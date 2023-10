Descoperă povestea unui tatuator care a dat totul pentru visul lui

Alegerile care ni se potrivesc ne duc acolo unde ne dorim. Însă, adesea, ele vin cu multă muncă și sacrificii pe care, la prima vedere, nu suntem dispuși să le facem. Mai ales când la capătul acestui drum nu știm dacă vom învinge sau, dimpotrivă, vom fi învinși.

Cu o astfel de alegere s-a trezit față în față și OG Andraw la finalul anului 2016. După o perioadă de învățare și experimentare pe cont propriu, Andrei și-a dat seama că arta lui a ajuns într-o fundătură. Pe de-o parte fiindcă îi lipseau anumite elemente tehnice, pe de alta fiindcă nu monetiza suficient încât să poată trăi din asta. Așa s-a născut întrebarea: depune efort să continue să învețe și să-și ducă arta la nivelul următor sau depune armele?

După un an de zile de muncă asiduă, puțin timp liber, concentrare și încredere în sine dublată de susținerea oamenilor apropiați, Andrei a renăscut într-un nou rol - artist tatuator - și toate au început să i se lege. Am vorbit cu el despre drumul pe care l-a parcurs și despre lecțiile învățate în acest proces.

OG Andraw © Arhivă personală

Care a fost parcursul tău până în momentul la care ai început să tatuezi?

Stilul meu este influențat de ce am făcut înainte de a mă apuca de tatuat. Am fost autodidact până într-un anumit punct, după care am fost ucenic într-un salon de tatuaje și am învățat de la altcineva cum să fac meseria asta. Însă, cu mult timp înainte de a mă gândi că o să mă apuc vreodată de tatuat, am fost atras de desenul tehnic. Îmi plăcea că trebuia să fie super precis, milimetric. Și azi, în anumite compoziții ale mele, sunt lucruri care par ușor dezordonate, dar, de fapt, sunt foarte minuțios plasate.

După desenul tehnic, am făcut cunoștință cu graffiti-ul și, de acolo, a început să se contureze și mai mult drumul spre ceea ce fac acum. Văzând că desenul tehnic și graffiti-ul îmi aduc doar o faimă locală, fără să se concretizeze financiar, am căutat un alt gateway pentru a-mi produce arta care să aducă bucurie oamenilor, iar mie bani. Așa am ajuns la arta tatuajului.

Cum a influențat graffiti-ul felul în care desenezi?

Estetic, am iubit întotdeauna simetria. În graffiti, aveam litere foarte simetrice, totul era egal. Mi se trăgea de la prima iubire, desenul tehnic. M-am apucat de graffiti prin 2010. Am început cu tag-urile, am inventat unul din niște porecle pe care le aveam pe vremea când mă dădeam pe skate și am ajuns la Suez. Era pur și simplu Zeus scris invers. (râde) De aici a început totul: ieșeam noaptea, dădeam tag-uri, mă întâlneam cu alți oameni care făceau asta, de la ei am învățat o grămadă de lucruri.

Tag-ul Suez din perioada în care Andrei explora cu graffiti-ul © Arhivă personală

De ce crezi că, inițial, nu ți-ai putut monetiza arta?

Nu aveam atât de bine dezvoltată partea artistică. La mine era strict graffiti-ul, bombing-ul, lettering-ul și așa mai departe. Nu am combinat niciodată graffiti-ul sau paste-up-ul, stencilul sau muralul. Am încercat, la un moment dat, să am o mică galerie, unde am vândut câteva dintre plăcile de skateboard pe care le desenam. Dar eram foarte nișat în ceea ce făceam și nu puteam să-mi extind la momentul respectiv orizonturile și clientela. Așa a apărut tatuatul. Practic, am luat din abilitățile pe care le foloseam pe plăcile de skateboard și le-am transferat în tatuat.

Mai desenezi plăci de skateboard?

Da! Chiar acum am o placă work-in-progress. Majoritatea au fost cumpărate de prieteni. Mi-au zis: „Nu mă tatuez, dar, uite, cumpăr asta de la tine.” Oamenii din jurul meu au apreciat ce fac.

Când a intrat tatuatul în viața ta?

