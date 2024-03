Cum este să urmărești o mașină de F1 cu o dronă de 300 km/h?

Shaggy: A fost agitat. Am filmat cu mașini de Formula 1 în timpul testelor, așa că, într-un fel, știam la ce să ne așteptăm. În ziua respectivă, am avut la dispoziție doar o singură filmare, iar din mașină ieșeau mulți stropi, ceea ce a îngreunat lucrurile. Este o mașină nou-nouță și un pilot diferit față de cel cu care am exersat, așa că nu aveam nicio idee despre ce viteză va fi, nicio idee despre care vor fi punctele de frânare. Au fost o mulțime de adaptări, aplicând tot ceea ce am exersat.