Concurenții și vehiculele cheie în căutarea gloriei la Raliul Dakar 2026

Testul suprem de anduranță al Rally Raid revine cu Raliul Dakar 2026 . Cea de-a 48-a ediție a clasicului deșertului, cea de-a șaptea care va avea loc pe dunele de nisip din Arabia Saudită, prezintă o mulțime de intrigi, deoarece o serie de nume mari au schimbat echipele, mașini noi vor înfrunta deșertul și nume noi sunt gata să intre în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, dificultatea sarcinii rămâne aceeași ca întotdeauna.

Cei mai buni piloți de deșert din lume vor lua startul în 2026 la tabăra de start a Raliului Dakar din Yanbu și va începe cu o etapă prolog de 30 km sâmbătă, 3 ianuarie. Un total de 14 zile de acțiune va duce concurenții și mașinile lor într-o călătorie de 8.000 km, cu un masiv de 5.000 km de curse contra cronometru. La jumătatea raliului va fi o zi de odihnă în capitala Arabiei Saudite, Riad, în timp ce linia de sosire va fi din nou în Yanbu, pe 17 ianuarie, la încheierea etapei 13.

Pentru a face din cursa din acest an cea mai dură de până acum pe nisipurile saudite, Dakar 2026 va include două etape maraton-refugiu de două zile, câte una în fiecare săptămână a cursei, și va reduce totul la strictul necesar, fiind permisă doar asistența de la concurent la concurent. Convoiul se va descurca singur în deșert, având la dispoziție doar un sac de dormit și un cort, supraviețuind cu rațiile de mâncare oferite de organizatorii cursei.

Doar cei mai curajoși și cei mai buni vor vedea steagul cu carouri fluturând în Shubaytah pe 17 ianuarie, când câștigătorii Dakar-ului vor fi încoronați.

01 Clasa Ultimate

Ford Performance

Echipa Ford M-Sport este pregătită și la fel este și Raptor T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Foarte așteptata revenire a Ford la Raliul Dakar în 2025, cu un Ford Raptor T1+ cu motor V-8 și o echipă puternică care îl include pe campionul în exercițiu Carlos Sainz , a oferit rezultate puternice. În timp ce Sainz nu a reușit să termine, Nani Roma și Mattias Ekström au câștigat ambele etape cu mașina, iar Ekström a obținut un superb loc trei în clasamentul general, tânărul american Mitch Guthrie Jr. terminând, de asemenea, în primii cinci.

În ceea ce privește debutul, cel al Ford a fost destul de impresionant și, după ce a realizat un program semnificativ de îmbunătățiri în ultimul an, gigantul american revine cu aceeași echipă formată din patru oameni și țintește spre vârf.

Ford Raptor T1+ revine cu o serie de dezvoltări care vizează victoria © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Am făcut îmbunătățiri la suspensie, frânare, transmisie și multe altele. Toate acestea se adună pentru a ne oferi o mașină mai rapidă pentru acest Dakar Carlos Sainz

Sainz, de două ori campion mondial de raliuri și de patru ori câștigător al Dakarului, va conduce din nou echipa și își propune să recâștige titlul pe care l-a câștigat ultima dată în 2024 și să ajungă la cinci titluri fabuloase în Raliul Dakar. El va fi din nou însoțit de partenerul său de încredere Lucas Cruz drept copilot, deși Sainz l-a luat recent pe fiul său pilot de Formula 1, Carlos Sainz Jr. ca navigator în timpul testelor din Spania.

A fost o distracție plăcută pentru duo-ul tată-fiu, dar „El Matador" a fost categoric că nu va fi copilotul fiului său în cazul în care Sainz Jr. va accepta vreodată provocarea Dakar: „În primul rând, nu ar fi foarte bine pentru relația noastră și în al doilea rând nu ar fi bine pentru sănătatea mea! În cele din urmă, nu cred că aș putea performa drept copilot la nivelul necesar. Am o mare admirație pentru copilot, iar eu cu siguranță nu sunt capabil să fac ceea ce fac ei."