În 2016 am luat decizia de a mă lăsa de graffiti și de a încerca să găsesc o variantă care să mă facă să mă pot exprima la fel de bine. Una care să nu mai implice frica de a fi alergat pe stradă, de a fi prins de poliție, de a supăra oamenii. (râde) Și unul dintre prietenii cu care ieșeam la vremea aia la desenat era deja tatuator și l-am întrebat pe el: „Crezi că ai putea să vorbești cu băiatul care te-a învățat pe tine să tatuezi să mă învețe și pe mine să tatuez?” Și a zis: „Desigur, de ce nu?” Am avut un mic interviu cu Teo de la Mchina Electrica și am început să fiu ucenic la el. Am fost ucenic pentru aproape un an de zile. La sfârșitul lui 2017, am început să fac tatuaje și pe oameni. Am început să am clienți. Astfel am început să construiesc la omul care sunt acum și la ceea ce fac.

Plăci de skateboard desenate de Andrei © Arhivă personală

Cum a fost anul tău de ucenicie: cum ai reușit să rămâi consecvent și să te mobilizezi să duci la capăt acest proces de învățare și reinvenare de sine?

Blood, sweat and tears? (râde) În perioada în care eram ziua ucenic, lucram seara ca barman. Am făcut treaba asta aproape un an de zile; trebuia să învăț să tatuez, trebuia să fac și bani de chirie. Au fost zece luni în care singura mea zi liberă era duminica. Munceam zi-lumină. Dar totul a meritat pentru că aveam țelul stabilit. Și am zis: „O să lupt până o să îmi dau seama dacă tatuatul e de mine sau nu e.” A fost o luptă cruntă!

Însă, dacă-mi setez ceva, o să merg până-n pânzele albe. Am un tunnel vision care mă ține acolo, nu mă uit stânga-dreapta. Tunnel vision-ul e o chestie pe care o folosesc în continuare. Dacă am nevoie să mă concentrez, poate să se întâmple lângă mine orice, că rămân concentrat. În plus, am avut sprijinul prietenilor și a familiei și a contat foarte mult treaba asta. Sprijinul lor moral m-a ajutat și mai mult să mă țin de treabă.

Cum ai descrie stilul tău în ceea ce privește tatuajele?

Anul acesta a început să se contureze ceea ce fac eu și ceea ce gândeam, dar nu aveam pregătirea necesară. Pregătirea de a putea observa anumite lucruri astfel încât să le și pot desena, să le și pot tatua. Însă anul acesta am ajuns într-un punct unde înțeleg mult mai multe. Și am o flexibilitate în a face, în a desena și a tatua o bună parte din tot ce gândesc. Acum vreau să sedimentez toată informația și, ulterior, vom vedea ce urmează. Stilul meu e ușor abstract, ilustrativ și grafic.

Tatuaj realizat de Andrei © Arhivă personală

La ce te referi când spui că nu aveai pregătirea necesară?

Lipsea tehnica. Neurmând un liceu sau o facultate cu profil artistic, mi-era foarte dificil să mă uit la un portret și să îmi dau seama unde pică umbrele, de ce pică lumina așa, etc. A trebuit să învăț toate astea când m-am apucat de tatuat. M-am mutat recent într-un apartament nou și am redescoperit niște desene pe care le-am făcut când eram ucenic, erau niște schițe ale unor idei pe care le aveam atunci, dar pe care nu le-am putut pune în practică fiindcă nu știam cum. Și, redescoperindu-le, le-am transformat în stilul pe care îl am acum. Mi-am zis: „Nu mai pare așa greu!” Au trecut patru ani de atunci în care am tot învățat și acum mi se pare mult mai ușor să fac anumite compoziții, să nu mai îmi stea în cale tehnica.

Care sunt planurile tale în perioada următoare?

Cum spuneam, momentan vreau doar să sedimentez informația pe care am adunat-o. Ulterior, va mai fi necesar să învăț alte lucruri. Pentru că, în tatuat, dacă după 10-15 ani zici că ai învățat tot, te înșeli amarnic. Sunt o grămadă de stiluri prin care merită să treci, sunt o grămadă de tehnici pe care poți să le înveți. Poți amesteca tehnici, poți amesteca stiluri de tatuat. Trebuie doar să exersezi!