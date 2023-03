și sunt pasionat de artă. Orice tip de artă. De la oamenii care colorează orașele, până la teatru, cinematografie, orice fel de mișcare care are la bază arta. Mereu am dorit să îi cunosc pe oamenii ăștia, să vorbesc cu ei, să fiu în preajma lor. Am început în timp, așa ușor, ușor să colecționez artă. Fie că este vorba despre ilustrații, tablouri, sculpturi sau tot felul de obiecte care ies din mâna magică a oamenilor cu har. Mi-am transformat pereții casei în spațiu de bucurie al sufletului și al ochilor. De fiecare dată când am ocazia, achiziționez ceva de la un artist și mi se pare minunat că o bucată din opera omului respectiv e mereu cu mine, îmi bucură fiecare zi. Mi se pare că investim mult în tot ceea ce ne bucură fizic... și foarte puțin în ceea ce ne bucură inima, sufletul și mintea. Mereu am văzut arta ca pe o terapie.

Dacă pentru durerea de gât există pastile, așa există și pentru suflet diverse alinări. Și arta este una dintre ele. Sub orice formă este ea. Așa mă uit la tablourile pe care le am acasă, la sculpturi, la seria foarte mare de ilustrații pe care am reușit să o colecționez în pandemie. Pentru mine a fost medicament. Am zis mereu că există o grămadă de ilustratori români foarte buni ale căror lucrări pot bucura oamenii. Și am zis mereu că decât un cadou neinspirat pe care să îl faci cuiva, mai bine apelezi la un ilustrator care să facă ceva unic pe care omul respectiv o să îl aprecieze și mai mult. Am făcut și fac treaba asta. De zilele de naștere fac cadou ilustrații. Și bucuria este mult mai mare. Chiar îmi amintesc de ziua mea când am primit o astfel de lucrare făcută de Romulus Boicu, în care eram la o masa împreună cu prietenii mei: un soi de "Cina cea de Taină", dar în cafenea la T-Zero - așa cum se întâmplă în diminețile în care ne beam toți cafeaua acolo ca într-un soi de "Poiana lui Iocan" urbană.