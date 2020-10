Prima dată pe un perete de escaladă a fost o experiență suficientă pentru ca Răzvan Nedu , azi în vârstă de 24 de ani, să-și dea seama că își dorește să practice în continuare acest sport. Libertatea pe care a simțit-o și încrederea în propriile puteri au fost esențiale atunci pentru adolescentul slab văzător care, toată viața lui, s-a bazat pe simțuri pentru a cunoaște și înțelege lumea din jurul lui.

Escalada i-a adus o mulțime de împliniri: a devenit căpitanul Lotului Național de Paraclimbing, a urcat pe Mont Blanc, a participat cu Lotul la Campionatul Mondial de Paraclimbing din Franța în 2019, unde colegul lui, Cosmin Candoi, a devenit campion mondial. În plus, e instructor de escaladă și spekear motivațional pentru copiii și adolescenții din școlile speciale unde merge să le vorbească despre ceea ce face și să-i încurajeze și pe ei să îndrăznească să-și depășească fricile și să-și urmeze visurile.

Și cum 15 octombrie reprezintă Ziua Internațională a Bastonului Alb, e bine de știut că Răzvan este unul dintre cei mai pasionați utilizatori ai bastonului alb și ține cursuri de orientare pentru elevii din toate școlile speciale pentru nevăzători din țară.

Răzvan Nedu la Campionatul Mondial de Paraclimbing din Franța, 2019 © Sytse van Slooten

Am vorbit cu Răzvan despre ce înseamnă să faci escaladă atunci când ai o vedere de numai 1%, cum își depășește frica când vrea să încerce un sport nou și de ce e important pentru el să fie mereu cu zâmbetul pe buze pentru oamenii din jurul lui.

Când ai descoperit escalada și cum a fost prima dată când ai urcat pe un perete de escaladă, cum îți aduci aminte experiența?

Escalada am descoperit-o acum patru ani, când încă eram elev. Cei de la Asociația Climb Again au venit cu un panou mobil la școala la care învățăm. Existau trei trasee pe acel panou și am vrut să le parcurg pe toate, dar unul dintre ele era surplombat și mi-a fost frică. L-am încercat, dar nu am reușit să ajung din prima în topul acelui traseu. A trebuit să îmi adun tot curajul și, după mai multe încercări, am reușit să ajung sus. Acesta a fost începutul. Din acel moment am știut că escalada este soluția mea pentru o viață independentă. Atunci am realizat că am curaj să fac orice, am nevoie doar de îndrumare.

Doar ca o paranteză, panoul începuturilor mele, cel cu provocarea din surplombă, este acum la una dintre școlile pentru copiii cu deficiențe de vedere și mereu alți copiii nevăzători învață cum să fie curajoși și să ajungă în top. Îți spun sincer că mă uimește felul în care am evoluat datorită escaladei și văd acest potențial în toți copiii cu care lucrăm la Centrul Climb Again din București sau la școlile speciale pentru nevăzători și sălile partenere din țară.

Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Național de Paraclimbing © Climb Again

Care sunt simțurile în care ai cea mai mare încredere în viața de zi cu zi și de ce sunt ele importante pentru un nevăzător? Dar simțurile în care ai cea mai mare încredere când escaladezi?

Cel mai mult mă folosesc de atenție, care este un cumul de simțuri. Multe informații mi le iau din ceea ce aud, simt sau văd - am o vedere pe timpul zilei de un pic peste 1%, dar noaptea mă apropii de zero. Toate informațiile venite de la simțuri sunt prelucrate de către creier și îmi creez o idee despre ce se întâmplă în mediul înconjurător. Este foarte greu să îți explic asta. Ți-aș da ca exemplu felul în care traversez strada. Sunt atent la cum se aud mașinile, de unde vin, sunt atent la denivelarea din trotuar, aceea care anunță trecerea de pietoni, la denivelarea ușoară a dungilor cu vopsea, la eventualul semnal acustic, dacă el există. Mașinile oprite la semafor fac, totuși, un zgomot, iar raportându-mă la acest zgomot îmi este ușor să merg în linie dreaptă.

Ti-am dat exemplul unei acțiuni care îmi cere mai multă atenție și timp decât îți ia ție. Dar știu că timpul este relativ. Știu că mă pot concentra imediat, fac repede o analiză a simțurilor și am aceleași informații ca și tine. Ca și cum mi-aș arunca o privire.

Țin o serie de cursuri de independență copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere și îi ajut să descopere avantajele folosirii bastonului alb. Alături de toate simțurile și de atenție, bastonul alb este un instrument al independenței și cheie pentru o mulțime de experiențe.