După ce anul trecut a urcat pentru prima dată pe podium în Raliul Dakar, Ekström revine cu copilotul Emil Berqvist alături de el în Raptor T1+ și se concentrează ferm pe locul cel mai înalt de pe podium. „Obiectivul nostru este să câștigăm acest Dakar. Anul trecut am terminat pe locul trei, iar acum avem potențialul de a lupta pentru locul întâi. Avem nevoie de două săptămâni de curse curate, dar la Dakar este greu", a declarat cel care a câștigat deja titluri în DTM, rallycross și nu numai.

Mattias Ekström vrea să transforme locul 3 de anul trecut într-o victorie © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Americanul Mitch Guthrie Jr. a urcat la clasa Ultimate în 2025, după ce a impresionat printr-o serie de performanțe strălucite în buggy pentru Red Bull Off-Road Junior Team USA, iar locul cinci a fost un debut superb pe care își propune să îl îmbunătățească împreună cu co-pilotul Kellon Walch. Între timp, legenda clasei de biciclete Nani Roma a oferit Ford prima sa victorie de etapă anul trecut, iar spaniolul așteaptă cu nerăbdare aventura traseului din 2026: „Să merg în Arabia Saudită îmi amintește de cum era Dakarul în Africa. Ne petrecem zile întregi alergând prin deșerturi larg deschise, iar acest lucru este ceva atât de special."

Dacia Sandriders

La un an după debutul lor, Dacia Sandriders aduc o nouă mașină la Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

A doua dintre echipele de debut pline de vedete din 2025, Dacia Sandriders, merge cu totul în căutarea succesului în Raliul Dakar și aduce o mașină nouă la Raliul Dakar 2026 pentru a ajuta o linie puternică de piloți care a fost stimulată de un alt potențial finalist al podiumului.

Sandriders vor fi conduși din nou de Nasser Al-Attiyah , de cinci ori câștigător al Raliului Dakar, care țintește întotdeauna victoria, dar după recenta sa victorie la dificilul Rallye du Maroc din octombrie, Sébastien Loeb își va imagina, de asemenea, șansele la o primă victorie în Dakar. De nouă ori campion WRC a câștigat etape Dakar, dar o victorie i-a scăpat întotdeauna. Ar putea fi anul acesta momentul pentru Loeb și copilotul Édouard Boulanger?

„A fost un raliu foarte bun pentru noi. Am avut un ritm bun de la început. Fără greșeli, fără probleme. Édouard și cu mine am lucrat foarte bine împreună", a declarat Loeb după Rally du Maroc. „Senzațiile au fost foarte bune cu Dacia Sandrider și am putut împinge de la început până la sfârșit. A fost raliul perfect pentru noi și o bună pregătire pentru Dakar."

Proaspăt învingător în Rallye du Maroc, Loeb este pregătit pentru Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Ar putea Cristina Gutiérrez să fie prima femeie pe podium în ultimii ani? © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

La Dacia Sandrider se întoarce pentru al doilea mandat și principala femeie-pilot, Cristina Gutiérrez , campioana clasei Challenger din 2024. Pilotul spaniol și navigatorul Pablo Moreno sunt o echipă cu o experiență serioasă până acum și au cu siguranță potențialul de a urca pe podium în clasa regină.

Alături de Sandriders pentru 2026 se află brazilianul Lucas Moraes , care a terminat pe locul al treilea în Raliul Dakar la debutul său în 2023 și a câștigat etape în fiecare dintre cele trei evenimente la care a participat până în prezent. Alăturându-se echipei Dacia de la Toyota Gazoo Racing, Moraes tocmai a câștigat pentru prima dată titlul FIA World Rally-Raid Championship 2025 și va fi susținut în cockpit de copilotul german Dennis Zenz, iar perechea are obiective mari.

