Totul pentru breaking: Pyciu

Pionierii breakingului din România formează o comunitate pe care, adesea, marele public o cunoaște prea puțin. Sunt dansatori care, la începutul anilor 2000, erau adolescenți sau tineri, pentru care breakingul era toată viața lor. Între timp, unii dintre ei au renunțat să mai danseze, iar alții dau azi mai departe din ceea ce știu.

Pyciu (Constantin Chiriță) este unul dintre B-boys care și-au pus amprenta în România asupra comunității de breaking. Dansează de 23 de ani cu aceeași pasiune. Totul a pornit ca o joacă de copii, în spatele blocului, apoi a căpătat intenție și direcție în cadrul unor crew-uri precum SupraNatural și DLT.

Red Bull BC One (România), Campionatul European de Breaking (Rusia), Outbreak Europe (Slovacia), Circle Industry (Austria), Floor Wars (Italia), The Jam (Ungaria), OSG15 (Ungaria), Bring it on the Floor (Germania), Urban Colors (Germania), Back in Action (România), De la foame la faimă (România) sunt doar câteva dintre competițiile la care Pyciu a participat. El estimează că numărul lor se ridică la câteva sute. De asemenea, în ultimii 10 ani, a jurizat și multe evenimente de profil.

Am vorbit cu Pyciu și-am aflat ce l-a motivat să rămână în mijlocul scenei de breaking preț de mai bine de 20 de ani, care sunt cele mai importante lecții pe care disciplina asta i le-a dat și de ce îi place să lucreze cu copiii și să le predea din tot ce-a învățat în acești ani.

Pyciu dansează de 23 de ani © Cătălin Soto

Când ai descoperit cultura breakingului?

Eram puștan, aveam vreo 13 ani când am avut primul contact cu breakingul. Deci în urmă cu 23 de ani pentru că acum am 35 de ani. Fac parte din prima generație de B-boys sau breakers din Tecuci, județul Galați. La televizor am văzut primele secvențe cu breaking, mi se păreau super cool, mai ales vizual.

Tot atunci, pe la începutul anilor 2000, a fost un mare boom cu trupa Simplu, în România, în vreme ce, în Germania, Flying Steps și Music Instructor făceau valuri. Așa că, inspirat de ce vedeam, am început să dansez în spatele blocului. Era o joacă de copii.

Cum a început să prindă povestea contur?

În primii doi ani am fost singur. Nu știam să existe alți dansatori. Însă după anul 2000 s-a înființat cel mai celebru crew din oraș, SupraNatural. În 2001, am intrat și eu în el și am făcut cunoștință cu alți dansatori care, deși erau din aceeași generație cu mine, erau la alt nivel. Pentru că unii erau mai mari și ca vârstă decât mine, am primit porecla Pyciu. Nu mi-a plăcut neapărat numele, dar din respect pentru ei, pentru toți anii petrecuți împreună, am păstrat porecla, chiar dacă acum nu se mai potrivește cu mine, în adevăratul sens al cuvântului. (râde) Din respect pentru ei o păstrez, mai ales că unii nu mai sunt printre noi.

Apoi, când am început să ies din oraș la competiții, să-mi doresc mai mult și să-mi ridic nivelul de dans, am migrat către crew-ul vieții mele, DLT (Dynamic Looney Tunes). Aici erau dansatori mai apropiați de vârsta mea. Am intrat în DLT la 17 ani.

DLT Family © Arhivă personală

Care era atunci viziunea ta în ceea ce privește breakingul?

În SupraNatural am luat contact nu numai cu filosofia dansului, ci și cu filosofia, în general. Aveam discuții până seară târziu despre elemente de breaking, mișcare, dans și multe altele. Era un stimul pur intelectual în momentul respectiv. Multe aspecte despre dans și alte lucruri pe care le discutam mi-au deschis ochii, așa că m-am îndrăgostit efectiv de disciplina asta. Pe lângă mișcările pe care le făceam, am început să înțeleg în ce constă această taină. Primii oameni care m-au inspirat au fost oamenii din SupraNatural: Chucky, Biba, JohnnyB. Primii doi nu mai sunt printre noi, iar pe Johhny îl consider în continuare o inspirație, chiar dacă nu mai dansează.

De câte ori câștigam un battle, primul lucru pe care îl ziceam era, 'Abia aștept să mă întorc în sală, să mă antrenez mai tare.' Pierdeam un battle, ziceam, 'Abia aștept să mă întorc în sală, să mă antrenez mai tare.' Pyciu

Când ai avut primul contact cu DLT-ul?

DLT-ul aduce laolaltă oameni din trei zone ale țării: Bârlad, Tecuci și Craiova. Primul meu contact cu DLT-ul a fost în 2004, la un battle în Iași. Se numeau Looney Tunes la momentul respectiv și m-am alăturat lor. Ulterior, am făcut conexiunea cu cei din Craiova.

