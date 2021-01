Află cum a pus Otravă mâna pe tricourile unor sportivi de top

Tatăl meu era foarte bun prieten cu Emeric Ienei. Omul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 1986. În 1999, Ienei este numit iar antrenor la Steaua. Moment în care l-am rugat pe tata să vorbească cu el și să îmi facă rost de un tricou de la Steaua. Orice tricou, orice jucător. Și, într-o zi, îmi dă un ziar în care era împachetat ceva. Și îmi zice să îl deschid. Am rămas mască. Era tricoul de joc al Stelei. Albastru, cu mâneci lungi, Dialog pe piept, numărul 2 pe spate și scria mare Reghecampf. Nu pot să desciu ce am simțit în momentul ăla. Nu am cuvinte. Am mers cu el la școală în fiecare zi timp de o săptămână. Îl căram peste tot. Aveam prieteni care țineau cu Steaua și care erau impresionați. Au făcut poze cu el, era mare nebunie. Am mers cu el la mare de 1 Mai și țin minte că se întorcea lumea când îl vedea. Erau și dinamoviști sau rapidiști care mă înjurau, dar mai mulți steliști care apreciau tricoul. Mi-am luat mai multe like-uri ca să vorbim în termenii de acum. (râde)

