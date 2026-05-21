După un deceniu de absență, Red Bull BC One se întoarce în România și promite unul dintre cele mai intense evenimente de breaking ale anului. Pe 23 mai, ParkLake București (intrarea dinspre parcul IOR) se transformă într-o arenă urbană, unde 20 dintre cei mai buni B-Boys și B-Girls din țară vor intra în battle-uri unu la unu pentru șansa de a reprezenta România în finala mondială din Toronto, Canada.

Line-up-ul aduce un mix de dansatori calificați și wildcards atent selecționați, iar vibe-ul va fi completat de un public aproape de ring, muzică live și energia specifică unui cypher autentic. Totul va fi decis de un juriu format din nume grele ale scenei locale și internaționale: B-Boy Lee (Red Bull BC One All Star & campion internațional), B-Boy Marius (câștigător Red Bull BC One România 2014, 2015 și 2016) și Franke (câștigător Red Bull BC One România 2012) - dansatori care au scris istorie în breaking și care știu exact ce înseamnă un performance memorabil.

Băutura energizantă originală Red Bull Red Bull Energy Drink Află mai multe

Înainte de battle-uri, am stat de vorbă cu cei trei jurați despre comeback-ul Red Bull BC One în România, evoluția scenei locale, presiunea competiției și ce caută cu adevărat la un B-Boy sau B-Girl care intră în cerc.

Red Bull BC One revine în România © Zop

După 10 ani de pauză, ce înseamnă pentru tine revenirea Red Bull BC One în România și ce impact crezi că poate avea asupra scenei locale?

Franke: Red Bull BC One este poate chiar cel mai mare și mai important eveniment de breaking 1vs1 din lume. E ca Jocurile Olimpice pentru B-Boys și B-Birls înainte să apară breakingul la JO. Revenirea acestui eveniment aduce energie, motivație și vizibilitate. Inspiră noi generații și ridică nivelul.

B-Boy Marius: Înseamnă foarte mult. Pentru generația mea, Red Bull BC One era visul suprem. Era competiția la care ne uitam pe YouTube și ziceam: „Mamă, într-o zi poate ajung și eu acolo”. Pentru mulți dintre noi, Red Bull BC One a fost motivația să ne antrenăm mai mult, să ne găsim stilul, să credem că breaking-ul poate fi mai mult decât un hobby.

Faptul că revine în România după 10 ani e important, pentru că poate reaprinde focul în scena locală. Poate inspira noua generație, poate aduce comunitatea împreună și poate arăta că România are talent real. Noi am avut mereu dansatori foarte buni, doar că uneori ne-a lipsit platforma.

B-Boy Lee: Red Bull BC One este locul unde poți vedea cei mai buni B-Boys și B-Girls din lume battling la cel mai înalt nivel. Competiția asta este deja gravată în cultura breakingului.

Ce diferențiază Red Bull BC One de alte competiții de breaking?

Quotation Pentru breaking, Red Bull BC One este Champions League b-boy Marius

Franke: Pentru mulți dansatori, Red Bull BC One nu este doar o competiție, ci un vis și un obiectiv pe care îl aveau poate încă de când s-au apucat să danseze. Red Bull BC One nu e doar un concurs, ci o platformă care creează legende.

B-Boy Marius: Red Bull BC One a înțeles esența breakingului. Nu este doar despre cine face cele mai grele mișcări. Este despre caracter, despre identitate, despre cine ești când intri în cerc.

La Red Bull BC One simți că fiecare battle spune o poveste. Producția e la cel mai înalt nivel, dar în același timp păstrează spiritul raw al culturii: muzica, energia, respectul pentru roots. Nu pare artificial. Pare real. Și asta contează enorm. De asta spun mereu: pentru breaking, Red Bull BC One este Champions League.

B-boy Lee vine din Olanda să jurizeze la Red Bull BC One Cypher România © Little Shao / Red Bull Content Pool

B-Boy Lee: Este locul unde poți găsi cei mai puternici B-Boys și B-Girls. Battle-ul acesta este deja o parte importantă din cultura breakingului.

Când un concurent intră în battle, care sunt primele lucruri pe care le observi?

Franke: Primul lucru la care mă uit la un concurent, chiar înainte să înceapă battle-ul, este postura corpului, expresia feței, felul în care pășește și energia pe care o transmite. Sunt foarte atent la prezență și simt rapid când cineva este cu adevărat prezent și sigur pe el sau când încearcă să forțeze o atitudine care nu vine natural. În breaking, autenticitatea se vede imediat.

