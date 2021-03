10 lucruri pe care să le știi despre Angyil

Dansatoarea prolifică de popping, Angela 'Angyil' McNeal , știe cum funcționează treaba mai bine decât majoritatea. Poate că e un nume cunoscut al scenei, însă a trebuit să dărâme multe uși să ajungă aici. Acum, ea folosește faima și statutul ei pentru a schimba în bine lucrurile.

”Vreau să fac lumea un loc mai bun prin dans,” spune Angyil. ”Poate că asta sună ca o nebunie pentru majoritatea oamenilor, dar pentru mine n-a fost niciodată numai despre a dansa. Dansul mi-a dat o voce și vreau s-o folosesc să fac diferența. Dansul e singurul mod prin care mă pot exprima. Sunt atâtea lucruri de schimbat în lume și fiind în poziția în care sunt acum, și având o voce prin dansul meu, vreau să ajut ca asta să se întâmple.”

Citește în continuare și descoperă lucruri mai puțin știute despre dansatoarea care a trecut din studioul de balet pe străzi și-a reușit să ajungă în vârf în lumea battle-urilor.

1. Baletul a fost prima ei iubire

”Înainte să mă apuc de popping, am urmat cursurile școlii gimnaziale Paseo Academy of Fine and Performing Art din Kansas City. Aveau numai dansuri clasice, așa că am studiat balet, jazz și dans modern.

”M-am mutat la New York pentru o carieră profesionistă și ca să fac un internship la Alvin Ailey. A fost o oportunitate incredibilă pentru mine, dar simțeam că mă mint. Obosisem să-mi prind părul în coc și să încerc să fiu drăguță tot timpul.”

Stilul lui Angyil

2. Și-a creat propriul drum

”Simțeam că toată viața mea e prăfuită și cam urâtă. Simțeam că nu-s pe deplin onestă și că nu fac ceea ce sufletul meu își dorește. Erau momente în care trebuia să fac niște mișcări elegante din balet, dar mă simțeam greoaie. Așa că într-o zi mi-am zis: 'O să mă opresc din asta și o să dansez pe străzi'. Pentru că asta e ceea ce sufletul meu vrea să fac și aici e unde vreau să fiu.

”Când m-am mutat la New York, toată lumea părea să aibă o idee despre mine și despre cum ar trebui să arate felul în care dansez. Făceau sugestii de genul 'ai reuși dacă ți-ai îndrepta părul sau ai arăta în acest fel'. Cred că alți dansatori ar putea să cedeze acestui gen de presiune, dar pentru că am întâlnit această gașcă de dansatori de popping, familia mea și cu mine am avut un sistem de susținere extraordinar, așa că nu am cedat.

”Mi-am creat propriul drum de atât de mult timp încât acele sugestii și acea presiune au dispărut de multă vreme, nici măcar nu mai e ceva la care mă gândesc.”

Angyil stă pe drumul ei © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

3. A spart bariere pentru ca alții să-i poată călca pe urme

”Când am început să dansez popping nu erau alte femei pe scenă. Am mers la tipul ăsta pe care-l respect și l-am rugat să mă învețe. A zis nu. A zis: 'Nu poți învăța fiindcă ești femeie'. Nu m-a descurajat să mai dansez, m-a descurajat să mai cer ajutorul. Sunt autodidactă și am stat mereu în bula mea. E important să știi să te automotivezi. Am disciplina necesară de la balet și am dus asta cu mine mereu și-n dans, și-n afara lui.

”Simt că atunci când femeile văd alte femei puternice cărora nu le pare rău că-s așa și care sunt libere, subconștientul le dă un impuls că și ele pot fi așa.”

4. Era să fie arestată pentru dans

”Prima dată am văzut gașca asta care dansează la metrou și pe străzile din New York. Imediat, sufletul meu s-a simțit viu urmărindu-i cum dansează. Am știut că asta e ceea ce vreau să fac. Când am ajuns împreună pe platoul unui videoclip le-am zis că aș vrea să mă antrenez cu ei. Ne-am întâlnit, am continuat să mă antrenez singură și am devenit un crew.

