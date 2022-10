Pune echipamentul la treabă cu Denisa Dragomir

La fel ca tine, și noi ne-am gândit de multe ori la viața nevăzută a unui sportiv de performanță. Ce se ascunde în spatele succesului său? Cum arată o zi de-a sa când nu este pe terenul de joc, în lumina reflectoarelor? Care este rutina – antrenamente, alimentație, somn, timp liber – care-l ajută să fie în vârful disciplinei pe care o practică?

Avem răspunsurile la toate aceste întrebări. Am invitat cinci sportivi români de top și i-am rugat să ne arate ce înseamnă să fii sportiv de performanță. Și nu oricum, m-am antrenat cot la cot cu fiecare, apoi am scris despre experiența asta. Crezi că am ținut pasul cu ei? Rămâne să descoperi în fiecare dintre cele cinci episoade pe care ți le-am pregătit .

A treia sportivă pe care am întâlnit-o este Denisa Dragomir , dublă campioană mondială la skyrunning.

Despre mine

Eu sunt Andreea Vasile și fac sport constant de peste 10 ani de zile. Când eram copil, părinții mei și-ar fi dorit să practic un sport de performanță. Am urmat, pe rând, cursuri de înot și tenis. Dar când lucrurile au devenit prea serioase, m-am oprit. Nu eram pregătită în acel moment pentru disciplina pe care sportul de performanță o cere.

Cu toate astea, mi-a plăcut mereu să mă mișc. Pentru mine, sportul înseamnă socializare, bucurie, distracție și posibilitatea de a-mi testa și depăși limitele fizice și psihice. Sportul te ajută să evoluezi. Tot ce înveți din și prin sport este util și-n viața de zi cu zi – perseverență, constanță, depășirea obstacolelor, mobilizare când devine greu, și multe altele.

Andreea Vasile face încălzirea înainte să alerge cu Denisa Dragomir © Mihai Ștețcu

De 8 ani de zile, scriu pentru platforma RedBull.ro, așa că am avut ocazia în tot acest timp să întâlnesc și să aflu poveștile inspiraționale ale multor sportivi de performanță. Când am primit provocarea să mă antrenez cu sportivi de top și să scriu despre asta, am acceptat imediat pentru că este o ocazie unică să fiu în sala de sport alături de ei și să văd pe pielea mea ce înseamnă să fiu, pentru câteva ore, în pielea lor. Și pentru că vreau să-ți fac și ție poftă de mișcare; să vezi că sportul înseamnă energie, coordonare, strategie, evoluție, distracție și, mai ales, joacă.

Așa că haide să punem mai des echipamentul la treabă! Ce zici? Accepți provocarea?

Cine este Denisa Dragomir?

Dublă campioană mondială (2021 și 2022) și campioană europeană la skyrunning (2019), Denisa Dragomir, sportivă Red Bull, și-a împlinit deja visul de a fi cea mai bună din lume în sportul pe care-l practică. A început să alerge la 11 ani, în concursurile școlare, ca să-i demonstreze verișoarei ei, care făcea parte din echipa de alergare a școlii, că și ea poate fi la fel de bună. A câștigat medalii, ca junioară, la 1500m, 2000m și 3000m obstacole. La 18 ani a descoperit alergarea montană când a participat la prima ei cursă pe care a și câștigat-o, calificându-se la Campionatul European de Alergare Montană. L-a dominat și a obținut victoria. La 22 de ani a făcut cunoștință cu competițiile de skyrunning. La primul concurs din România s-a clasat din nou pe locul întâi și a stabilit record de cursă. În anii următori a continuat să urce pe podiumuri în concursuri din întreaga lume. Crede că atâta timp cât muncește pentru ce-și dorește, nimic nu este imposibil.

Denisa Dragomir: Făgăraș Mountain Challenge © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Cum se antrenează Denisa Dragomir?

Antrenamentele Denisei Dragomir depind de perioada anului în care se află: iarna, când nu are competiții, adună mult volum; când încep competițiile, reduce volumul și se axează pe odihnă. Programul obișnuit de antrenamente în perioada de volum arată astfel: luni face pante scurte în ritm susținut, marți are între 2-4km de încălzire, apoi 12–14km de fartlek (n.red. variază ruperile de ritm, de exemplu aleargă ușor timp de 1 minut, apoi aleargă susținut timp de 2 minute), miercuri are alergare ușoară dimineața și forță după-amiaza.

