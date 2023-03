Desenează de când era copil, a studiat formal artele vizuale, a făcut cunoștință cu street art-ul în adolescență, a trecut prin agenții de publicitate și-n tot acest timp și-a dezvoltat un limbaj vizual propriu și-o identitate în arta stradală. El este Passtrada și azi îl poți găsi fie în București, fie în Berlin, cele două ”acasă” ale lui despre care spune că seamănă destul de mult una cu cealaltă.

Păsările reprezintă simbolul principal cu care lucrează în street art; ele exprimă curajul, libertatea de a spune pe bune în ce crezi și, în unele culturi, eternitatea. Păsările lui Passtrada sunt colorate, vibrante, vii și, dacă treci pe lângă ele, cu siguranță nu le poți ignora.

Am aflat de la Passtrada cum a început călătoria lui în lumea desenului, cum a făcut cunoștință cu street art-ul, ce i-au oferit anii de advertising și unde simte că este azi din punct de vedere artistic. Haide să îl cunoști!

Lucrarea la ”Artown Festival” © passtrada

Ți-ai descoperit pasiunea pentru desen când erai copil. Ce a încurajat acest hobby?

Pasiunea pentru desen am avut-o dintotdeuna. Înainte de ’90, mama a fost desenator tehnic la una dintre rafinăriile din Ploiești, orașul meu natal, așa că, de foarte devreme, am avut acces la tuș, rottring-uri, hârtii de indigo, șabloane, tipare cu litere, etc. Cu aceste ustensile am început să mă joc pe hârtie, pe mobilierul din casă, pe pereți, pe podea și peste tot pe unde nu aveam voie.

Ce a însemnat desenul pentru tine în acei ani și când ai devenit conștient că este un drum pe care vrei să-l urmezi?

Desenul a fost materia mea preferată încă de la grădiniță, era momentul meu de liniște. Am fost un copil destul de timid, nu prea stăteam la joacă cu colegii, preferam să desenez. Puteam petrece ore în șir făcând asta fără să fiu interesat sau distras de ce se întâmplă în jur, eram în lumea mea. Îmi plăcea mult să petrec timp detaliind povești și născocind creaturi sau peisaje din capul meu.

Momentul în care am devenit conștient că acesta e drumul meu a venit destul de devreme, pe la 9-10 ani. Eram complet absorbit de desen. Când eram în clasa a 5-a, părinții mei au înțeles asta și au avut cea mai bună idee, să mă mute de la școala generală din cartier la Liceul de Artă. Idee aceasta mi-a așezat sensul vieții.

În același timp, odată cu mutarea mea la Liceul de Artă, am fost absorbit și de acel “American Dream” care începuse ușor, ușor să își facă apariția și în țara noastră. Mă refer aici la valul de desene animate de pe Cartoon Network și de apariția MTV-ului. MTV-ul aducea partea aceea mai matură: mai vedeai un băiat dându-se cu skate-ul, graffiti pe pereții din videoclipurile hip-hop, mișcări de breaking, haine mai ciudate etc. Și, evident, am început să imit și eu aceste lucruri. Pentru mine, graffiti-ul și in-line skating-ul au fost câștigătoare.

Lucrarea "Look at me" la Train Delivery © Passtrada

Și unde îi găseai pe oamenii care aveau aceleași pasiuni ?

La Galeriile Comerciale din Ploiești, singurul loc cu pavaj bun pentru ce voiam noi, unde putem să ne întâlnim să ne dăm cu bicicletele, rolele sau skate-ul, fără să le stricăm imediat. Sporturile astea erau cumva legate de cultura hip-hop, breaking, grafitti. Tot acolo am avut și primul contact cu spray-urile de vopsea, care au apărut destul de devreme, prin 1997- 1998, când ne strângeam câțiva copii să punem bani împruenă și să ne cumparam spray-uri auto. Apoi mergeam în parcarea subterană a Galeriilor să ne exprimăm talentele. Erau destul de mulți copii care încerau cu desenatul, ni se părea super cool, dar încă nu era nimic organizat, desenam la liber, fiecare ce voia, de la personaje din desene ca Bart Simpson și Dexter până la literele pe care le imitam de pe coperțile albumelor de muzică, Wu-Tang Clan, Prodigy etc.

A fost un loc super efervescent pentru câțiva ani, eram zeci de copii cu vârste diferite și fiecare era liber să încerce câte ceva. The Golden Age pe cultură urbană la Ploiești.

Ce a urmat?

Prin anul 2000 am legat oficial prima echipă de graffiti, eSKPe Crew, cu încă doi prieteni. Numele era alcătuit din inițialele noastre - Subi, Kelu și Pasăre, nume care s-a potrivit foarte bine cu ideea de “scăpare” (escape), atât din cotidian, cât și de poliție. Odată cu noi au mai apărut și alte găști, care reprezentau alte cartiere, noi eram cu centrul. A fost o perioadă super tare, toți ne doream să fim mai buni decât ceilalți și evoluția a fost pe măsură.

