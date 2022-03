5 motive să fii cu ochii pe Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2022

Constantin Popovici Romanian 10m diver Constantin Popovici dreams of …

Catalin Preda Romania's Catalin Preda became only the second …

Cătălin Preda a participat pentru prima dată la Red Bull Cliff Diving în 2018, în etapa de la Mostar, unde, cu o săritură perfectă, executată în premieră, a terminat pe locul al III-lea, acesta fiind cel mai bun rezultat obținut de un debutant în istoria competiției. ”Gustul dulce al victoriei de la Saint-Raphaël, de anul trecut, îmi stă încă pe buze și obiectivul meu rămâne în continuare câștigarea trofeului King Kahekili. Cum sezonul trecut nu am reușit să mă mențin în poziția de lider până la final, anul ăsta mă uit în direcția asta, cât mai concentrat. Pentru mine va fi un sezon de consolidare, în care țintesc să găsesc constanța necesară menținerii în vârf,” spune Cătălin.

Am pregătit ceva nou pentru anul ăsta, așa că munca este pe măsură, la fel și așteptările.

