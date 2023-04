Cu multiple expoziții de grup și personale, Otilia Cadar este o artistă vizuală care lucrează pe suprafețe mari. De aceea, tablourile ei hipnotizează nu numai prin imagine, ci și prin grandoare.

Otilia a crescut într-o familie de artiști. Mama - pictoriță, și tatăl - sticlar și vitralist și-au pus amprenta asupra ei încă din copilărie. Arta a fost o alegere naturală, care i s-a potrivit, cu atât mai mult cu cât spune că a fost dintotdeauna o fire visătoare și-a trăit într-o lume a ei.

Așa se face că imaginația și culorile au ajutat-o să arate altora propriile versiuni ale unor lumi marcate de frumusețe și iubire, cu atât mai mult cu cât lucrările ei reflectă evenimente din viața personală, cu toate emoțiile, îndoielile și rezolvările pe care le implică.

Ne-am întâlnit cu Otilia Cadar și-am aflat cât de mult a influențat-o copilăria să aleagă un drum artistic, ce a învățat de la părinții ei despre această meserie și cum a ajutat-o arta să se vindece.

Otilia Cadar la lucru © Otilia Cadar

Cum îți amintești primele tale întâlniri cu arta?

M-am născut în București, în anul 1984, și am crescut într-o vilă superbă, alături de familia mea extinsă, pe strada Sofia, lângă părculețul din Piața Dorobanților și liceul I.L. Caragiale. Era o casă care fusese naționalizată în 1950. La origine, Casa Scarlat Caragiale fusese creată între anii 1922 - 1924 de arhitectul Duiliu Marcu, special pentru fiica lui Caragiale. Locuiam acolo datorită bunicului meu matern, Vasile Vasilescu, care era o somitate în domeniul biofizicii; de altfel, el a fost fondatorul școlii moderne de biofizică. Mi-am petrecut copilăria descoperind tot felul de cotloane ascunse ale acelei case, în subsol sau în pod, locuri nepermise cu obiecte abandonate, care îmi stârneau imaginația de a crea povești în jurul lor. Grădina era un loc magic unde îmi găseam inspirație pentru idei fanteziste de copil. Locuiam cu bunicii materni, părinții mei și familia fratelui mamei mele. În familia noastră, puteai regăsi două meserii. Pe linie maternă - numai medici, iar părinții mei - artiști. Am crescut în atelierul mamei mele, Gabriela Vasilescu - Cadar, care era în podul acestei vile vechi, și în atelierul tatălui meu, Ioan Cadar, din strada Aurel Vlaicu, unde mai aveau ateliere sculptorii Adrian Popovici, Elena Hariga și graficianul Nistor Coita.

Îmi aduc aminte că, pe la 4-5 ani, tatăl meu îmi aducea hârtii de dimensiuni foarte mari, probabil A1, și mă încuraja să creez din imaginație tot felul de compoziții. Mie îmi plăcea să îl desenez pe el, figura întreagă, în timp ce stătea pe fotoliu și se uita la televizor. Mă lăuda că îl compuneam în așa fel încât să ocupe cât mai mult din pagină, astfel încât să nu rămână multă hârtie goală. Tot atunci mi-a arătat un album cu portretele lui Van Gogh și mi-a explicat ce înseamnă să juxtapui mai multe culori în așa fel încât să creezi altă culoare optică. Nu mi-a plăcut și nu am rezonat cu tehnica lui Van Gogh, deși m-am străduit s-o integrez.

Apoi mi-a arătat un album cu personajele lui Botticelli, pe care el îl admira foarte mult, și mi-a explicat cum extrăgea doar esențialul liniilor și formelor, iar valorația acestora era foarte "zgârcită", astfel obiectele și personajele erau "proaspete". Cu Botticelli am rezonat foarte mult și încă mă inspiră.