Atunci când mă cațăr pe un traseu nou primesc indicații de la antrenor sau colegi. Ei îmi spun ce prize sunt, dacă voi întâlni volume, surplombe sau tavan și îmi creează o imagine de ansamblu. Așa se formează, în mintea mea, un prim plan de abordare a acelui traseu. În momentul în care încep escaladarea propriu-zisă, simțul care mă ajută cel mai mult este cel tactil. Prizele sunt, de obicei, din același set și au forme și texturi asemănătoare. Atenția este și ea foarte importantă pentru că trebuie să țin minte pe unde am trecut cu mâinile, ca să pun picioarele, cât mai precis, în acel loc. Pentru mâini folosim limbajul ceasului și indicațiile sună cam așa: mâna stângă la ora 11.00, dreapta, la ora 12.00.

Mi-am format deprinderea să rețin ce mă înconjoară, atât în viața de zi cu zi, cât și în sala de escaladă, și să fiu atent la schimbări.

Cățărarea la stâncă e una dintre preferatele lui Răzvan Nedu © Climb Again

În ce locuri din natură, de neuitat, ai escaladat până acum și care sunt diferențele dintre escalada indoor și cea outdoor?

Escalada înseamnă parcurgerea unui perete vertical, asigurat de ham și sfori și asistat de un coechipier care te filează. Ea poate fi practicată atât în sală, cât și la stâncă. Alpinismul are de-a face cu înălțimea și include, pe lângă partea de cățărat și drumeție la altitudini mari.

Am cățărat în mai multe locuri în România și am avut bucuria să escaladez un traseu numit ”Coloana Infinitului”. Efectiv există o porțiune de 6 metri de stâncă, care arată fix ca o coloană, pe care trebuie să o strângi și să te urci, răsucindu-ți corpul. Vorbind de locuri spectaculoase în natură, nu pot să nu îmi amintesc de primul top pe un traseu la stâncă, a început ușor o ploaie și se vedea curcubeul.

În această vară am fost pe Mont Blanc, dar nu pot spune ca m-a impresionat partea de escaladă sau partea de alpinism - mers cu colțari, ascensiune la înălțime, ci senzația de la final, sentimentul sigur că am ajuns să fiu deasupra norilor. Atunci când ajung să cațăr outdoor mă simt relaxat și mă bucur de măreția naturii.

Răzvan a urcat recent pe Mont Blanc © Climb Again

Revenind la cele două sporturi - escalada și alpinismul, mulți oameni se cațără în sală pentru a se antrena pentru stâncă. Eu mă antrenez cinci zile pe săptămână pentru a mă pregăti pentru Campionatul Mondial. Fiecare are motivația lui.

Fac tot posibilul, atât în sală, cât și la stâncă, să dau maximum. Bucuriile mele cele mai mari sunt atunci când parcurg pasaje cât mai grele. În această vară am făcut primul meu traseu de gradul 8+ la stâncă. Pentru mine, ca sportiv de performanță, asta este o reușită mult mai grea decât ascensiunea pe Mont Blanc, dar este, totodată, o reușită pe care oamenii nu o pot înțelege.

Antrenorul meu mi-a spus că nu talentul este punctul meu forte, ci faptul că sunt muncitor și perseverent Răzvan Nedu

Cum ți-ai dat seama că ești talentat la escaladă și că sportul acesta poate face parte din viața ta? Cine te-a încurajat să mergi pe acest drum?

M-am îndrăgostit de sportul ăsta când am fost prima dată la stâncă, alături de echipa Climb Again, și am avut ocazia să încerc, timp de o săptămână, un traseu. Am avut timp să caut fiecare scobitură și fiecare ciot din stâncă, astfel încât să găsesc formula ideală, potrivită pentru mine, pentru parcurgerea acestui traseu.

Referitor la talent, consider că el se și dobândește. Când eram încă la început și participam la primele competiții internaționale, antrenorul meu mi-a spus că nu talentul este punctul meu forte, ci faptul că sunt muncitor și perseverent. Eu m-am bosumflat, dar știam ca are dreptate. Așa că i-am pus în aplicare formula muncă și perseverență egal medalie și am ajuns la nivelul la care sunt azi.

Au fost și sunt mulți oameni în jurul meu, atât la antrenamente, cât și în viața de zi cu zi, și toți au văzut pasiunea pe care o am pentru escaladă. Cu toții îmi oferă suport, încurajări, indicații, timp din timpul lor. Dar consider că nevoia mea de independență a fost cea care mi-a dat curajul să merg pe acest drum, cum spui tu. Am înțeles pe parcurs că oamenii profesioniști vin lângă tine dacă tu vrei să faci lucruri mari.

