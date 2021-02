În România, colectarea separată a deșeurilor a devenit, teoretic, obligatorie de la 1 iulie 2019, iar cine nu respectă aceste reguli poate fi amendat. În realitate, colectarea selectivă rămâne o problemă pentru că oamenii nu sunt încă obișnuiți să facă asta, iar infrastructura necesară pentru un asemenea proces are încă lacune. Conform Eurostat, institutul Comisiei Europene care se ocupă cu statistica, România e pe locul 26 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene când vine vorba de rata de reciclare.

În România, colectarea separată a deșeurilor a devenit, teoretic, obligatorie de la 1 iulie 2019, iar cine nu respectă aceste reguli poate fi amendat. În realitate, colectarea selectivă rămâne o problemă pentru că oamenii nu sunt încă obișnuiți să facă asta, iar infrastructura necesară pentru un asemenea proces are încă lacune. Conform Eurostat, institutul Comisiei Europene care se ocupă cu statistica, România e pe locul 26 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene când vine vorba de rata de reciclare.

În România, colectarea separată a deșeurilor a devenit, teoretic, obligatorie de la 1 iulie 2019, iar cine nu respectă aceste reguli poate fi amendat. În realitate, colectarea selectivă rămâne o problemă pentru că oamenii nu sunt încă obișnuiți să facă asta, iar infrastructura necesară pentru un asemenea proces are încă lacune. Conform Eurostat, institutul Comisiei Europene care se ocupă cu statistica, România e pe locul 26 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene când vine vorba de rata de reciclare.

Cu toate că a început activitatea de numai două luni de zile, OilRight România a colectat deja o tonă de ulei alimentar de la gospodăriile din județul Timiș și-și propune să ajungă la zece tone până la finalul acestui an. Procesul de producție a lumânărilor mai are puțin de așteptat fiindcă aparatele necesare pentru asta vin din afara țării. Atât pentru colectare, cât și pentru producție, OilRight va angaja ”persoane cu dizabilități cu trecut instituțional sau în risc de instituționalizare - unul din cele mai excluse grupuri nu doar de pe piața muncii, ci de la viața comunității în general,” spune Roxana, care oferă și o imagine de ansamblu a acestei situații: ”În România, peste 17.000 adulți cu dizabilități sunt instituționalizați, iar aproape toți sunt în risc de instituționalizare atunci când părinții le îmbătrânesc. Nu există servicii de sprijin și prevenție în comunitate – ceea ce este tragic pentru întreaga noastră societate. Problema instituționalizării este una din marile rușini la nivel național, România nereușind să închidă acele centre rezidențiale mari, segregate, abuzatoare, în ciuda angajamentelor naționale și internaționale luate de țara noastră.”

Cu toate că a început activitatea de numai două luni de zile, OilRight România a colectat deja o tonă de ulei alimentar de la gospodăriile din județul Timiș și-și propune să ajungă la zece tone până la finalul acestui an. Procesul de producție a lumânărilor mai are puțin de așteptat fiindcă aparatele necesare pentru asta vin din afara țării. Atât pentru colectare, cât și pentru producție, OilRight va angaja ”persoane cu dizabilități cu trecut instituțional sau în risc de instituționalizare - unul din cele mai excluse grupuri nu doar de pe piața muncii, ci de la viața comunității în general,” spune Roxana, care oferă și o imagine de ansamblu a acestei situații: ”În România, peste 17.000 adulți cu dizabilități sunt instituționalizați, iar aproape toți sunt în risc de instituționalizare atunci când părinții le îmbătrânesc. Nu există servicii de sprijin și prevenție în comunitate – ceea ce este tragic pentru întreaga noastră societate. Problema instituționalizării este una din marile rușini la nivel național, România nereușind să închidă acele centre rezidențiale mari, segregate, abuzatoare, în ciuda angajamentelor naționale și internaționale luate de țara noastră.”