Pe urmă mi-a arătat gravurile lui Dürer și perfecțiunea cu care valora și dădea volum personajelor lui. Mi-a arătat tehnici de hașurare și cum să nu îmbâcsești hârtia ștergând. A încercat să mă învețe tot ce știa el mai bun și asta destul de rar și concis. O singură dată îmi spunea un lucru. Tatăl meu era un sticlar și un vitralist foarte bun. Lucra atât vitralii religioase pentru biserici, cât și vitralii cu motive laice, de dimensiuni mari și impozante, cu compoziții abstracte sau realiste, pentru diverse personalități sau companii. L-am însoțit de câteva ori în acele case impozante, unde vitraliile lui schimbau toată atmosfera acelor încăperi. El colabora cu arhitecți, iar aceștia gândeau de la început proiectele de arhitectură cu vitralii în zonele cheie ale caselor. El lucra foarte meticulos fiecare proiect la scară mică, apoi tot el îl mărea la scara de 1:1. Era un proces foarte elaborat care necesita multă răbdare și muncă. Era înainte ca imprimanta să fie la îndemână, să mărească atât de mult. De la el am învățat și preluat foarte multe.

Lucrarea ”Khatun și Onibla” © Otilia Cadar

Și de la mama?

La polul oarecum opus o aveam pe mama mea, pictoriță, o adevărată coloristă, care picta din suflet și cu multă emoție. Ea putea rezolva o pânză într-o seară dacă avea inspirație. Tatăl meu mereu a încurajat-o să picteze. De atunci, m-am îndrăgostit de mirosul de esență de terepentină. În mintea mea, mirosul acesta este asociat doar cu bucurie maximă, creație, eliberare, voie bună. Desigur, în aceeași categorie intră și mirosul de culori de ulei și uleiul de in. O priveam pe mama destul de rar cum pictează, căci ea fuma și nu mă lăsa să stau în preajma ei. Însă când stăteam, era un adevărat spectacol, cum adăuga straturi noi de culoare și cum acestea se puteau observa de dedesubtul culorilor noi.

Am trăit mereu cu impresia că trebuie mai întâi să ajungi artist ca să ai dreptul de a picta pe pânză. Că era un privilegiu care trebuia câștigat cu multă trudă și experiență. De altfel, prima mea pânză am pictat-o în facultate. Probabil erau și mai greu de procurat aceste pânze. Acum le găsești și la supermaket. Țin minte că odată erau bucuroși părinții mei că au putut cumpăra pânze de pictură cu șasiu, gata pictate, pentru a picta peste acele picturi și că plătiseră un preț modic pe ele. Un fel de second hand. Mama oricum era adepta tratării pânzei cu culoare înainte de a începe pictura propriu-zisă și spunea că aceste pânze sunt "deja tratate." (râde)

Tu ce fel de copil erai?

Eu am urmat școala germană din clasa întâi. Părinții mei s-au gândit că nu voi muri de foame dacă știu această limbă grea. (râde) Apoi, în clasa a opta, m-au întrebat dacă vreau să merg la liceul de arte. Învățasem deja germana, însă nu era un mediu unde să mă simt în largul meu. Eu eram visătoare și petreceam foarte mult timp desenând, pictând sau construind tot felul de obiecte. Așa am ajuns elevă la Tonitza. Limba germană nu prea mi-a trebuit în viață. Singurul privilegiu a fost că, în timpul facultății, am primit o bursă de studiu, de aprofundare a limbii germane la Dusseldorf. A fost prima mea ieșire în Germania și mi-a plăcut foarte mult, mai ales că eram nostalgică cu anii de școală petrecuți cu profesori din Germania. De atunci, visul meu secret a rămas să locuiesc la un moment dat în Berlin.

Lucrarea ”The bird whisperer” © Otilia Cadar

Am fost sfătuită de tatăl meu să nu mă angajez după ce termin facultatea, să nu lucrez la program, pentru a nu pierde ocazia și timpul de a crea din suflet. Otilia Cadar

Când ai realizat că vrei să faci din artă meseria ta?

După ce am intrat la liceul de arte plastice a început distracția cu adevărat. Aveam două zile pe săptămână numai arte. Făceam intens desen, pictură și modelaj, iar în clasa a noua am ales să urmez secția de grafică cu profesorul Aurel Bulacu, care era și directorul liceului. Colegii mei aveau mai multă experiență la desen academic. Ei făceau studii după natură din clasa a cincea. Asta m-a motivat să îi ajung din urmă. Am observat de-a lungul timpului că mă motivează extrem de tare să văd artiști mai buni decât mine. La Tonitza am înflorit. Anii mei de liceu au fost superbi. Liceul unde aveam orele teoretice era la câteva străzi distanță de casă din strada Sofia și îmi amintesc cum mă plimbam prin acel București magic, plin de case istorice și de arbori bătrâni înfloriți primăvară sau printre mii de frunze toamna. Mirosul de tei din acel București te umplea de bucurie și melancolie.