Denisa Dragomir pune echipamentul la treabă © Mihai Ștețcu Red Bull mă ajută să trec peste antrenamentele epuizabile cu zâmbetul pe buze. Denisa Dragomir

Joi face tempo, adică 12-15km de alergare susținută la un anumit ritm, vineri face fie un antrenament scurt de pante, fie o alergare ușoară de descărcare și apoi o alergare mai susținută, sâmbătă are repetări, iar duminică face o alergare lungă. Denisa obișnuia să aibă două antrenamente pe zi, în fiecare zi, dar odată cu înaintarea în vârstă a început să facă al doilea antrenament de maximum 4 ori pe săptămână.

Cum am pus echipamentul la treabă cu Denisa Dragomir?

Sunt în Brașov, orașul în care locuiește Denisa Dragomir, dublă campioană la skyrunning. Dacă am venit până aici este de la sine înțeles pentru toată lumea ce mă așteaptă: o alergare pe munte. Norocul meu! Abia dacă urc pe munte o dată pe an, ce să mai zic de a alerga pe unul. Dar m-am înhămat la provocarea pe care mi-a propus-o Red Bull, așa că acum trebuie să joc până la capăt. Adică eu sper să ajung până la capăt fiindcă antrenamentul cu Denisa mă sperie, la propriu! Am văzut-o de nenumărate ori în acțiune, cum urcă și cum coboară zone tehnice și, oricât m-aș gândi la mine în posturi similare, în fața ochilor îmi apar doar imagini în care mă împiedic de tot ceea ce-mi iese în cale.

Obiectivul nostru de astăzi este să alergăm pe Tâmpa, până sus. Am mai fost pe Tâmpa de multe ori ... cu telecabina. Atunci a fost ușor, acum rămâne de văzut. Denisa este, ca de obicei, optimistă și-mi spune că voi face față. În plus, este și un pedagog foarte bun și încrederea ei în mine mă face să simt, puțin câte puțin, că poate nu o să fiu atât de varză, că, dintre toți oamenii pe care i-a învățat să alerge, n-o să devin eu prima care nu poate să ducă la bun sfârșit un antrenament. Am văzut competiții de alergare unde concurenții se târăsc de-a dreptul către linia de sosire, așa că să merg în patru labe este o opțiune pe care și eu o iau în considerare. Să nu renunți este ceea ce contează, nu?

O încălzire ușoară înainte de antrenament © Mihai Ștețcu

Antrenamentul începe cu încălzirea. Deși nu am pornit încă la drum, mi-e deja cald. Cu siguranță sunt emoțiile. Ne încălzim brațele și picioarele. Cu toate că Denisa îmi repetă că o să facem o urcare ușoară cu porțiuni de alergare, încă nu înțeleg că nu o să îmi dau sufletul pe munte, ci că, fiind la prima experiență de acest fel, ea mă va ajuta să mă acomodez cu tipul acesta de mișcare. ”La fel de importantă ca încălzirea este încălțămintea adecvată pentru munte, adică o pereche de pantofi de alergare cu ceva aderență,” îmi spune Denisa, care îmi împrumută pentru acest antrenament o pereche de Merrell, același model cu care aleargă și ea. Brusc, simt că am luat puțin din priceperea și pregătirea ei doar pentru că sunt încălțată cu aceiași pantofi de alergare ca ea. Mintea funcționează în moduri misterioase și a mea este foarte ușor de păcălit în situații tensionate. Zic merci că-s așa de ușor de dus de nas!

După o urcare de aproape 40 de minute, ajungem într-o zonă mai înaltă și mai expusă de pe Tâmpa. Chiar dacă mă refer la ea ca fiind munte, ca să dau greutate momentului pe care-l trăiesc, în ideea că fac ceva cu adevărat greu și memorabil, Denisa îmi spune din când în când, ”Știi, Tâmpa nu e chiar un munte”, dar aleg să mă prefac că nu o aud și îi răspund în gând, ”Stai liniștită, Denisa, că pentru mine, acum, Tâmpa este Everest.” Mă bucur că am ajuns în acest punct pentru că drumul până aici a fost presărat de avertismente precum, ”Atenție la urși!” și, dacă ne-ar fi ieșit vreunul în cale, Denisa ar fi fost martoră la una dintre cele mai rapide alergări pe care le-a văzut în viața ei.

O dublă campioană mondială la skyrunning și învățăcelul său © Mihai Ștețcu

Aici învăț primele elemente din alergarea la deal: să fac pași mărunți și să-mi mișc brațele pe lângă corp pentru că ele mă ajută în timpul deplasării. Practic, cu cât îți folosești tot corpul mai mult în timpul mișcării, cu atât aceasta este mai ușor de executat. ”Dacă simți că pulsul tău a luat-o razna sau te lasă picioarele, poți începe să mergi, un mers mai alert, cu mâinile pe picioare, deasupra genunchilor, cu trunchiul ridicat și privirea mereu în față,” mă îndrumă Denisa. În ciuda îndoielilor pe care le-am avut asupra propriei persoane, indicațiile ei mi se par foarte utile și, deși simt efortul pe care-l depun, nu simt oboseală. Încerc să păstrez forma corectă a corpului și a mișcării și constat că atunci când fac lucrurile ca la carte, înaintez fără probleme.

