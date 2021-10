Pedro Pichardo e gata să sară spre măreție

”Pentru ambele Campionate Mondiale, înăuntru și în aer liber, visez la aur în 2022. Să câștig toate titlurile posibile în cariera mea înseamnă să repet în 2022 ce am făcut în 2021, când am sărit deja de două ori peste 18m, am un record național, sunt campion olimpic, am un titlu european indoor și două Diamond Leagues. Așa că dacă anul viitor mai câștig ce mai e de câștigat atunci voi fi victorios peste tot. Nu ar mai rămâne altceva de câștigat.”