„Scopul nostru nu este doar să câștigăm Raliul Dakar, ci și să câștigăm campionatul piloților, al copilotilor și al producătorilor în W2RC", spune Zenz. „Lucas și cu mine am fost coechipieri în ultimul an și jumătate și, prin urmare, ne cunoaștem destul de bine."

Nou: Lucas Moraes și Dennis Zenz s-au alăturat piloților Dacia Sandriders © Dacia Obiectivul nostru nu este doar să câștigăm Raliul Dakar, ci și să câștigăm campionatul piloților, al copilotului și al constructorilor în W2RC Dennis Zenz

Toyota Gazoo Racing

Toby Price, Henk Lategan și Seth Quintero sunt noii oameni ai Toyota © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Au loc schimbări mari la Toyota Gazoo Racing, care și-au reorganizat echipa pentru Raliul Dakar 2026 și îl păstrează doar pe tânărul american Seth Quintero din lotul lor din 2025. Prodigiosul pilot de rally-raid va concura pentru a treia oară cu Toyota, după ce a făcut istorie la Dakar 2022 câștigând 12 dintre cele 13 probe speciale la clasa Challenger. Acum, obiectivul californianului de 23 de ani este o victorie la general în clasa principală, la volanul modelului DKR GR Hilux, alături de noul său copilot, fostul campion AMA Supercross și participant la Dakar, Andrew Short.

„Dakar ’26 va fi unul puternic, nu doar pentru mine, ci pentru întreaga echipă. Cantitatea de muncă depusă în a doua jumătate a sezonului a fost cu adevărat impresionantă și sunt nerăbdător să punem în practică tot ce am pregătit pentru a lupta pentru victorie”, spune Quintero. „Mă simt în formă, încrezător și pregătit să fac față la tot ceea ce Dakar are de oferit.”

Seth Quintero are cu siguranță viteza necesară pentru a câștiga categoric © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

De asemenea, în misiunea de a readuce Toyota Gazoo Racing în top se află sud-africanul Henk Lategan, care a fost adus în echipă pentru al patrulea său Raliu Dakar, după ce a câștigat deja două etape și a terminat al doilea la general în timpul ediției din 2025. În mod clar, el și copilotul Brett Cummings au ceea ce trebuie pentru a câștiga - așa cum au făcut în noul lor DKR GR Hilux la Raliul Safari Africa de Sud 2025.

Cea de-a treia adiție interesantă la echipă este nimeni altul decât eroul australian de două ori câștigător al clasei Bikes, Toby Price . După ce a participat la ultimul său Dakar pe motocicletă în 2024, Price a trecut la clasa auto anul trecut și a făcut suficient într-un Hilux privat pentru a fi chemat la echipa de uzină. Fostul motociclist Armand Monleón i s-a alăturat lui Price în calitate de copilot, iar victoria l-ar transforma în al patrulea concurent din întreaga istorie a Dakar-ului care câștigă atât categoria moto, cât și cea auto.

Toby Price este acum un pilot Toyota Gazoo Racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Acesta este unul dintre acele momente în cariera mea în motorsport. Dakar la acest nivel este ceva ce doar un grup foarte mic de oameni ajunge să experimenteze Toby Price

„Acesta este unul dintre acele momente în care simți nevoia să te ciupești, în cariera mea din motorsport. Dakarul la acest nivel este ceva ce doar un grup foarte mic de oameni ajunge să experimenteze și sunt extrem de recunoscător Toyota, Red Bull, Peter Kittle Motor Company și tuturor partenerilor noștri pentru că au făcut acest lucru posibil”, spune Price. „Aștept cu adevărat să mă întorc la Dakar pentru răscumpărare, după felul în care s-a încheiat debutul nostru anul trecut. Să ne dezamăgim partenerii și să-l văd pe Sam Sunderland suferind o comoție a fost greu, dar asta nu a făcut decât să-mi sporească motivația. Să fac echipă cu Armand este incredibil. Aduce atât de multă experiență și cred cu adevărat că suntem într-o poziție excelentă pentru a concura cu cei mai buni de la Dakar.”

