Evoluția înseamnă să reușesc să schimb ceva, să pot zice că am plecat de la fotografie și am ajuns la o „mișcare”. La asta muncesc acum. Sub umbrela „La NORD de cuvinte”, am gândit inițiativa „

”, prin care îmi doresc ca restaurantele să le ofere clienților apă de băut de la robinet, gratuit, ca o alternativă la sticlele îmbuteliate. Am văzut asta în țările nordice (Norvegia, Islanda, Danemarca), dar și-n Scoția, Cipru sau Canada, apoi am aflat că e o practică în multe alte țări (Marea Britanie, Franța, Spania etc). Înainte nici nu mă gândeam că ar putea exista varianta asta, iar acum o consider normalitatea. E vorba de respect, bun simț și ospitalitate. De grija pentru mediu nici nu mai vorbesc.