Pe urmele unei campioane mondiale © Mihai Ștețcu Fii mereu atent unde pui piciorul © Mihai Ștețcu

Am un peisaj grozav oriunde mă uit, dar Denisa mă atenționează mereu să rămân cu ochii la drum, să nu mă las furată de împrejurimi, pentru că așa este cel mai ușor să te accidentezi. Trebuie să rămân concentrată la mișcarea pe care o fac. ”Este foarte important să te uiți mereu unde pui piciorul, iar când ajungi într-o zonă tehnică, să fii sigură că piatra pe care urmează să calci este cât de cât stabilă. Dacă nu ești atentă, piciorul îți poate aluneca, cazi și te accidentezi,” îmi explică Denisa, care nu recomandă nimănui zonele tehnice la o primă experiență de alergare montană. Totul se învață treptat.

Bine, dar dacă vreau să ridic miza și să mă antrenez mai serios, unde mă duc? ”Bucegiul este cel mai bun loc de exersat pentru începători,” este de părere Denisa, pentru că acolo există pietre care te pot pune în dificultate, dar rămâne o zonă accesibilă, în care un începător se poate descurca. Țin minte recomandarea ei și îmi spun că poate, într-o zi, voi ajunge și acolo. Însă deocamdată Tâmpa, pe care îl numesc munte spre amuzamentul Denisei, este suficientă.

Un pas mic pentru Denisa, unul uriaș pentru Andreea © Mihai Ștețcu

Înainte să-mi dau seama ajungem în vârf. Nu am simțit când a trecut timpul și mă simt mai în formă decât aș fi crezut. ”A fost exact antrenamentul pentru o persoană care iese prima dată pe munte,” îmi spune Denisa. ”Tâmpa este un antrenament care te ajută pentru că are o diferență mică de nivel, de doar 300m, cu plecare din Brașov. Este un antrenament perfect pentru inițierea în alergarea montană și trekking. Acesta a fost un antrenament ușor, o alergare de voie ca să vezi cum te simți tu în acest domeniu, dacă simți că ești făcută pentru așa ceva sau nu.”

Cu toate că nu știu să răspund dacă mă simt făcută sau nu pentru un asemenea sport, îmi dau seama că pregătirea fizică pe care o fac acasă, în sala de sport, a contat în experiența mea cu Denisa. Îngrijorarea mea era că nu îmi vor rezista picioarele la urcare, dar experiența mi-a arătat că nu am avut nicio problemă cu asta și că am mai multă forță decât credeam. Cu toate astea, zonele mai tehnice pe care mi le-a prezentat Denisa mi s-au părut complicate pentru că mi-a fost frică să nu alunec pe pietre. Ușurința cu care ea zburdă de pe o stâncă pe alta este impresionantă, dar știu că este o încredere construită în timp, cu multă muncă. Însă nu uit că orice este posibil când depui suficient efort și disciplină, iar Denisa este exemplul perfect că asta e combinația câștigătoare când pui pasiune în ceea ce faci.

”Sunt de părere că nu trebuie să ne gândim prea mult înainte să ne apucăm de un lucru. Cu cât planificăm mai mult ceva, cu atât avem șanse mai mari să ratăm. Mai degrabă îmi ascult instinctul. Dacă simt că vreau să plec la alergare, atunci o fac. Nu mai contează cine mă sună sau ce mai am de rezolvat. Mișcarea îți schimbă viața în bine, atât corpul, cât și felul de a gândi. Nu trebuie să faci sport de performanță pentru asta, trebuie să faci sport pentru tine, pentru sănătatea fizică și psihică. Copiii cu care lucrez simt pe pielea lor că mișcarea îi face mai buni la școală pentru că au o minte mai limpede și mai liniștită, care poate să abordeze cu mai mult tact orele de curs. Așa că orice ați face și de oriunde ați veni, nu uitați să vă mișcați,” este îndemnul Denisei pentru noi toți.

Ți-am făcut poftă de mișcare? Atunci pune și tu echipamentul la treabă! Noi ne revedem săptămâna viitoare să descoperim împreună cum a fost antrenamentul Andreei cu Bogdan Bolohan , dansator și coregraf al emisiunii ”Românii au talent” de la PRO TV.