Dar mai întâi am plecat în Portugalia la salonul de care-ți ziceam și am lucrat acolo cam nouă luni. Însă mi-am dat seama că atunci când lucrezi în make-up trebuie să fii unde se poartă make-up-ul, unde e cerere, unde e industrie fashion. Așa că m-am întors în Madrid și am început să mă duc la interviuri. Mai întâi cu Lancome, care m-a trimis la YSL, iar în final am ajuns la Givenchy.