Apoi, m-am pregătit să intru la facultate, tot la secția de grafică. Toate au curs foarte firesc pentru mine. Apoi a urmat masterul. Și, după masterat, ar fi urmat doctoratul, dar mi s-a părut că nu are sens să mai petrec timp la școală și, asemenea limbii germane, nu am cosiderat că îmi va folosi în mod direct, în acel moment. Poate în viitor, în alt context. Nu mi-am dorit niciodată să urmez o cale academică, să devin profesor, nici să mă angajez. (râde) Ba chiar am fost sfătuită de tatăl meu să nu mă angajez după ce termin facultatea, să nu lucrez la program, pentru a nu pierde ocazia și timpul de a crea din suflet.

Care au fost cele mai importante lecții pentru arta ta pe care le-ai învățat în perioada adolescenței și cum se reflectă ele în ce faci azi?

Crescând într-o familie de artiști, am văzut "pe viu" ce înseamnă să trăiești din artă și cum perioadele bune fluctuează cu perioade mai puțin bune, cum poți avea inspirație sau poți fi total gol, cum poți rămâne fără niciun ban, să nu ai de mâncare, sau să ai destul cât să îți poți permite câte o bucurie. Cam în jurul adolescenței am început să fiu și eu mai conștientă de toate aceste detalii. Lecțiile părinților mei despre artă, de la începutul acestui drum, mi-au dat o direcție. Poate m-aș fi dezvoltat altfel ca artist dacă nu aș fi crescut în familia mea de artiști care, cu siguranță, m-au influențat. Însă una dintre lecțiile cele mai utile a fost să lucrezi mult și cu seriozitate. Lecție pe care am văzut-o aplicată mai întâi la alții. Eu în adolescență nu eram prea sârguincioasă, însă toți colegii mei de la grafică erau foarte serioși și se purta cultul modestiei.

Astăzi sunt și eu poate prea serioasă. Încerc să mă dezvăț. Mi-a trebuit mult timp să îmi permit să greșesc. În sinea mea, fiecare lucrare trebuie să fie perfectă și asta mă consumă enorm. Abia de curând am început să îmi permit să mă joc mai mult și să nu mă mai las pradă perfecțiunii din mintea mea.

Lucrarea ”Creatorul viselor” © Otilia Cadar

Cum a fost experiența la UNArte pentrut tine?

La facultate am avut profesori buni, Anca Boeriu, Nicolae Alexi, Mihai Mănescu, care au știut să nu își lase amprenta personală asupra mea ca student. Ne lăsau destul de liberi și ne mai îndrumau pe ici, pe colo. În facultate, am evoluat mult prin anturaj. În generația mea au fost studenți foarte talentați și pe mine mă provoca asta. Educația formală pentru mine a început din liceu. În facultate mai degrabă a fost mai informală. M-a ajutat foarte mult și faptul că în cei șase ani petrecuți la UNArte am avut ateliere spațioase și condiții bune de lucru. Nu ne-a lipsit nimic. Poate ne-a lipsit o orientare pentru viața de după facultate, însă eu aveam planul făcut. Lucrez doar pentru mine! Deja din timpul masteratului mă mutasem de la părinți și aveam și o cameră pentru atelier. Ba chiar, prin 2009, am transformat acea căsuță din zona Pache Protopopescu - Călărașilor într-o galerie pentru prima mea expoziție personală - ILAR SPACE.

Lucrurile se leagă dacă ești prezent și activ în lumea asta. După facultate, am văzut cum mulți își pierd drumul. Îmi dau seama și că este un drum foarte greu și ai nevoie de susținere multă la început. Și, pe lângă susținerea financiară, mai este și cea mentală. Trebuie să fii foarte încrezător că, la un moment dat, lucrurile vor merge cât de cât bine. Să nu renunți când dai de greu!

În ”Scaunul judecătorului”, Otilia a pictat un vitraliu de-al tatălui ei © Otilia Cadar

De câțiva ani am experimentat în direcția artei ca metodă de armonizare și vindecare a sufletului și trupului. Am reușit să-mi vindec poveri sufletești prin artă astfel încât să se vindece și trupul. Otilia Cadar

Ce a însemnat pentru tine să-ți găsești vocea în arta pe care o faci?

