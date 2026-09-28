OSCAR a câștigat Red Bull SoundClash 2026

Peste 6000 de oameni i-au aplaudat până la epuizare. La un scor incredibil de strâns, OSCAR a plecat acasă cu centura de campion.

Știți deja: Red Bull SoundClash nu e doar un simplu concert, e un duel muzical în toată regula. Două scene față-n față, doi artiști care-și trec piesele prin toate filtrele posibile și imposibile și publicul la mijloc, juriul absolut. Patru runde (The Cover, The Takeover, The Clash și The Wildcard) pun la încercare repertoriile și, mai ales, creativitatea celor două tabere.

Albwho Red Bull SoundClash 2026 © Atilla Szabo / Red Bull Content Pool Shurubel la Red Bull SoundClash 2026 © Atilla Szabo / Red Bull Content Pool Albwho & Shurubel la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

„Bună seara, Romexpo! Urmează să fim împreună parte dintr-un show ca niciun altul: avem doi artiști consacrați, două scene, publicul la mijloc și un singur învingător, ales numai de voi. Experiența asta e foarte tare, dar și emoțiile sunt pe măsură”, ne dă MC Shurubel startul serii.

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Suntem la a opta ediție Red Bull SoundClash și, foarte frumos, foarte tematic, publicul are câte opt secunde de țipete pentru fiecare tabără, la final de fiecare rundă. Cei peste 6000 de oameni prezenți la Romexpo vor avea de muncă serios. Decibelmetrul măsoară implicarea lor în aplauze și-n strigăte pentru artistul favorit, iar pe ecrane un progress bar arată în timp real cine are plămâni mai buni. Anul acesta avem și un trofeu: o centură de campion, ca-n ringul de box.

Smiley & OSCAR la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

THE WARM-UP

E runda de încălzire, care nu se punctează. Pe scena albastră, Smiley începe cu ce altceva decât „Dă-o tare”, ca să spargă gheața de la mal. E un mash-up de fapt, așa ceva chiar nu ne-așteptam să vedem: pe scenă și pe beat-urile de la „ Așa Ceva” intră Alex Velea și Connect-R. În mare-formă-mare, unul în denim de sus până jos, celălalt în piele, iată-i lalolată pe cei trei care-au speriat Vestul și topurile radio din România timp de minimum două decenii. Și cum tot ne-ntoarcem în timp, auzim și „Cai verzi pe pereți”, piesa lui Smiley cu Alex Velea și Don Baxter din 2012. După atâta nostalgie, Smiley revine în prezent cu „Aia e”. Și, sincer, cam aia e: la final o mixează pe ritmuri balcanice, ce vibe de vară în septembrie, jos textila de pe public, adio geci! Smiley ne avertizează: abia am început, păstrați-vă, că mai e drum lung. „Ne bucură foarte mult challenge-ul, dar contează ca voi să vă bucurați de spectacol!”, încheie Smiley. Este liderul unei generații: „Ce swag să fii pe scenă cu Alex Velea și Connect-R!”, mărturisește MC-ul serii, Shurubel.

Smiley la The Warm-up la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Smiley, Alex Velea & Connect-R la The Warm-up la Red Bull SoundClash 2026 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Welcome to the other side, ce înghesuială e la scena roșie a lui OSCAR! Aici se transmite live ca la campionatul mondial: abia se vede de telefoane. E încinsă atmosfera, nu se poate trece printre primele rânduri. OSCAR și-a tras un mare look grunge pentru ocazie și începe cu freestyle-ul „Waterboy”, din 2020, tras peste „No More Parties in LA” de Kanye West și gândit ca preludiu pentru albumul său de debut, „Apă”. Intrăm direct în mintea lui OSCAR. ,,Dacă nu făceam artă, nu îmi exprimam sentimentele”, cântă el. Primele rânduri recită în ritm cu el, iar OSKY spune: „Mulți oameni de aici n-au fost niciodată la un concert de-al lui OSCAR. Hai să vedem cum e la un concert de-al lui OSCAR!”