X-raid

Guillaume de Mévius și X-raid este o pereche serios de puternică © Simon Bauchau/Red Bull Content Pool

Guillaume De Mévius a obținut deja un loc doi la general în Raliul Dakar, iar belgianul se întoarce pentru a doua participare la eveniment cu X-raid și MINI JCW Rally. De Mévius este al patrulea pilot al Red Bull Off-Road Junior Team care a progresat la clasa Ultimate și va pilota din nou alături de co-pilotul Mathieu Baumel, de patru ori câștigător al Dakar-ului, ceea ce face din acest duo o forță formidabilă care este mai mult decât capabilă să meargă mai departe și să câștige Dakar-ul.

02 EBRO Audax Motorsport

Laia Sanz este pioniera incursiunii Ebro în cea mai dură cursă din lume © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Există un nou producător în Raliul Dakar 2026 pe care trebuie să îl urmăriți cu atenție - marca spaniolă reînviată Ebro. După relansarea în 2023 ca o filială a gigantului chinez Chery, Ebro nu a pierdut timpul și a intrat în Dakar sub numele EBRO Audax Motorsport cu mașina EBRO s800-XRR T1+, un prototip 4x4 care va fi condus de cea mai mare concurentă Dakar din toate timpurile, Laia Sanz .

Spaniola a fost cea mai rapidă femeie din Dakar pe două roți timp de 11 ani consecutivi înainte de a trece la mașini și a terminat 13 Dakaruri consecutive înainte ca un DNF anul trecut să-i strice cursa de neegalat. Acum, ea are o nouă provocare de a conduce o echipă și o mașină netestate prin cel mai dur raliu din lume și i se va alătura co-pilotul sud-african Taye Perry în una dintre singurele echipe de femei din cursă. Este cu siguranță o echipă de urmărit.

03 Clasa Challenger

Pilotul saudit Dania Akeel cunoaște deșerturile din Dakar mai bine decât aproape oricine de pe lista de start. Favorita locală a obținut o clasare remarcabilă în Top 10 la debutul său în Dakar în clasa Challenger și a obținut o victorie de etapă în ediția 2025, în pedepsitoarea etapă 10.

Poate Dania Akeel să adauge mai multe victorii de etapă? © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Akeel are ambiția de a concura în clasa Ultimate a Dakar-ului în viitor. Deocamdată, însă, ea are o misiune neterminată în cursa Challenger, alături de copilotul Stéphane Duple și, după ce a terminat pe locul al treilea în clasamentul general al Campionatului Mondial FIA Rally-Raid, este încrezătoare și cu siguranță o concurentă puternică.

Câștigătorul clasei Challenger din 2025, argentinianul Nico Cavigliasso, este, de asemenea, din nou în joc și cu siguranță va concura din nou pentru victorie, în timp ce un începător al clasei Challenger de care trebuie cu siguranță să vă feriți este dublul campion al clasei Bike, Kevin Benavides . Schimbând două roți pentru patru după accidentări repetate, argentinianul are cu siguranță know-how-ul necesar pentru a zgudui cu adevărat clasa într-un buggy BBR.

Kevin Benavides debutează în clasa Challenger după două titluri la Bike © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Clasa SSV

Francisco "Chaleco" López se află acum la al doilea deceniu de participare la Dakar, după ce a urmat raliul pe dunele Arabiei Saudite. Chilianul - o icoană în țara sa natală - a fost o vedetă în zilele Dakar-ului în America de Sud. Acum, cu trei titluri la categoriile Challenger și SSV în palmares, se simte ca acasă în deșert. Se întoarce pe dune în 2026, cu scopul de a obține și mai mult succes în clasa SSV la volanul mașinii Can-Am Maverick R.