Cu toate că a început activitatea de numai două luni de zile, OilRight România a colectat deja o tonă de ulei alimentar de la gospodăriile din județul Timiș și-și propune să ajungă la zece tone până la finalul acestui an. Procesul de producție a lumânărilor mai are puțin de așteptat fiindcă aparatele necesare pentru asta vin din afara țării. Atât pentru colectare, cât și pentru producție, OilRight va angaja ”persoane cu dizabilități cu trecut instituțional sau în risc de instituționalizare - unul din cele mai excluse grupuri nu doar de pe piața muncii, ci de la viața comunității în general,” spune Roxana, care oferă și o imagine de ansamblu a acestei situații: ”În România, peste 17.000 adulți cu dizabilități sunt instituționalizați, iar aproape toți sunt în risc de instituționalizare atunci când părinții le îmbătrânesc. Nu există servicii de sprijin și prevenție în comunitate – ceea ce este tragic pentru întreaga noastră societate. Problema instituționalizării este una din marile rușini la nivel național, România nereușind să închidă acele centre rezidențiale mari, segregate, abuzatoare, în ciuda angajamentelor naționale și internaționale luate de țara noastră.”

, un serviciu social care sprijină adulții cu dizabilități și trecut instituțional să trăiască în comunitate. Mai mult chiar, Eli are și propriul PFA, unde meșterește tot felul de brățări și accesorii. Eli a fost abandonată de părinți când avea șase săptămâni și printre amintirile ei din copilărie se numără zilele crunte cu foame și bătăi din orfelinatele anilor 1980, povești de groază care au făcut înconjurul planetei după 1990.

Cei mai mulți oameni în situații similare cu ale Elisabetei ajung să trăiască toată viața instituționalizați, mai întâi în centre pentru copii, apoi în cele pentru adulți, fără să aibă vreodată șansa de a fi pe cont propriu, de a trăi liber și responsabil în societate. Tocmai de aceea, Roxana vrea ca OilRight să fie șansa acestor oameni de-a ieși din centre și de-a începe să trăiască în adevăratul sens al cuvântului. ”Ana e un alt exemplu. Ea e unul dintre oamenii cu trecut instituțional care a început să lucreze recent cu noi la OilRight și care la 42 de ani a semnat primul ei contract de muncă. Nu mai lucrase niciodată,” povestește Roxana, care are nenumărate astfel de povești despre oameni uitați în centrele de recuperare și reabilitare din România, pentru care statul n-are niciun plan mai bun.

Cei mai mulți oameni în situații similare cu ale Elisabetei ajung să trăiască toată viața instituționalizați, mai întâi în centre pentru copii, apoi în cele pentru adulți, fără să aibă vreodată șansa de a fi pe cont propriu, de a trăi liber și responsabil în societate. Tocmai de aceea, Roxana vrea ca OilRight să fie șansa acestor oameni de-a ieși din centre și de-a începe să trăiască în adevăratul sens al cuvântului. ”Ana e un alt exemplu. Ea e unul dintre oamenii cu trecut instituțional care a început să lucreze recent cu noi la OilRight și care la 42 de ani a semnat primul ei contract de muncă. Nu mai lucrase niciodată,” povestește Roxana, care are nenumărate astfel de povești despre oameni uitați în centrele de recuperare și reabilitare din România, pentru care statul n-are niciun plan mai bun.

Cei mai mulți oameni în situații similare cu ale Elisabetei ajung să trăiască toată viața instituționalizați, mai întâi în centre pentru copii, apoi în cele pentru adulți, fără să aibă vreodată șansa de a fi pe cont propriu, de a trăi liber și responsabil în societate. Tocmai de aceea, Roxana vrea ca OilRight să fie șansa acestor oameni de-a ieși din centre și de-a începe să trăiască în adevăratul sens al cuvântului. ”Ana e un alt exemplu. Ea e unul dintre oamenii cu trecut instituțional care a început să lucreze recent cu noi la OilRight și care la 42 de ani a semnat primul ei contract de muncă. Nu mai lucrase niciodată,” povestește Roxana, care are nenumărate astfel de povești despre oameni uitați în centrele de recuperare și reabilitare din România, pentru care statul n-are niciun plan mai bun.