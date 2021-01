Descoperă aventurile lui Radu Păltineanu și simte-te acasă oriunde în lume

După ce în 2015 și-a propus să străbată cu bicicleta 24.000km prin Americi în proiectul #cycletheamericas timp de nouă luni, călătoria lui Radu a ajuns la bun sfârșit abia în octombrie 2018. ”Am decis să fac în loc de traseul inițial nord-sud, un mare zig-zag, să acopar țările și teritoriile Americii, și-n loc de 14 țări, câte mi-am propus inițial, au fost 22 de țări plus Alaska și Guiana Franceză, plus câteva vârfuri, căci în Ecuador m-am oprit patru luni de zile și am escaladat diverse vârfuri. Apoi am traversat și Amazonul cu diferite ambarcațiuni vreo două luni de zile, deci am diversificat foarte mult călătoria. Abia în octombrie 2018 am ajuns la capăt, în Ushuaia, și nici acolo n-a fost capăt, de fapt, că am luat o barcă și am traversat canalul Beagle și m-am dus până în ultima localitate locuită, cel mai sudic așezământ uman de pe planetă, Puerto Torro, care e situat în Insula Navarino, care aparține de Chile. De acolo, m-am întors pe diferite canale, prin strâmtoarea Magellan, la Punta Arenas, de unde am zburat spre România,” rezumă, în câteva cuvinte, Radu călătoria sa care a durat trei ani de zile.