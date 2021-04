BMX-ul m-a format ca adult. Practicând acest sport – extrem - am învățat să am răbdare, să-mi înving temerile, să socializez, să perseverez, să cunosc oameni de pretutindeni şi să învăţ limba engleză, m-a învățat să gândesc și să trăiesc fără limite sau "out of the box".