În perioada liceului, cam din 2001 până în 2005, am fost foarte activi, desenam aproape săptămânal câteva ceva, mergem des în București, participam la Hall of Fame-uri, concursuri sau, pur și simplu, mergeam să facem rost de CD-uri cu filme despre graffiti, muzică nouă, capsuri, spray-uri mai bune sau să ne cunoaștem și cu alți writeri.

Spre finalul liceului - 2005/2006 - majoritatea crew-urilor din oraș s-au oprit din activitate, se apropia bacalureatul și trebuia să ne gândim mai serios la viață. Pentru mine a fost diferit pentru că eram printre singurii care practicau desenul și acasă, și la școală, și ... pe’sstrada.

Lucrarea ”Pinktrovert” © Passtrada

Ce îți oferea desenul din punct de vedere personal?

Mutarea mea la liceul de artă a fost cea mai bună inspirație a părinților mei. Din clasa a 5-a până într-a 8-a am învățat compoziție, pictură, modelaj și desen, însă din clasa a 9-a am început studiul mai intens cu focus pe design. Am avut un profesor foarte bun, care m-a învățat bazele pentru desenul în perspectivă, culoare, litere, dar și obiect. Liceul de Artă m-a învățat să traiesc liber, să mă exprim, să desenez. Acolo aveam majoritatea prietenilor, acolo petreceam cam toată ziua, de luni până vineri și, de multe ori, și în weekend. După ce câștigam încrederea unui profesor, ne dădea cheia de la atelier. Era un fel de premiu de excelență. Pe scurt, la școală îmi șlefuiam talentul, iar pe stradă coolness-ul, mă simțeam împlinit pe toate planurile.

După absolvirea liceului am venit la UNArte în București, la secția design de produs. Știam din clasa a 9-a că voi continua ce am început. Cumva, îmi plăcea și ideea de fine arts, pictura sau sculptura, dar la vremea aceea designul era ceva nou, “mai de viitor” și m-a atras mai mult.

Ce a însemnat pentru tine să studiezi designul de produs și ce îți doreai să construiești mai departe cu cunoștințele din facultate?

Știam doar că vreau sa creez obiecte, dar încă nu-mi alesesem o nișă. Îmi plăcea ideea de obiect de mobilier sau obiecte casnice, design de interior și micro-arhitectură, doar că la momentul acela nu prea aveai ce să faci în România, nu aveam acces la cnc-routere, 3D printere sau alte tool-uri cu care ai fi putut să creezi prototipuri pe care să le prezinți mai departe. Nici nu aveai cui. Nici partea de învățat soft-uri 3D nu era wow, facultatea m-a învățat cum să desenez din punct de vedere academic, un pic de istorie a design-ului, cum să faci schițe de concept și cum să arate planșa finală. Doar că era totul fictiv, nu existau “clienți” reali, nu existau locuri unde ai fi putut să faci practică, cum ar fi in fabrici producătoare de obiecte. În afară de câteva magazine de mobilă și obiecte sanitare, nu prea aveai unde să-ți faci mâna. La vremea aia, nu existau evenimente precum Diploma sau Romanian Design Week. Și nici interenetul nu era la mare viteză și ușor accesibil. Așa că am fost nevoit să schimb direcția.

Lucrarea ”Agile” © Passtrada

În 2012, ți-ai început cariera în publicitate. Cum au contribuit cei 10 ani de agenție în ceea ce privește felul în care desenezi și-ți organizezi ideile?

Prin 2012 am început să lucrez in-house designer la un start-up, un app de shopping care era foarte efervescent la momentul acela. M-a atras pentru că implica mai multe arii de unde aveam de învățat: de la app design, digital marketing, social media și technolgie. După trei ani, am zis că e momentul să schimb ceva, așa că am intrat în advertising-ul ăla pur și am fost pe la câteva agenții, cu pauze pentru freelance.

Unde s-a intersectat viziunea ta personală asupra artei cu cariera profesională și în ce fel s-au susținut reciproc?

De câteva ori a fost dificil să găsesc intersecția dintre ce văd eu și ce vede un brand. Mereu am văzut curajos. Dar e greu să vinzi la client ceva disruptive. Tiparul de la client e stabilit de KPI’s și de tot felul de alte lucruri pe care un creativ le cuprinde mai greu. E fantastic când găsești un om de client service care să vadă ce știi tu să faci și să explice și să vândă la client. Iar când clientul intră pe același film, în aceeași direcție de creație, e top. Cam atunci se întâmplă să fie cu succes.

Publicitatea e publicitate. Arta e artă. Sunt rare momentele când publicitatea îmi susține arta și, când se întâmplă, sunt super recunoscător.

În tot acest timp ți-ai făcut simțită prezența și-n street art, unde păsările au reprezentat tema recurentă din lucrările tale. De ce ai ales acest simbol și cum îl exprimi în desenele tale?

În perioada facultății am lăsat-o mai moale cu desenatul pe’sstrada, am decis să mă implic mai mult în construirea unei cariere. Dar am făcut cumva să nu las pasiunea cu desenatul pe pereți să moară de tot. Așa că mi-am pus o regulă ca în fiecare an de ziua mea să o petrec în fața unui perete. Fac asta și acum.