05 Clasa Bike

Red Bull KTM Factory Racing sunt campionii FIM Rally-Raid la ambele clase © Pawel Starzyk/Red Bull Content Pool

După ce Daniel Sanders a crescut la o fermă de mere din Australia rurală, cariera sa de pilot a început să dea roade la International Six Days Enduro. După ce a ajutat echipa Australia să câștige Trofeul Mondial ISDE, a avut șansa de a participa la primul său raliu Dakar. Un început fulminant al carierei sale în Dakar l-a văzut pe Sanders clasat drept cel mai bun începător la debutul său, iar acum este campionul în exercițiu al clasei Bike, după ce a dominat complet cursa 2025 de la început până la sfârșit.

După ce a schimbat GASGAS cu puternica echipă Red Bull KTM Factory Racing, „Chucky" a câștigat cinci etape în total, inclusiv primele trei, conducând clasamentul general în toate cele 13 etape și câștigând cu o diferență de 8m 50s. Revenind cu Red Bull KTM Factory Racing pentru cursa din 2026, Sanders este proaspăt câștigător a patru din cele cinci evenimente din Campionatul Mondial FIM Rally-Raid și începe Dakar ca favorit pentru a obține o nouă victorie.

Daniel Sanders a fost pe val și este gata să-și apere coroana din Dakar © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sezonul a fost incredibil și nu pot să mulțumesc îndeajuns echipei. Obiectivul acum este să îi răsplătesc cu o nouă victorie în Arabia Saudită Daniel Sanders

„Mă dau bine, știu asta, iar când mă dau bine sunt rapid – trebuie doar să-mi corectez greșelile”, a spus Sanders după ce a obținut titlul. „Știu că sunt lucruri la care trebuie să lucrez cu mine însumi, dar avem câteva luni și știu ce trebuie să fac pentru a mă îmbunătăți. Pentru mine nu este vorba doar de latura fizică; este și latura mentală și vreau să fiu pregătit pentru Dakar. Sezonul a fost incredibil și nu pot să mulțumesc suficient echipei. Scopul acum este să îi răsplătesc cu încă o victorie în Arabia Saudită în ianuarie viitor.”

În timp ce fratele mai mare, Kevin, a trecut la patru roți, Luciano Benavides rămâne deocamdată pe două și i se alătură din nou lui Sanders în Red Bull KTM Factory Racing, după ce s-a alăturat pentru cursa de anul trecut, unde a câștigat etapele 8 și 9 în drumul său către locul patru la general. Fostul câștigător al Campionatului Mondial FIM de Rally-Raid este hotărât să devină al doilea câștigător al Raliului Dakar din familia Benavides și s-a apropiat tot mai mult în fiecare an.

Concurând pentru Red Bull KTM în clasa Rally2, bazată pe modele de producție, dar fiind mai mult decât capabil să se lupte cu piloții Rally GP pentru onorurile cele mai înalte, spaniolul Edgar Canet poartă steagul tinereții la Raliul Dakar 2026.”

Canet a avut un debut de vis în 2025 și așteaptă lucruri mari în 2026 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Tânărul în vârstă de 20 de ani a arătat viteza și calmul unui viitor campion Dakar atunci când a debutat în 2025 cu un loc opt fenomenal, care a inclus un loc doi în etapa 7. Acum, cu un an de experiență la activ și cu titlul de campion mondial FIM Rally-Raid în Rally2 în palmares, Canet este un pilot pe care toți rivalii vor fi cu ochii.

„Înainte de Dakar, vreau să îmi depășesc rezultatul din acest an și apoi, în sezonul următor, vreau să lupt pentru clasamentul general", spune el.

06 Nu ratați Raliul Dakar 2026

Cea de-a șaptea ediție a Raliului Dakar în Arabia Saudită începe pe 3 ianuarie, cu emoții și senzații tari pe măsură ce convoiul se îndreaptă spre linia de sosire din 17 ianuarie. Mii și mii de kilometri răspândiți de-a lungul a 13 probe speciale încep și se termină în Yanbu. Cel mai dur raliu de pe planetă este pe cale să ne arate încă o dată cum și-a construit reputația infamă.