Mereu am explorat tehnici noi. Nu știu dacă mi-am găsit vocea sau dacă asta există cu adevărat, dacă nu cumva avem mai multe voci, în funcție de ce etapă a evoluției noastre parcurgem. Simt însă că ceea ce fac de când am renunțat la povara "perfecțiunii" reflectă mai mult sinele meu. De câțiva ani, am experimentat în direcția artei ca metodă de armonizare și vindecare a sufletului și trupului. Am reușit să-mi vindec poveri sufletești prin artă astfel încât să se vindece și trupul. Nu povestesc prea mult despre asta, însă lucrările mele din ultimii ani au avut scopuri șamanice. Deci, cu siguranță au reflectat un sine autentic.

După expoziții de grup, rezidențe, expoziții personale, drumul tău a dus la Londra. Cum a schimbat asta felul în care muncești?

A fost o conjunctură care nu are legatură cu arta, însă a avut un aport foarte important. Picturile realizate la Londra le-am expus în București și vândut la Artmark. Londra a însemnat pentru mine doctoratul în arta contemporană. Atunci am citit mult și am vizitat și mai mult. Am înțeles ce înseamnă arta în context european contemporan. Mi s-a părut foarte rece și inabordabilă. Ca artist, voi rămâne în sfera exprimării tradiționale, dar niciodată nu poți vedea dinainte ce îți rezervă viitorul. Desigur, experiențele pe care le ai în marile galerii și muzee ale lumii sunt foarte importante, poate life changing, însă maturizarea pe care o aduce vârsta este și ea foarte importantă. Tatăl meu m-a dus la cele mai importante muzee ale lumii încă din liceu și a contat enorm. Însă astăzi, văd cu alți ochi aceleași lucrări.

Lucrările ”The Great Mother” and ”The Queen Mother” © Otilia Cadar

Ți-ai numit lucrările ”ferestre către alte lumi.” De ce e important ca oricine-ți privește lucrările, să călătorească?

Mereu am cochetat cu arta cu efecte magice. Mereu am fost atrasă de ideea de iluzie optică. De aceea, am fost atrasă, la un moment dat, de realismul magic. Eu mereu am călătorit mental. Zilnic sunt într-o călătorie suprarealistă mentală. În jurul nostru, realitatea este de neschimbat, însă prin pictură și imaginație te poți juca în direcția deformării realității. Eu încerc să îl intrig pe privitor: să nu înțeleagă, să se întrebe, să se amuze, să se enerveze, dar subtil, îl provoc la o atenție mai detaliată. Desigur, fiecare privitor înțelege de la nivelul conștiintei lui și poate da sensuri noi unei lucrări.

Ești un storyteller. Ce povești te interesează să spui prin ceea ce creezi?

Unele sunt povești personale, emoționale, altele sunt inspirate din teme mistice. Îmi plac mult poveștile magice ale mitologiei și prin toate încerc să fac referire la natura noastră complexă, divină, magică și, în special, încerc să subliniez calitățile umane, natură feminină instinctivă, intuiția, sălbăticia, frumusețea pură, dar și cea a vârstei înaintate, bunătatea, maternitatea. Îmi doresc ca lucrările mele să te înalțe, să te ridice, să îți dea speranță.

Care sunt cele mai puternice experiențe personale ale tale și ce lucrări au generat ele?

Una dintre experiențele pe care le-am pictat în ultimii ani a fost despre o pierdere de sarcină mult dorită. Despre golul pe care îl resimți când ea se oprește din evoluție și despre acceptarea acestui eveniment. Despre nevoia de recuperare, de curățare, de doliu sufletesc și despre regăsirea echilibrului. Acest eveniment a născut lucrarea "The moon was in a waning crescent", care a fost una dintre lucrările vindecătoare pentru sufletul și trupul meu.

În atelierul Otiliei Cadar © Otilia Cadar

La ce lucrezi zilele acestea și unde pot vedea oamenii fizic lucrările tale?

Zilele acestea mă pregătesc pentru o expoziție personală. Însă merge mai greu, deoarece am acum doi copii, iar cel mic are doar un an și jumătate și îmi ocupă foarte mult timp, și ziua, și noaptea. Fizic, lucrările mele terminate și-au găsit case noi, iar cele neterminate sunt cu mine în atelier. Însă voi anunța pe Facebook și Instagram când voi avea următoarea expoziție. Până atunci, tot acolo mă poate urmări lumea online.