”Curând, dansam alături de ei și aproape că am fost arestată la metrou pentru că făceam asta. Nu e ceva ce mi-am mai dorit să fac și nu am vrut să risc să ajung după gratii de fiecare dată când mă exprimam prin dans. Așa că asta m-a ajutat să iau decizia să merg spre noi orizonturi, să încep să dansez în toată lumea și să-mi duc dansul pe alte platforme.

5. Personalitatea ei în afara ringului de dans îi surprinde pe oameni

”Trag mereu de mine să fiu o versiune mai bună a mea, să descopăr un nou eu. Știu că-s capabilă de atât de multe, așa că mereu caut noi metode de exprimare.

”Cred că oamenii încearcă adesea să-și dea seama de unde să mă apuce. Gen, fata asta e ca focul când dansează, dar când nu o face, e tăcută și liniștită. Cred că oamenii sunt surpinși că ambele părți coexistă în aceeași persoană și îi ia prin surprindere.”

Angyil împărtășește cunoașterea ei în dans în workshop-uri în toată lumea © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

6. A găsit fericirea în salsa

”Mi-a plăcut mereu muzica. Am învățat salsa în școala gimnazială într-o tabără de dans latino. Predau salsa, merengue, bachata și cha cha - așa că am învățat toate stilurile. Îmi place mișcarea și la început am fost fericită să învăț un stil nou, dar după ce am început să dansez și m-am conectat cu muzica, am simțit atât de multă emoție și fericire încât am fost recunoscătoare că am găsit un nou mod de a mă exprima. Încă dansez salsa și o voi face cu fiecare ocazie. De fapt, am fost invitată să mă înscriu și la câteva competiții de profil.

Sunt mândră că mi-am păstrat moralitatea, integritatea și caracterul. Angyil

7. Îi place să jongleze cu medii diferite

”Am primit niște ocazii grozave și nu vreau să mă îndepărtez prea mult de dans, însă vreau să mă apuc de actorie. Nu doar ca să învăț mai multe despre mine, dar să văd cum cele două lumi se pot influența una pe alta.

”Într-o vreme am vrut să mă apuc de parkour și am făcut-o și p-asta, dar din cauza contractului pe care-l am a trebuit să mă las. Uitasem că-n parkour faci niște chestii nebune. Echipa mea îmi zicea: 'Angyil, trebuie să ai grijă', așa că să sar peste clădiri și alte lucruri asemănătoare sunt în așteptare momentan.”

Kyoka și Angyil la BBIC 2019

8. E făcută pentru hip-hop

”Hip-hop-ul a făcut parte dintotdeauna din viața mea pentru că e parte din cultura mea. Dansam hip-hop cu familia mea la grătare și alte evenimente de acest gen. Profesionist, fac asta din 2010. Mama e pasionată de hip-hop. A ascultat mereu Busta Rhymes, E-40, Scarface, Outkast și alți rapperi old school. Așa că am crescut ascultând o varietate de artiști pe care mama îi asculta acasă.

”Eu am fost comparată de multe ori cu Lauryn Hill. Nu știu ce să zic despre asta, dar puterea, energia și prezența ei m-au inspirat enorm. Mai ales versurile ei. Chiar dacă eram foarte tânără, am rezonat mereu cu pasiunea arătată de ea.

9. Cea mai mare realizare a ei nu e victoria dintr-un battle

”Sunt mândră că mi-am păstrat moralitatea, integritatea și caracterul. Simt că atât de multe lucruri m-ar fi putut schimba într-o persoană mai rea și sunt recunoscătoare că asta nu s-a întâmplat. Peste toate astea, am continuat să fiu o persoană bună și să-i ridic pe alții.”

Angyil și MAiKA se distrează © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

10. Crede în puterea pozitivității