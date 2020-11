Poezia vine mai aproape de oameni cu POSTER X POEM

: După ce am primit poemul scris și l-am parcurs cap-coadă, am realizat că procesul de creație nu va fi atât de simplu și rapid așa cum am crezut, pentru că devenise ceva mai personal. Formele au început să se contopească cu poezia. Să devieze de la ceea ce aveam în minte, la cu totul și cu totul altceva. Ăsta e genul de brief care, dacă ești un designer calculat, te forțează să depașești bariera dintre design și artă. Acel calcul nu mai are sens dintr-un punct. Pentru că design-ul și arta sunt doua lucruri atât de diferite, de fapt. Mi se pare foarte interesant cum au prins viață poemele pe postere și cum, fiecare în felul lor, parcă s-au potrivit atât de bine.