Alex Benchea, Claudiu Miu și Răzvan Nedu © Cătălin Grigoriu

Așa l-am cunoscut pe Claudiu Miu, Campion Balcanic la Escaladă, declarat cel mai bun cățărător român în anul 2010. Pentru că mi-am dorit să fiu un sportiv bun, am intrat într-o echipă de profesioniști și mă antrenez după un program stabilit special pentru mine de cei mai bun antrenori din lume - Lattice Training. Fac parte din Lotul Național de Paraclimbing. Pentru că mi-am dorit să fiu independent și să fiu un exemplu pentru tinerii cu deficiențe de vedere, am ajuns în atenția ta. Și tu, prin faptul că prezinți cititorilor povestea mea, pentru a înțelege incluziunea și faptul că imposibilul poate fi depășit, mă ajuți să merg mai departe pe drumul meu.

Când ai devenit căpitanul Lotului Național de Paraclimbing și ce a însemnat pentru tine acest rol? Ce înseamnă pentru tine să fii un căpitan bun, ce atuuri trebuie să ai?

Nu știu să îți zic exact când am devenit căpitan, nu a existat o ceremonie sau ceva de genul. Pur și simplu cei din echipă mi-au spus așa și așa a rămas. Ca și căpitan al Lotului Național de Paraclimbing, țin legătura cu toți sportivii din țară. Le urmăresc antrenamentele, le împărtășesc din experiența mea, îi încurajez.

Pot spune că sunt un frate mai mare care are grijă de frățiorii mai mici și care îi îndrumă. Pentru că stăm mult de vorbă și îi studiez la antrenamente, știu ce pot să facă și ce nu. Știu ce frici au, știu ce așteptări au, știu cum se văd pe ei înșiși. Având toate aceste informații, știu să îi motivez, știu ce pot să îmbunătățească la cățărat și cum, știu ce sfaturi să le dau pentru că sunt atent la ei. M-am pus de multe ori în locul colegilor mei și a trebuit mă gândesc cum ar putea să facă un traseu dacă, Radu sau Andrei nu pot să își îndoaie picioarele sau Angelo nu are atâta forță, de exemplu.

Alex Benchea și Răzvan Nedu © Cătălin Grigoriu

Ascultarea, perseverența și răbdarea sunt atuurile unul căpitan bun pentru echipa lui. Știu că rezultatele unei echipe bune sunt rezultatele celui mai slab din echipă, deci rolul meu este să îi mențin pe toți colegii mei la același nivel înalt de performanță sportivă și independență, în viața de zi cu zi.

Care sunt rezultatele echipei tale de care ești cel mai mândru până acum?

Prima reușită este atât una sportivă, cât și una de simț național - formarea și consolidarea echipei Lotului Național de Paraclimbing. Reprezentăm România la competiții internaționale și aducem medalii acasă. Apoi, apartenența Clubului Sportiv Climb Again la Federația Română de Alpinism și Escaladă și la Comitetul Paralimpic Român, sunt reușite importante pentru sportul practicat de persoanele cu deficiențe din România.

Cea mai mare reușită pe plan sportiv constă în faptul că România are un campion Mondial la categoria B3, Cosmin Candoi, colegul meu de la clubul Climb Again și membru de bază al Lotului Național de Paraclimbing. Medalia a fost câștigată la Campionatul Mondial din Franța, 2019, iar până la următorul Campionat Mondial, Cosmin este campion.

Cosmin a devenit în 2019 campion mondial la paraclimbing © Sytse van Slooten

O altă reușită implică toată echipa Lotului, dar și toată echipă Climb Again. În perioada restricțiilor din primăvara acestui an, am depășit imposibilul și am continuat antrenamentele Lotului online. Coordonatorii Climb Again au construit și au trimis prin curier, în țară, echipament tehnic pentru antrenament. Așa au primit Vasi de la Timișoara, Alex din Neamț, Ari de la Arad și alții plăci speciale pe care și le-au montat în casă sau în curte și ne adunam toți, de cinci ori pe săptămână, și făceam antrenamentele online.

Cea mai recentă reușită o reprezintă ascensiunea pe care am făcut-o alături de 8 dintre colegii mei din Lot, și 3 însoțitori tipici, la Vârful Omu. A fost fascinant să știu că am alături de mine copii și tineri cu deficiențe de vedere și cu deficiențe motorii care au ales deliberat să iasă din casă, să facă antrenamente și să urce la 2507 metri. Pentru mulți dintre ei, prima urcare pe munte din viața lor. Cel mai mic dintre ei are 15 ani.

Cum îți încurajezi membrii echipei și cum ești, în calitate de căpitan, alături de ei? De unde îți iei tips and tricks atunci când ai nevoie de ele ca să evoluezi în rolul de căpitan?

