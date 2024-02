Red Bull Can You Make It: 7 zile de aventuri epice prin Europa

Red Bull Can You Make It?

România se numără printre țările participante și trimite șase echipe să o reprezinte la Red Bull Can You Make It. Patru dintre ele au fost deja selectate în 2020, atunci când competiția a fost anulată din cauza pandemiei, iar două dintre ele vor fi selectate în perioada de înscrieri din acest an, deschisă până pe 31 martie.