Când aveam 10 ani m-am ales cu porecla de Pasăre. Când desenam graffiti, tagam sub numele “Wing” sau “Bird”, că suna mai bine în engleză și mai era și o regulă nescrisă că e mișto să ai un nume scurt, care să nu conțină mai mult de patru litere. Odată cu înaintarea în vârstă și îmbogățirea cunoștințelor în artă și design, începusem să nu mai rezonez așa tare cu ideea de tagging, voiam să comunic către toți oamenii orașului, nu doar cu writerii și artiștii stradali, pentru că ei erau singurii care înțelegeau lettering-ul și tagg-ingul. Și uite așa am început să desenez păsări. Știu că este un element destul de comun în street art la nivel mondial, doar că în cazul meu el m-a ales pe mine și mă simt mândru de asta.

Lucrare la ”The Hive”/ Calea Victoriei © Passtrada

Care sunt caracteristicile păsărilor desenate de tine și ce semnifică ele?

Folosesc simbolul păsării ca modalitate de a transmite mesajul de libertate, transcendență, spiritualitate și natura trecătoare a vieții. Născut în orașul aurului negru, am simțit mereu mirosul petrolului (și încă se simte dacă mergi într-o vizită la Ploiești), așa că, pe lângă mesajul de libertate, există și un statement politic prin care vreau să atrag atenția asupra problemelor de mediu și nepăsarea corporațiilor vizavi de bunăstarea cetățeanului.

De ce a fost important pentru tine să-ți expui ideile în spațiul public?

În copilărie o făceam pentru că mă atrăgea ideea de a face ce nu fac alții. Ulterior, am început să adun cunoștințe despre artă și design, așa că am decis să schimb direcția și am trecut de la graffiti la street art, mai exact de la underground la mainstream.

Întâmplarea face că m-am întâlnit des cu ideea de intervenție în spațiul public, începând din facultate, unde am avut destul de des proiecte care aveau tema asta, de la mobilier stradal, instalații sau rezolvarea unor probleme legate de urbanism până la advertising, unde mai făceam câte o campanie outdoor cu mesaje care erau vizibile pentru publicul larg. Vibe-ul pe care doresc să-l transmit, pe lângă statementul politic și de mediu, este de curaj și libertate de exprimare.

Din punctul de vedere al funcționalității, care este în opinia ta rolul artei stradale în economia unui oraș?

Arta stradală a devenit o formă de expresie culturală din ce în ce mai populară și mai valoroasă în economia mondială globală. Deși nu este imediat evident, arta stradală are un impact semnificativ asupra diverșilor factori economici, inclusiv turismul, imobiliarele și piața de artă. Orașele și cartierele care sunt cunoscute pentru scenele vibrante de artă stradală pot atrage un număr mare de vizitatori, care vor să vadă picturile murale colorate și graffiti-urile. În plus, îi crește și nivelul de siguranță. Iar asta înseamnă mai multe venituri pentru comunitatea locală.

Mă bucură că au început să ia amploare și la noi genul acesta de abordări și că lumea e mai deschisă. De la oamenii de pe stradă, la branduri, la festivalurile de artă murală care au început să fie în tot mai multe orașe ale țării.

Lucrarea ”Nor-regret” © Passtrada

Acum locuiești și în Berlin. Ce rol are acolo arta stradală și cum te inspiră în arta pe care o faci?

Spuneam că unul dintre cele mai evidente moduri în care arta stradală are impact asupra economiei este prin turism. Văd asta plimbându-mă prin Berlin. De la tururi ghidate de street art și oameni care fotografiază operele de pe pereți până la galeriști și colecționari care ”vânează” noi talente chiar de pe pereții orașului.

Pentru mine, Berlinul este un oraș pe care nu îl simt foarte departe de casă și în care găsesc o asemănare cu Bucureștiul prin eclectismul lui, chiar dacă la un alt nivel față de București. Berlinul este un oraș plin de artă și cultură, care mă învață practica lucrului făcut frumos. Pe partea socială, multiculturalitatea lui m-a învățat să fiu și mai deschis către oameni și idei noi de exprimare.

Cum și-a pus amprenta cultură locală asupra felului în care creezi?

Mă inspiră mult Berlinul, e un oraș bine făcut, care îți dă voie să te gândești la sufletul tău, să te îmbogățești cultural și spiritual. Faptul că are în jur de 170 de muzee, să nu mai vorbim de galerii și evenimente, spune tot. Aici găsești oameni din toate colțurile lumii.

Lucrare pe Calea Călărași/ București © Passtrada

După 10 ani de publicitate ai spus stop industriei și-acum ești pe cont propriu. De ce ai ales să faci pasul ăsta și ce-ți dorești să construiești în perioada următoare din punct de vedere artistic?

Dupa 10 ani de publicitate, am pus stop programului 9 to 5, însă nu și advertisingului și ce poate el să ofere pe plan creativ. Încă mai iau proiecte de freelance cu agenții și start-up-uri. Sunt deschis, sunt liber. Pentru asta am muncit, până la urmă, să fiu eu, așa cum sunt, designer și street artist, oriunde mă aflu.