B-Boy Marius: Prezența. Energia. Încrederea. Cum pășește în cerc. Înainte să facă primul move, deja îți spune ceva despre el. Unii intră și simți imediat: „Ok, omul ăsta a venit să spună ceva” Alții intră și văd nesiguranță.

După aia mă uit la muzicalitate, cât de conectat este la beat, și la autenticitate. Nu mă impresionează doar dificultatea. Mă impresionează când văd ceva care simt că vine din omul respectiv.

B-Boy Lee: Personalitatea și prezența.

Cum arată, pentru tine, un performance complet într-un battle de breaking?

Franke: Pentru mine, un performance complet într-un battle de breaking înseamnă mai mult decât seturi executate „la cheie” cu mișcări complexe și dinamice. Contează foarte mult muzicalitatea, originalitatea, prezența, energia și modul în care dansatorul comunică cu adversarul. De cele mai multe ori este vorba de cum faci, nu doar despre ce faci. Un performance complet este atunci când toate aceste elemente se leagă natural și simți că persoana respectivă este autentică în ceea ce face.

B-Boy Marius: Un performance complet are control, surpriză și suflet. Are fundație, adică basics solide, groove, flow. Are tehnică clară. Dar are și momente care te fac să reacționezi spontan: „Wow, n-am văzut asta” sau „Ce bine a lovit accentul ăla muzical”. Și foarte important: să nu pară executat mecanic. Breakingul nu e gimnastică pe muzică. E conversație, improvizație, personalitate.

B-Boy Lee: Să fii complet tu însuți în felul în care dansezi. Mulți ar spune că un performance complet înseamnă să ridici trofeul la finalul zilei, dar pentru mine nu este mereu cazul.

B-boy Marius a câștigat Red Bull BC One România în 2014, 2015 și 2016 © Arhivă personală

Quotation Tehnica te poate face remarcat, dar energia, originalitatea și atitudinea sunt cele care te fac memorabil. La final, oamenii nu își amintesc ce mișcări ai făcut, ci felul în care i-ai făcut să simtă ceva Franke

Ce cântărește mai mult într-o competiție de acest nivel: tehnica, originalitatea, energia sau atitudinea?

Franke: La nivelul unei competiții ca Red Bull BC One, toate elementele menționate mai sus sunt importante și trebuie să existe într-un echilibru. Tehnica te poate face remarcat, dar energia, originalitatea și atitudinea sunt cele care te fac memorabil. La final, oamenii nu își amintesc ce mișcări ai făcut, ci felul în care i-ai făcut să simtă ceva.

B-Boy Marius: La nivelul ăsta, toți au tehnică. Acesta este entry ticket-ul. Ce face diferența este originalitatea și felul în care îți porți energia. Cum traduci cine ești prin mișcare. Poți să ai cele mai grele power moves din lume, dar dacă pari gol pe dinăuntru, publicul simte. În schimb, cineva cu identitate clară, timing bun și caracter poate domina un battle fără să facă cele mai nebune mișcări.

B-Boy Lee: Totul este la fel de important. Important este să ai tactica potrivită și să știi ce element să scoți mai mult în evidență în funcție de adversar.

Care sunt greșelile pe care le vezi cel mai des la concurenți și care îi pot costa un battle?

Franke: Una dintre cele mai comune greșeli este atunci când concurenții se concentrează prea mult pe dificultatea mișcărilor și uită de conexiunea cu momentul. Mulți încearcă să forțeze execuții sau atitudini care nu îi reprezintă și se pierde autenticitatea. De asemenea, lipsa de adaptare într-un battle poate costa scump. Uneori trebuie să știi să citești atmosfera și să controlezi presiunea. La nivelul unei competiții precum Red Bull BC One, diferența o fac detaliile.

B-Boy Marius: Prea mult ego și prea puțină ascultare. Mulți vin cu setul pregătit și nu mai ascultă muzica, nu citesc adversarul, nu trăiesc momentul. Execută. Dar breakingul cere prezență. Altă greșeală este să încerci să demonstrezi prea mult. Uneori „less is more”. Un move simplu, făcut perfect, pe muzică, cu atitudine, poate lovi mai tare decât trei elemente imposibile făcute haotic.

B-Boy Lee: Repetiția, lipsa de originalitate, copiatul și faptul că dansează pe lângă beat.

