Era început de pandemie când lui Otravă , unul dintre cei mai cunoscuți influenceri români, i-a venit ideea să creeze o campanie de susținere a ilustratorilor români. Și-a calculat un buget, a început să ia legătura cu artiștii pe Instagram, a vorbit cu peste 100, le-a spus ce are în minte și cei care au dorit să i se alăture, i-au creat ilustrații personalizate în care el e personajul principal.

A făcut asta pentru că noua realitate a însemnat pentru mulți dintre ei încetarea colaborărilor cu branduri sau agenții de publicitate și a vrut să îi susțină, dar să-i îndemne și pe alții să facă asta. Și, pentru că, în general, Otravă e interesat să descopere și să promoveze oamenii creativi și originali.

În final, a reușit să strângă 44 de ilustrații pe care le-a postat pe contul său de Instagram încurajându-i pe oameni să sprijine, la rândul lor, ilustratorii pentru că un desen creat de ei e o amintire pentru o viață. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, fiindcă Otravă primește și azi ilustrații.

Am vorbit cu el și-am aflat cine sunt unii dintre ilustratorii cu care a colaborat, ce are de gând să facă cu lucrările pe care le-a strâns de la ei și de ce o ilustrație e cel mai frumos cadou pe care-l putem oferi cuiva.

Cum ți-a venit ideea de a face o campanie despre ilustratorii români și de ce ai ales să faci asta?

Am început din joacă cu o ilustrație cu mine, în care am un rucsac în spate si plec de acasă după perioada pandemiei. Apoi au urmat și aletele, multe cu mine. Am încercat să fac ilustrații cu mine pentru a da un exemplu oamenilor care ar putea cumpăra că e o idee bună de cadou. Am plecat de la treaba asta: e cool să primesc o ilustrație cu mine de ziua mea. Mie mi se pare cel mai tare cadou. Și am încercat să spun asta și oamenilor care mă urmăresc.

Mă gândeam că dacă vrea cineva o ilustrație, o găsește pe site-urile artiștilor, dar mult mai tare e una personalizată. Fără să îmi dau seama de asta de la început, pot să zic că anul trecut am primit o ilustrație de la un artist, care îmi e și prieten, cu el și alți prieteni imortalizați la “Cina cea de taină”. Nu neapărat o cină, ci o adunare de prieteni la o cafea. Cum facem noi zilnic la T Zero. Mi s-a părut un cadou genial. Și dacă mie mi-a plăcut atât de tare, de ce să nu îi încurajez și pe cei care mă urmăresc să facă același lucru? Să cumpere prietenilor, iubitei, sau altcuiva o ilustrație personalizată.

Totul a început pentru că mă gândeam cât de afectați sunt oamenii ăștia în această perioadă. Eu am câteva pasiuni. Teatrul, sportul și tot ceea ce înseamnă artă. Actorii încercau să facă live-uri pe Instagram, începuseră piese în pandemie, au ieșit și câteva seriale online în această perioadă, chiar și un lungmetraj. Am văzut că oamenii își dau interesul și încearcă să țină vie treaba asta. M-am gândit că la ilustratori e mai rău. Înainte de pandemie, mai exista o colaborare cu o agenție, un brand, o carte de ilustrat, acum mă gândeam că e cam moartă treaba. Și am zis să fac ceva și să pun umărul ca ei să devină un pic mai cunoscuți și să câștige și niște bani. Așa că am început cu prima ilusrație făcută de niste artiști de la Cluj. Apoi mi-a scris un tip că vrea să facă o ilustrație cu mine și mi-a trimis și un hanorac cu ilustrația respectivă. Apoi am început să vorbesc cu artiștii. Cred că am vorbit cu peste 100.

Unde i-ai găsit pe cei 44 de ilustratori români cu care ai colaborat și cum i-ai abordat, ce le-ai spus?

Am intrat în legătură direct pe Instagram. Am scris fiecăruia în parte. Au fost zile întregi când am căutat artiști. Am vrut să vorbesc cu fiecare în parte. Am încercat să explic ce vreau să fac, am fost foarte transparent. Apoi au fost și recomandări. Țin minte și acum că au fost niște persoane foarte cool peste care am dat la început și care m-au ajutat mult. Este vorba despre @theelfway.illustration , @andrakarinaduca sau @illustrescu . Vreau să le mulțumesc tuturor! Minunat ce a făcut @miruniskaya , dar și @andrei.felea sau @loreta_isac . Respect @ilustaria pentru cadoul minunat. Am primit ilustrația printată plus două tricouri cu ilustrația, unul pentru soția mea și unul pentru mine. Minunate!