Urmează „Ce suntem?”, definiție tăioasă a relațiilor moderne: „nu știu ce suntem, dar știu ce nu suntem”. „70% apă, 20% artă, 10% răutate”, analiză de laborator pentru generația care-a inventat situationship-ul. Sare toată bucata roșie din Romexpo la piesa asta. OSCAR coboară în public, face baie de mulțime. „Nova, pune «Secrete»!”, cere OSKY, și aici se vede poate cel mai bine cum își construiește muzica: nu neapărat un mesaj pe care vrea să ți-l bage în cap, ci o stare în care vrea să te bage cu totul. Nu pune funde peste emoții. Te lasă cu ele, rele și bântuitoare. În primele rânduri, fanii se entuziasmează și cântă unu la unu.

OSCAR la The Warm-up la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Pe scena lui, Shurubel ține ritmul: „Câtă energie, ce vibe mișto!”, conchide el. Aici se termină încălzirea. Ambele tabere au nevoie de public, deci se strigă, se aplaudă, se definesc liniile de graniță. Încep rundele care se punctează.

01 THE COVER

Începe The Cover, rundă la care fiecare artist ia un hit și îl reconstruiește în stilul său. DJ Albwho, la platane, dă tema: „Din vina ta”, hitul verii 2014, semnat de Alex Velea. Velea spunea în 2014 că Smiley se apucase de piesa asta cu un an înainte, iar el doar o terminase de scris, iar versurile semănau suspect de bine cu viața lui de atunci. Oamenii de la scena lui Smiley știu versurile pe de rost, iar Velea începe să cânte și el la a doua strofă. N-ai cum să nu te topești după ce iese: o versiune mai rock-ish a piesei, în care duduie basul.

Smiley & Alex Velea la The Cover la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Pool Content

Hai să-l vedem pe OSCAR cum cântă cover-ul la piesa asta. Strânge rândurile cu Azteca. Dacă la Smiley am avut heartbreak de manual, la OSCAR... e mult mai sumbru. „Ești ca restu’, n-ai trecut testu’” e genul de vers care, în universul lui OSKY nu mai e doar reproș pentru ex, ci aproape o concluzie despre omenire. De la „mi-ai frânt inima” la „de fapt, oamenii sunt problema” nu-i chiar atât de mult de mers și OSCAR face drumul în câteva minute. Aceeași piesă, alt diagnostic.

OSCAR & Azteca la The Cover la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Urmează primul vot al serii. Vocile se încordează, decibelmetrul măsoară, toată lumea urlă din toții plămânii preț de 8 secunde și iată și primul scor al serii: 110,4 la 109,5 pentru OSCAR, care-și adjudecă runda.

02 THE TAKEOVER

E runda la care un artist începe o melodie, celălalt o preia din mers de pe scena opusă și o duce în universul său. Apoi rolurile se inversează timp de 4 piese. Înainte de show, OSCAR spunea că The Takeover e proba care-i vine cel mai natural: „Mi se pare super fun să iau piesa cuiva și să o transform în altceva. Proba asta e super asemănătoare cu sampling-ul and I’m pretty good at that”. Să vedem, deci, ce face cu materialul clientului.

Smiley aruncă în joc „În lipsa mea”, piesă pe care a cântat-o pentru prima dată în 2007, în deschiderea concertului Black Eyed Peas. Acum, la Red Bull SoundClash, cântă tot publicul, părinți și copii fredonează frenetic împreună, e o mare de mâini sus… Și-apoi piesa ajunge pe mâna generației care-a crescut făcând din sampling ditamai sportul și care nu se mulțumește să-i schimbe doar linia melodică, îi schimbă și versurile. Povestea lui OSCAR nu mai e doar o iubire trădată, ci se transformă complet. Din „În lipsa mea” n-a mai rămas decât refrenul, dar ce viziune absolut frapantă reușește OSCAR să aducă sub luminile roșii....

