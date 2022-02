Primul român care câștigă titlul suprem la înot în ape deschise

Man of the Year 2021.

, cea mai mare organizație de înot în ape deschise din lume, l-a desemnat pe Paul omul anului în 2021, după ce el a fost nominalizat pentru această distincție și-n 2019, și-n 2020. ”Pentru mine Man of the Year înseamnă o recunoaștere a tuturor performanțelor mele de până acum și îmi arată totodată că sunt pe drumul cel bun. Este distincția care mă va motiva să continui să fac performanță pentru România,” spune Paul.

Care sunt argumentele care i-au adus lui Paul Georgescu titlul ”Man of the Year 2021”?

în perioada 6 – 12 august 2021, Paul Georgescu a devenit primul sportiv care a terminat Lake's Seven Ultra Marathon, versiunea românească a Ocean's Seven. A înregistrat și o premieră în înotul românesc în ape deschise: traversarea, în 7 zile, a 6 lacuri din România, însumând o distanță de peste 100 km.

