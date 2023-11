Portretul Cristinei Neagu, prin ochii jucătoarelor și ai antrenorilor

„Cred că are o tehnică pe care nu o vezi prea des în handbalul feminin”, completează suedeza Bella Gullden , care a jucat un sezon la CSM București alături de Cristina. O altă fostă colegă de la CSM București, dar și din naționala României, Cristina Vărzaru , observă și ea viteza de execuție foarte bună, explozia și flexibilitatea articulației pumnului și umărului: „O ajută foarte mult că are articulația pumnului extrem de flexibilă. Dar e mai mult decât atât. Mingea de handbal nu ascultă pe toată lumea și nu tot timpul. Cu Cristina, lucrurile stau un pic altfel, are o relație aparte cu mingea de handbal. Se poartă frumos cu mingea de handbal și mingea de handbal o ascultă de cele mai multe ori.”