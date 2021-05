Raul Bârsan e într-o permanentă mișcare

Dansul a fost o parte a vieții mele de când eram mic. În copilărie, am practicat dansuri populare, timp de opt ani, după care am luat o pauză, iar în liceu a fost prima data când am interacționat cu acest dans numit ,,popping” (online, pe YouTube, desigur), însă la vremea aceea nu știam că așa se numește sau ce înseamnă, de unde vine, etc. Am început să îl copiez și să dansez în camera mea pentru că mi se părea ,,cool”.