Un român va înota în apele înghețate ale Antarcticii

(n.red. în 2019, el a devenit primul bărbat din lume care a încheiat provocarea Ice Seven Challenge, lansată de Asociația Mondială de Înot în Ape Libere; în 2017, ultramaratonista și înotătoarea americană Jaime Monaghan a fost primul om din lume care a reușit acest lucru) va veni în România în 2017 pentru a înota în lacul Bâlea, iarna. Așa am avut ocazia să-l întâlnesc și să-mi povestească despre această disciplină nouă. În urma discuției cu el, am hotărât să încerc să practic acest sport extrem și să mă pregătesc pentru traversarea Canalulului Nordic pentru 2019, cunoscut drept cel mai dificil maraton din cauza temperaturii foarte scăzute a apei (n.red. Paul nu a reușit să traverseze Canalul Nordic în august 2019, dar va reveni acolo în cadrul proiectului Oceans Seven). La sfârșitul lui 2018, am început adaptarea la ape cu temperaturi între 0 și 5 grade. Prima experiență am avut-o în lacul Paltinul, unde temperatura apei era de 8 grade. Țin minte că, după prima sesiune de înot de 10 minute, nu mai simțeam absolut nimic.

Această ștafetă am intitulat-o simbolic ROMÂNIA. Am așteptat acest moment încă din 2016, an în care am devenit cel mai rapid român care a traversat Canalul Mânecii. Am așteptat trei ani pentru că regulamentul traversării nu permitea copiilor sub 12 ani să înoate. Pe lângă titulatura de prima ștafetă românească, am fost desemnați cea mai rapidă ștafetă de șase persoane și, în același timp, cea mai rapidă ștafetă mixtă. Numele ROMÂNIA a fost inscripționat pe cele două trofee, care rămân permanent la organizatori. Acești copii au intrat în istoria traversării Canalului Mânecii. Senzaționalul acestei ștafete este că acești copii nu fac înot de performanță.