu plantele. Cu foarte multe medii, așa cum îți spuneam, mă atrag toate. (râde) Încerc să fac și proiecte interdisciplinare, unde folosesc mai multe medii, care se mixează într-un mod unic la fiecare lucrare, fără să le mai intersectez în același mod în viitor.

Singura magie palpabilă care mi se pare că mai e momentan, în contextul în care suntem acum, e arta. Ocu

Te duci în natură ca să observi mediul înconjurător și să te lași inspirat de el?

Natura e esențială pentru mine și fac studii, da. E un lifestyle, de fapt, și tot timpul studiez lucrurile din jur. Când mă uit la lumea care mă înconjoară, mă inspiră direct. Adică observ în alt mod, nu sunt pasivă, încerc să fiu prezentă și să mă hrănesc din ele cumva. E o lume magică. Și singura magie palpabilă care mi se pare că mai e momentan, în contextul în care suntem acum, e arta.

A society where power means love, Madeira, 2018 © Arhivă personală

Pentru mine, inspirația e modul în care fiecare dintre noi vede lucrurile, e o deschidere, o detașare de punctul tău de vedere. Încerci să nu rămâi strict, te deschizi și te aștepți ca oricare altă variantă existentă sa fie posibilă! Să știi că nu știi și să descoperi încontinuu.