Pune echipamentul la treabă cu Bogdan Bolohan

Avem răspunsurile la toate aceste întrebări. Am invitat patru sportivi români de top și i-am rugat să ne arate ce înseamnă să fii sportiv de performanță. Și nu oricum, m-am antrenat cot la cot cu fiecare, apoi am scris despre experiența asta. Crezi că am ținut pasul cu ei?

De 8 ani de zile, scriu pentru platforma RedBull.ro, așa că am avut ocazia în tot acest timp să întâlnesc și să aflu poveștile inspiraționale ale multor sportivi de performanță. Când am primit provocarea să mă antrenez cu sportivi de top și să scriu despre asta, am acceptat imediat pentru că este o ocazie unică să fiu în sala de sport alături de ei și să văd pe pielea mea ce înseamnă să fiu, pentru câteva ore, în pielea lor. Și pentru că vreau să-ți fac și ție poftă de mișcare; să vezi că sportul înseamnă energie, coordonare, strategie, evoluție, distracție și, mai ales, joacă.

De 8 ani de zile, scriu pentru platforma RedBull.ro, așa că am avut ocazia în tot acest timp să întâlnesc și să aflu poveștile inspiraționale ale multor sportivi de performanță. Când am primit provocarea să mă antrenez cu sportivi de top și să scriu despre asta, am acceptat imediat pentru că este o ocazie unică să fiu în sala de sport alături de ei și să văd pe pielea mea ce înseamnă să fiu, pentru câteva ore, în pielea lor. Și pentru că vreau să-ți fac și ție poftă de mișcare; să vezi că sportul înseamnă energie, coordonare, strategie, evoluție, distracție și, mai ales, joacă.

De 8 ani de zile, scriu pentru platforma RedBull.ro, așa că am avut ocazia în tot acest timp să întâlnesc și să aflu poveștile inspiraționale ale multor sportivi de performanță. Când am primit provocarea să mă antrenez cu sportivi de top și să scriu despre asta, am acceptat imediat pentru că este o ocazie unică să fiu în sala de sport alături de ei și să văd pe pielea mea ce înseamnă să fiu, pentru câteva ore, în pielea lor. Și pentru că vreau să-ți fac și ție poftă de mișcare; să vezi că sportul înseamnă energie, coordonare, strategie, evoluție, distracție și, mai ales, joacă.