Am avut norocul și, mai mult decât atât, binecuvântarea să fiu încă de mic înconjurat de artiști bătrâni, adică de oameni care s-au păstrat artiști și la bătrânețe, deci care, cumva, s-au păstrat copii și la bătrânețe. Și, atunci, n-am avut niciodată vreun dubiu că asta vreau să fac, nu vin dintr-o familie în care să mi se spună să am o meserie mai practică gen doctor sau avocat. În jurul meu am văzut că se poate trăi din artă, și-n jurul meu am avut mereu oameni care vorbeau despre pictură, despre muzică, despre poezie. Așadar, am vrut să fac artă de mic!