Smiley la The Takeover la Red Bull SoundClash 2026 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Urmează fabulosul „Toxic”, unde începe OSCAR. Instrumentalul pornește de la „530”, piesa lui Kanye West, care, la rândul lui, folosește un sample din „Break the Fall (Acoustic)”. Certuri, împăcări, regrete și încă o tură de la capăt: altă relație care se dezintegrează pe beat-uri. „Sunt toxic” se repetă la nesfârșit, toată mulțimea recunoaște într-o singură voce că e nevoie de terapie. Self-awareness: bifat. Vindecare: urmăriți-ne în sezonul următor. Când trece în colțul lui Smiley, durerea asta de piesă devine mult mai dulce.

OSCAR la The Takeover la Red Bull SoundClash 2026 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

„Plec pe Marte” a lui Smiley e super chill pe scena albastră. În partea roșie curge-n trip-hop. Din nou, preluarea vine cu versurile schimbate, mișcare care pare să devină semnătura lui OSKY. Runda se închide cu ultima pasă de la OSCAR către Smiley: „Numărând victorii”, moment la care se face discotecă în fața scenei roșii. Nici trupa lui Smiley nu se lasă, începe cu un sample triumfal din „The Final Countdown”, și varianta lor de „Numărând victorii” e un rap melodic, cu bass greu și un refren aproape pop. „OSCAR, te-am văzut că dădeai din cap”, râde Smiley la final.

La votul decibelmetrului, Smiley câștigă cu 109,8 la 108,9. OSCAR își repliază imediat armata și îndeamnă ca ,,data viitoare, țipați mai aproape de decibelmetru!"

03 THE CLASH

La The Clash, fiecare artist își reinterpretează piesele în stiluri muzicale complet diferite față de original. Prima temă pe care DJ Albwho le-o aruncă de la platane celor doi combatanți e... heavy metal. Smiley răspunde cu „Oficial îmi merge bine”. „Jumătate din public nu se născuse când am cântat piesa asta”, se amuză el. Riff-urile alunecă spre „Personal Jesus” și, mamă, ce bine sună varianta asta! Oficial, ne merge bine tuturor: sare VIP-ul, sar oamenii de la baruri, sare toată arena!

Smiley la The Clash la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

OSCAR vrea să facă din „Antetokounmpo” imnul colțului roșu și lasă toată creativitatea să se dezlănțuie pe scena lui. Ce headbang, ce flow nebun, ce pogo total în mulțime pe „Oriunde mă duc văd doar oameni falși”. Varianta lui se duce bine de tot spre deathcore, cu niște clape foarte mișto pe spate. „Mi s-au rupt și pantalonii de pe mine, e heavy shit”, constată OSCAR.

OSCAR la The Clash la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

A doua temă muzicală a serii e EDM. „Cine-i David Guetta ăsta? Credeți că eu nu pot?”, își suflecă Smiley mânecile și se pune pe treabă. Numita „De unde vii la ora asta?” capătă subit un ritm de dansează și pietrele.

Smiley la The Clash la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

EDM-ul ar trebui să-i vină mănușă lui OSCAR. Alege „Ok Okay”, se cațără pe stâlpul din mijlocul arenei și, pentru câteva minute, arată de parcă a câștigat deja totul. Poza e monumentală: OSCAR sus triumfător, marea de oameni jos, totul roșu și incandescent... E genul de moment iconic care poate să evadeze din concert și să-și trăiască independent viața și gloria pe internet, cum au făcut-o Irina Rimes x Damian Drăghici x Surorile Osoianu - IELELE la Red Bull SoundClash , Spike și Adi Minune sau Theo Rose ❌ Costel Biju - Turbofin | LIVE ( Cover) Red Bull SoundClash 2025 . Dacă ceva din seara asta poate să le calce pe urme, atunci această variantă de „Ok Okay” are toate șansele. E bestială!