B-boy Franke a câștigat Red Bull BC One România în 2012 © Arhivă personală

Ce face un battle cu adevărat memorabil atât pentru jurați, cât și pentru public?

Fran ke: Un battle devine memorabil atunci când există o conexiune reală între dansatori, muzică și public. Nu este vorba doar despre execuție sau dificultate, ci și despre emoția și energia pe care le transmite momentul. De cele mai multe ori, battle-urile care rămân în memoria oamenilor sunt cele care îi fac să simtă ceva.

B-Boy Marius: Autenticitatea și conexiunea. Când vezi doi dansatori complet prezenți în moment, care ascultă muzica, se citesc unul pe altul și răspund sincer prin mișcare. Când există energie, dialog și surpriză. Atunci un battle devine memorabil, pentru că nu doar îl vezi, ci îl simți.

B-Boy Lee: Atunci când ambii dansatori sunt complet în moment și simți că există o conversație și o interacțiune reale între ei.

Cât de important este storytelling-ul sau personalitatea unui dancer într-o competiție ca Red Bull BC One?

Franke: Fără storytelling și personalitate, breakingul riscă să devină doar mișcare fizică sau gimnastică. Breakingul înseamnă mai mult decât execuție. Înseamnă identitate, emoție și modul în care te exprimi ca artist.

B-Boy Marius: Enorm de important. Breakingul este una dintre puținele forme de dans unde personalitatea ta chiar se vede clar. Cum intri, cum reacționezi, cum respiri, cum ataci beat-ul, toate spun cine ești. La final, lumea nu ține minte doar mișcarea. Ține minte omul.

B-Boy Lee: Este foarte important, dar nu te poți baza doar pe storytelling, mai ales într-o competiție de nivelul Red Bull BC One.

Aceștia sunt breakerii invitați să facă parte din finala națională © Zop

Cum influențează muzica și conexiunea cu DJ-ul rezultatul unui performance bun?

Franke: DJ-ul și muzica au un rol esențial, pentru că breakingul s-a născut din muzică și din conexiunea cu ea. Un B-Boy sau o B-Girl poate avea mișcări foarte bune, dar dacă nu există conexiune și reacție la ce transmite DJ-ul, performance-ul poate părea gol. Muzica e o vibrație și o frecvență care creează o relație fundamentală cu corpul uman, influențând starea emoțională, nivelul de energie și felul în care te exprimi în momentul respectiv.

B-Boy Marius: Muzica este totul. Dacă nu ai o relație cu muzica, lipsește inima dansului. DJ-ul poate scoate din tine magie sau te poate expune complet. Cei mai buni breakers nu dansează peste beat, ci cu beatul. Îl ascultă, îl interpretează, se joacă cu el. Acolo apare magia.

B-Boy Lee: Nu cred că oamenii realizează cât de important este. Pentru mine, muzica va fi mereu nucleul unui eveniment bun. Dacă frecvențele sunt potrivite, tot ce urmează vine natural.

Quotation Trebuie să fii prezent la un battle adevărat ca să simți rawness-ul, energia și break-urile grele de tobe Lee

De ce trebuie breakingul văzut live și ce experiență oferă un show precum Red Bull BC One?

Franke: Breakingul trebuie văzut live, pentru că energia lui nu poate fi simțită pe deplin printr-un ecran. Atmosfera, muzica, reacțiile publicului, tensiunea dintre dansatori și adrenalina creează o experiență pe care o înțelegi cu adevărat doar atunci când ești acolo. Un eveniment precum Red Bull BC One aduce toate aceste elemente la cel mai înalt nivel.

B-Boy Marius: Pentru că, live, simți energia în corp. Pe ecran vezi mișcarea. Live simți tensiunea, reacția publicului, bass-ul în piept, schimbul de energie dintre dansatori. Simți când cineva rupe sala.

Red Bull BC One nu este doar o competiție, este o experiență culturală. Este sport, artă, muzică, teatru și comunitate în același loc. Și când vezi asta live, înțelegi de ce breakingul a schimbat vieți în toată lumea.

B-Boy Lee: Așa cum spuneam și mai înainte, aici se întâlnesc cei mai buni breakers. În ziua de azi e foarte ușor să vezi battle-uri online, dar aproape că nu poți simți energia pe ecran. De asta trebuie să fii prezent la un battle adevărat ca să simți rawness-ul, energia și break-urile grele de tobe.