300 de echipe din 60 de țări s-au aliniat anul acesta la startul celei mai tari aventuri: Red Bull Can You Make It? 6 dintre echipe au fost din România, iar povestea lor am spus-o deja

Iustin la startul competiției Red Bull Can You Make It? 2024

De unde ai pornit tu în competiție, care sunt orașele prin care ai ajuns, și cum a fost finalul din Berlin? Am auzit că ați avut un after party de pomină...

Totul a început în Copenhaga, și de acolo am mers prin Olanda, Luxemburg, Belgia, până am ajuns în Germania, la Berlin. Finalul? O, Doamne, a fost pur și simplu epic! Berlinul ne-a întâmpinat cu brațele deschise și cu un party de neuitat. Imaginează-ți sute de oameni care au trăit aceeași aventură nebună, acum toți într-un loc, dansând, râzând și povestind. Atmosfera a fost electrizantă, toți vibram în același ritm. Mi-am găsit tribul. A fost genul acela de seară pe care nu o uiți niciodată, pur și simplu pentru că a fost perfectă în toate felurile.

Participanții la Red Bull Can You Make It? 2024 au avut o săptămână plină

Cred că festivalul de jazz din Belgia a fost cel mai neașteptat moment. Am ajuns acolo întâmplător, iar piața plină de lumini și muzică live a fost pur și simplu magică. Și întâlnirea cu patronul acelui hotel extravagant, cu toată povestea lui și a refugiaților pe care îi găzduia, a adăugat un strat profund de umanitate și unicitate întregii experiențe. Totul s-a transformat într-un jam session spontan care ne-a legat pe noi, pe localnici și chiar pe acest om fascinant, într-o poveste pe care o vom ține minte toată viața. Plus că am stat în cel mai eclectic hotel pe gratis. (râde)

Iustin a trăit din plin experiența Red Bull Can You Make It? 2024