OSCAR la The Clash la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Funk-ul e ultima provocare aruncată de DJ Albwho celor doi combatanți. Smiley atacă cu „Preocupat cu gura ta”: light, chic, ce trebuie. Și recunoaște că-l bucură tare să audă oamenii cântând piesa asta împreună cu el după atâția ani. OSCAR pune la bătaie „Aripi” și sună înălțător de bine. În public, o fană se înalță pe umerii cuiva cu un steag uriaș pe care e imprimat chipul lui OSCAR.

Runda The Clash merge la OSCAR: 109,8 la 109.

04 THE WILDCARD

The Wildcard e, de multe ori, runda care face și desface jocurile la Red Bull SoundClash. Motiv pentru care în spatele ei stă ditamai strategia. OSCAR și Smiley au de aruncat în ring ultimii ași din mânecă: invitați-surpriză.

Primul e OSCAR, care deschide cu ritmurile arhirecognoscibile ale uneia dintre cele mai iubite balade pop-rock românești: „Să nu-mi iei niciodată dragostea”. Mari, mici, toți știm piesa asta, e la noi în suflet undeva arhivată pentru eternitate. Pe scenă intră Dan Bittman și avem unul dintre cele mai emoționante momente ale serii. Cam asta e, de fapt, Red Bull SoundClash: o punte peste generații, stiluri și trenduri. OSCAR supralicitează cu „Seară de seară”, pentru care i se alătură Alex Bittman și Ștefan Costea. Fanii sunt absolut în extaz, e delir!

OSCAR & Dan Bittman The Wildcard la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

OSCAR, Alex Bittman, Ștefan Costea The Wildcard la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Smiley are în față o adevărată provocare. Și totuși, aduce o mare surpriză pe scena albastră: nimeni altul decât... Ian! Publicul lui OSKY e puțin dezorientat. „S-au făcut atâtea speculații despre cine va fi wildcardul!”, râde Smiley, care-și adjudecă runda cu 110 puncte.

Smiley & Ian The Wildcard la Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Shurubel rezumă simplu: „Astea sunt lucrurile care se întâmplă la Red Bull SoundClash. Mă aștept să facă și o piesă împreună! Noi toți am câștigat doar prin faptul că suntem aici”.

Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Și iată că ajungem la finalul meciului. Se adună febril scorurile. E foarte strâns: 438,6 la 438,3 pentru Oscar. Cu doar trei zecimi diferență, OSCAR câștigă Red Bull SoundClash 2026.

Red Bull SoundClash 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Seara se termină cu „Din vina ta”, într-o versiune explozivă, cu Smiley, OSCAR, Ian, Alex Velea, Connect-R, Azteca, Ștefan Costea și Alex Bittman pe o singură scenă, cea a învingătorului. Dar deja nu prea mai există roșu și albastru. Doar foarte multă lume care urlă aceeași piesă.

OSCAR câștigă Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Smiley: „M-am bucurat de fiecare moment și mi-a plăcut tare mult provocarea artistică, faptul că a trebuit să-mi recreez piesele și să le reinterpretez pe ale lui Oscar. Mi-a plăcut «Toxic», încă o mai fredonez, simt că are potențial. În seara asta n-a contat câștigătorul, a contat muzica și faptul că oamenii au câștigat o experiență interesantă.”

OSCAR & Smiley la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

OSCAR: „Cred că am început să lucrez din iulie la show-ul ăsta. Am început prima dată cu «În lipsa mea», care mi se pare cea mai complexă dintre toate piesele lui Smiley. După, am început să-mi refac toate piesele mele în alte stiluri muzicale, iar «Plec pe Marte» am terminat-o aseară. Să câștig a fost o experiență incredibilă. Sincer, nu mă așteptam! Red Bull SoundClash este un eveniment care nu poate fi replicat și a devenit un milestone pentru un artist. E genul de experiență pe care, ca artist, o trăiești o singură dată în viață”.

Artificii la Red Bull SoundClash 2026 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool