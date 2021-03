Află cine a înotat cea mai lungă distanță în ape înghețate din lume

”De la glumă la realitate a fost numai un pas,” râde Paul, ”fiindcă în fiecare sâmbătă am mers în piscina lui Iulian să sufăr. Că asta se întâmplă când intri într-o apă așa rece, suferi, nu e nicio bucurie.” Ca mulți alți înotători din lume în ape înghețate, Paul și-ar dori ca ice swimming-ul să devină probă la Jocurile Olimpice, însă FINA consideră că ar fi prea periculos din cauza temperaturii apei și, implicit, a stresului la care corpurile înotătorilor ar fi supuse. ”Unul dintre motivele pentru care am vrut să fac recordul ăsta a fost ca să le arăt celor de la FINA că după aproape o oră în ape înghețate nu am pățit nimic, deci că probe de 500m sau 1000m făcute de sportivi profesioniști și bine antrenați la o eventuală Olimpiadă nu e un obiectiv imposibil,” explică Paul.

”Înainte de cursa din lacul Snagov, am vorbit cu Vasi (n.red. medicul Vasile Oșean) și l-am rugat să aibă grijă de mine când mi se taie filmul. El m-a asigurat că nu mi se va întâmpla nimic și atunci mi-am luat povara asta de pe umeri,” povestește Paul, pentru care ultimii 500m de înot au reprezentat un efort enorm. El spune: ”Din cauza frigului și expunerii îndelungate în apa rece, nu-mi mai simțeam mâinile și corpul. Mișcările devin pur motrice, din ceea ce-și amintește corpul, iar umerii sunt singura parte pe care o mai simți fiindcă nu e în totalitate în apă. La un moment dat, când a văzut că mă opresc, Petar Stoychev a vrut să spună stop, însă Vasi i-a zis să mă lase, că mă cunoaște, și o să pot continua. Și am putut.”