Îmi încurajez echipa în fiecare zi făcându-mi antrenamentele și fiind parte activă din antrenamentele lor. Le ofer un exemplu de seriozitate, încredere și un zâmbet. Evoluăm împreună trecând peste provocări și învățând din ele.

Pentru Răzvan, antrenamentul e la ordinea zilei © Climb Again

Când vine vorba de inspirație, mă hrănesc mult cu oamenii de lângă mine și pentru fiecare am câte un cuvânt personal de încurajare. Studiez alți sportivi, citesc articole sau cărți, nu neapărat cu tematică sportivă, mă plimb, cunosc foarte mulți oameni și mă interesează cum gândesc, ce îi motivează. Din toate acestea eu evoluez ca om, atunci și felul de a mă raporta la o problema evoluează. În plus, sunt mereu deschis să ascult opinii și sugestii noi, să le analizez și să învăț din ele.

La sala Climb Again îi ajuți pe copii să descopere frumusețea escaladei. Ce moment îți place cel mai mult din reacțiile lor atunci când escaladează prima dată un perete?

Când m-am întors anul trecut de la Campionatul Mondial, mi-am dat seama că muzica preferată de mine, în sala de escaladă, este dată de râsetele copiilor. Atunci când vine un copil nou în sală, la început este reticent și, de cele mai multe ori, spune că îi este frică. Este o reacție cât se poate de normală, dar după ce urcă primul traseu este fericit, știu că zâmbește. Se simte în glasul lui când îmi spune că mai vrea să urce un traseu. Sunt instructor la Centrul Climb Again din București de 2 ani, am fost în toate cele 7 școli speciale de nevăzători din țară, am cățărat alături de sute de copii. Mereu am întâlnit aceeași reacție.

Răzvan e și instructor de escaladă la centrul Climb Again © Climb Again

Este important să dai energie bună oamenilor Răzvan Nedu Care este cel mai frumos compliment pe care l-ai primit în calitate de instructor de escaladă? Dar în calitate de căpitan? Ca instructor, am antrenat mulți copii și tineri, iar momentele frumoase vin mereu. Într-o discuție cu un copil de 10 ani, puștiul mă întreabă ce vârstă am. Nu îi răspund, mai mult, îl întreb eu câți ani îmi dă. Răspunsul m-a uluit. Mi-a dat cu 10 ani mai mult, iar argumentul a fost acela că eu știu. În acel moment mi s-a confirmat, încă o dată, respectul pe care mi-l poartă cei pe care îi învăț să se cațere. Niciunul dintre cursanții mei sau ai colegilor mei din Lot nu se gândește la faptul că noi nu vedem. Antrenăm atât persoane tipice, cât și persoane cu diverse tipuri de dizabilități și toți ne privesc prin prisma abilităților noastre, a curajului, a puterii, a faptului că știm să facem foarte bine acest lucru. Ca și căpitan, complimentul l-am primit recent, când Andrei, colegul meu de Lot, mi-a spus că sunt sufletul sălii, la Climb Again. Am avut un oaspete la sală care mi-a spus că se simte buna mea dispoziție de când intri în sală. Este important să dai energie bună oamenilor. Iar cel mai frumos compliment pe care îl primesc, ca om, din ce în ce mai des, spre bucuria mea, este acela că îmi râd ochii. Pentru mine, o persoană cu deficiențe de vedere, este un compliment când o persoană tipică nu își dă seama că nu văd, deși avem o conversație face to face, iar prima reacție este, ”Vai, ce îți râd ochii!”

Munca și perseverența l-au ajutat pe Răzvan să fie foarte bun în ce face © Climb Again

Cum te-a ajutat sportul să fii un om mai încrezător în tine, mai independent?

Făcând sport, m-am dezvoltat fizic, dar mai ales intelectual. Am fost pus zilnic în fața a zeci de probleme de logicĂ - trasee de escaladĂ sau bouldering cărora trebuia să le găsesc soluții, pentru mine sau pentru alții. Asta mă ajută în viața de zi cu zi să iau cele mai bune decizii pentru mine. Am învățat să gândesc și să privesc prizele din cât mai multe unghiuri, să găsesc variante de traseu cât mai inventive și să merg mai departe chiar dacă alții îmi spuneau că nu merge așa. Asta mă ajută să fiu empatic, să înțeleg că suntem diferiți și că pot merge liniștit și independent pe drumul meu.

Când mi-am dat seama că pot rezolva astfel de puzzle -uri atât în cap, cât și fizic, pe perete, în ciuda dizabilității, mi-a fost clar că pot face mai multe decât credeam că pot face. Am renunțat să mai folosesc scuza ”eu nu văd, cum să sar la o priză pe care nu o văd” și am decis să găsesc o soluție la problema asta.