Pyciu la Rule Breaker © Arhivă personală

Cum s-au schimbat lucrurile în momentul în care ai intrat în DLT?

DLT-ul mi-a deschis ochii către hip-hop, către MC-ing, către DJ-ing, către graffiti. Eram deja într-o altă zonă, cu altfel de discuții despre dans și despre mișcare. ”Uită-te la documentarul ăsta, citește cartea asta, uite ce battle a apărut pe net,” și tot așa. Atunci am început să merg la competiții în mod constant.

Cea mai importantă realizare este că am participat și că am fost tot timpul sus. Am câștigat multe evenimente, am ieșit pe locul al doilea la multe altele. Timp de 23 de ani mi-am ridicat constant nivelul și m-am impulsionat. Am trofee, am diplome, dar le țin în sertar. Pentru mine dansul contează, nu premiile. Mi-am dat seama de asta fiindcă de câte ori câștigam un battle, primul lucru pe care îl ziceam era, “Abia aștept să mă întorc în sală, să mă antrenez mai tare.” Pierdeam un battle, ziceam, “Abia aștept să mă întorc în sală, să mă antrenez mai tare.” (râde) Și dacă reacția mea este aceeași, indiferent că pierd sau câștig, ce înseamnă asta? Că eu vreau, de fapt, să mă antrenez și să progresez. Asta e filosofia pe care am abordat-o.

De ce crezi că ai reușit să rămâi entuziasmat în privința dansului și după 23 de ani?

A devenit o nevoie fiziologică să dansez, să-mi împing limitele, să merg la antrenamente, să apar chiar dacă sunt accidentat, să discut cu oameni, să pun umărul la treabă și să împing comunitatea mai departe, să o ajut. Pur și simplu, viața asta de a împărtăși, a primi și a dansa și, câteodată, a exprima fără cuvinte ceea ce simt e pentru mine. Când stai și câte zece ore în sală, devine mai mult decât un job, mai mult decât o școală, e viața ta. Îmi plăcea să studiez, să inventez mișcări, să mă inspir, să mă gândesc la tehnică, la filosofia dansului. Toate astea m-au ținut în priză în toți acești ani.

De la foame la faimă 5 © Cătălin Soto

Ce loc ocupă azi dansul în viața ta? Cât timp îi mai dedici?

Dansul ocupă în continuare un loc important în viața mea. Poate nu la fel ca acum 5-10 ani, dar face parte din mine și practic în continuare cu bucurie și încerc să evoluez. Mă antrenez de 3-4 ori pe săptămână dacă e posibil și încerc să ofer din ceea știu și celor care vin din urmă.

Dansul e singurul subiect despre care aș putea să vorbesc ore în șir, fără să repet ceea ce spun. (râde) Aș putea să despic fiecare fir în patru și apoi să vorbesc despre fiecare fir în parte ca și când ar fi o carte nouă despre elemente, mișcări, creație, orice.

Care sunt cele mai importante lucruri pe care breakingul le-a adus în viața ta?

Majoritatea trăsăturilor de personalitate pe care le am sunt de la breaking. (râde) Loialitatea față de crew, față de job, față de oamenii din jurul meu. Atitudinea de a nu te da bătut și de a încerca tot timpul să fii mai bun decât ieri. Răbdarea, fiindcă în breaking poți să ai ani de zile în care tragi de un element și nu-ți iese.

De la foame la faimă 5 © Cătălin Soto

Azi predai breaking copiilor...

Da, predau la Piticu Dance Studio. Lucrez cu copiii de peste 10 ani. Încerc să dau cât mai mult timp copiilor pentru că îmi face plăcere și sunt foarte bucuros să văd inocența cu care dansează. Felul în care dansează copiii este cel mai pur mod de exprimare. Față de adulți, care gândesc prea mult, copiii simt și fac. Mă inspir și eu de la ei. Sunt sute de copii care mi-au trecut prin fața ochilor și mulți dansează și azi. Sunt puștani pe care i-am preluat la 12-13 ani și care abia puteau să facă două flotări sau să se coordoneze motric, iar azi sunt mai înalți decât mine, mai solizi decât mine, echilibrați psihic, vin în continuare la antrenamente și-și dau interesul. Îmi zic, ”Mai ții minte chestia aia pe care am făcut-o la curs acum doi ani? Trebuie să mi-o mai arăți o dată, că simt că pot s-o fac acum.” E o super bucurie pentru mine când aud asta pentru că și eu, când eram mic, aveam oameni la care mă uitam cu admirație, dintre pionierii breakingului, precum Boxy (DLT Family), Duval (DLT Family), Stormy (Out Of Control), Remo (Moonwalkers Crew), Franke, Cristian PT.