Fiecare ilustrație te prezintă pe tine sau pe tine și pe soția ta, Diana, în tot felul de contexte. Cum ai căzut de acord cu ilustratorii ce urma să deseneze fiecare?

Toate ilustrațiile mă reprezintă. Sunt eu cu pasiunile mele. Cu amintrile mele. Eu cronicar digital modern îmbrăcat în palton de la Chicago Bulls, eu carte de joc în tricoul lui Maradona de la Napoli, eu dacă jucam în filmele lui Tarantino, eu când făceam surf, eu cu Diana pe terasa casei, eu în lumea poveștilor pe care mi le citea tata în copilărie, eu pe post de Spiderman la Piața Rosetti, eu în pielea lui Chaplin, eu jucând tenis, baschet, eu extraterestru, eu hocheist. În absolut toate variantele posibile. Fiecare ilustrație mă reprezintă. Fiecare spune ceva despre mine.

Le-am dat libertate. Unii mi-au zis din prima, ”M-am uitat la tine pe profil și știu ce să îți fac.” Alții m-au întrebat diverse lucruri despre mine. Ce îmi place să fac, ce pasiuni am, ce îmi place cel mai tare pe lumea asta. Alții mă știau. Am fost surprins să primesc ilustrații de la oameni, pur și simplu. Fără să vorbesc cu ei. Am rămas mască. De exemplu ilustrația asta:

Comunicarea cu artiștii a fost senzațională. Am mers pe mâna lor pentru că ei știu cel mai bine ce e de făcut și de fiecare dată rezultatul a fost minunat. Otravă

M-am trezit pur și simplu cu ea,de la @dursachianu . Eu și Diana pe o terasă, iar în spate e Intercontinental. Culmea este că eu am locuit într-un apartament pe Magheru. De pe terasa lui se vedea Intercontinental. Și, culmea, la începutul relației cu Diana, acolo stăteam destul de des. Mi s-a părut genial. Comunicarea cu artiștii a fost senzațională. Am mers pe mâna lor pentru că ei știu cel mai bine ce e de făcut și de fiecare dată rezultatul a fost minunat.

Ai susținut financiar toată povestea asta din proprii bani. De ce merită să investim în artă și-n ilustratorii români, în general? Tu de ce o faci?

În prima fază, sprijinul meu a constat în bani. Chiar dacă a fost o perioadă destul de nasoală inclusiv pentru mine, am zis să îmi fac un buget și să încep să vorbesc cu oameni. Le-am scris multora. Peste 100. Poate chiar 150. Și le-am spus fix asta, ”Sunt X, îmi place mult ce faci și mi-ar plăcea să am ceva făcut de tine. Cât mă costă și cum putem să dăm drumul la treabă?” Cu unii a fost foarte ușor dialogul. Cu alții a mers mai greu. Cu alții deloc. Le-am explicat că pot să ofer suma pe care o vor pentru ilustrație, că o să postez ilustrația respectivă cu tag și o să repostez lucrările care îmi plac, de pe conturile lor. Au fost oameni care mi-au cerut sume pe care eram dispus să le ofer. Și aici mă refer la 150 -200 de lei. Au fost lucrări de 50-70 de euro, au fost lucrări de 100 de euro și lucrări de 150 de euro. Cam atât mi-am permis. Am avut un buget de aproape 2000 de euro pentru treaba asta.

Au fost foarte mulți care au zis din prima, ”E mega tare, nu îți cer niciun ban. Mă bag pentru că îmi place că cineva s-a gândit la treaba asta.” Și vreau să le mulțumesc pentru asta! Au fost oameni care au zis un preț, apoi m-au întrebat dacă vreau să negociez. Am refuzat pentru că e munca lor și mi se pare deplasat când vine vorba de artă să înceapă tocmeala. Îi respect foarte tare și îi înțeleg. E munca lor.

Cam asta e averea mea. Colecția mea de artă. Otravă

Au fost cam 30-40 de ilustrații în perioada asta, primăvară - vară 2020. Am început din pademie, când stăteam în casă, și am postat multă vreme și după ce carantina s-a încheiat. Inclusiv acum 2-3 săptămâni am postat o lucrare. În primă faza am zis că o să adaug lucrările la colecția mea de tablouri, ilustrații și tot felul de obiecte de artă pe care le am. Am o colecție destul de mare de pictori români, ilustratori, artiști vizuali. Cam asta e averea mea. Colecția mea de artă. (râde)

Merită să investim în artă și-n ilustratorii români. Ce poate să fie mai frumos decât să ai acasă o colecție de artă realizată de artiști români? Pentru mine, nimic. Sunt tare mândru de colecția mea strânsă în ani de zile. Am Ghica Popa, Robert OBERT, Saddo, Lost.Optics, Recis, Răzvan Cornici, Daniel Bălănescu, Ștefan Boțis, Georgian Mazerschi.

