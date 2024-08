Totul a început în 2015, când m-am hotărât să traversez Canalul Mânecii. Am reușit să fac asta din a doua încercare, în 2016. Dar când m-am întors la școală – pentru că sunt și profesor de sport – și am văzut ce emulație am produs în rândul copiiilor, am zis că ar trebui să repet această experiență în fiecare an, să le reamintesc lecția pe care orice dascăl încearcă s-o dea elevilor: aceea de a nu renunța niciodată la visele lor, să lupte până la capăt. Așa am ajuns la proiectul Oceans Seven, care presupune traversarea celor mai periculoase și grele strâmtori sau canale din lume. Împreună cu antrenorul meu, am decis să mergem înainte!