Ai postat toate aceste ilustrații pe Instagram. Cât timp a durat toată această campanie și care sunt reacțiile pe care le-ai primit de la oameni?

A fost o perioadă în care postam foarte des. Cam tot ce primeam. Apoi a venit vara, oamenii au plecat prin vacanțe. Dar nu pot să spun că m-am oprit definitiv. O să le scriu iar unor artiști care nu au avut timp în acea perioadă și o să ducem mai departe acest proiect.

Reacțiile pe care le-am primit de la oameni au fost foarte tari. Mi-au scris mulți că o să își facă ilustrații sau că o să facă drept cadou o ilustrație unei persoane dragi. Ăsta a fost și scopul. Să nu mai orbecăim în căutare de cadouri pentru cei dragi. Și să sfârșim cu eternul tricou de la Zara sau o carte aiurea pe care nu o să o citească nimeni.

Există un capitol în cartea lui Jerry Seinfeld, “Pe limba mea”, care se numește “Darul prieteniei” și unde vorbește fix despre treaba asta. Despre momentul ăla stânjenitor când primești de ziua ta cel mai inutil lucru din lume. Și despre momentul în care deschizi cadoul, privești cu uimire “minunea” și încerci să joci entuziasmul și bucuria faptului că ai primit treaba respectivă. Și aici fiecare dintre voi are cel puțin o poveste amuzantă. De la șosete la celebrele pijamale sau la tot felul de lucruri tembele primite pe la zilele de naștere. “Chiar îți place cadoul? Logic că îmi place. De foarte multă vreme îmi doream o cutie în care să țin râmele cu care să merg la pește. Acum îmi trebuie doar lanseta telescopică, mulineta, scaunul de pescar, minciog și aia e.” Pentru cei care vor să scape de momentele alea stânjenitoare există varianta asta. Un cadou personalizat, o ilustrație, ceva unic, ceva ce o să fie alături de tine toată viața, pe perete, în casa ta. Și, de fiecare dată când o să vezi ilustrația respectivă, o să te gândești la oamenii dragi care ți-au făcut cadoul ăsta și o să zâmbești.

Te urmăresc mulți oameni așa că pentru unii ilustratori a fost o ocazie de a se face cunoscuți. În ce fel crezi că le-a schimbat viața campania ta? Ai exemple de ilustratori care ți-au spus pe urmă că au primit colaborări noi sau mai multe cereri de a crea după ce au fost văzuți la tine?

Am prietene care au avut nevoie de ilustratori pentru că au scos pe piață cărți. Au fost agenții de publicitate care mi-au cerut contactele unor artiști. Am o prietenă care a scos o linie de lumânări parfumate și eticheta a fost realizată cu o ilustratoare cu care am lucrat. Voi mi-ați cerut un ilustrator bun care să îi facă o ilustrație Cristinei Neagu de ziua ei. M-am gândit imediat la @illustrescu și așa s-a născut asta:

Băieții de la ReRise au făcut un proiect despre Gheorghe Ursu și au avut nevoie de ilustratori. Și așa s-a mai născut încă un proiect .

Unde ții cele 44 de ilustrații pe care le-ai adunat?

M-am mutat de curând și nu am apucat să le printez pe toate. Însă o să ajungă pe pereții casei în care stau acum. O să fie plină casa de ilustrații. Așa o să se numească, “Casa ilustrațiilor.” (râde)

Fiecare ilustrație e o bucată din mine. Otravă

Care sunt ilustrațiile tale preferate?

Absolut toate îmi plac. Fiecare are ceva. Nu pot să aleg. E ca la copilași. Nu poate un părinte să își aleagă copilul preferat. Fiecare are ceva mișto în ea. Fiecare ilustrație @dora.ilustradora m-a pus în televizor lângă peștele ăla care ne-a urmărit copilăria comunistă și celebrul mileu. @romina.ionescu m-a trimis pe platourile de filmare la ”Once Upon a Time in Hollywood”. Asta pentru că știa că îmi place Tarantino. @alexandrailiesco m-a făcut mega colorat - așa cum sunt eu - cu toate acceosriile care îmi plac. @palette_box , @kadnanda și @illustrescu m-au dus pe terenul de sport - acolo unde îmi place la nebunie. @powderbrush m-a făcut Chaplin - unul dintre oamenii pe care îi admir de când eram mic. Fiecare ilustrație e o bucată din mine. Îmi place să călătoresc, îmi place teatrul, îmi place muzica, ador filmul, sunt foarte pasionat de sport. Toate astea se văd în ilustrațiile cu mine.

Ce ilustratori pe care îi admiri ți-ar plăcea să mai deseneze pentru tine?