Argint și bronz pentru Constantin Popovici și Cătălin Preda

Catalin Preda Romania's Catalin Preda became only the second …

Constantin Popovici Romanian 10m diver Constantin Popovici dreams of …

“După primele trei sărituri am fost puțin dezamăgit de evoluția mea, iar asta m-a impulsionat să dau totul în finală. A fost o săritură cu 10 pe linie și am terminat pe locul doi după o etapă foarte disputată. A fost un sezon intens și aștept cu nerăbdare prima etapă de anul viitor când voi veni cu sărituri noi și aceeași ambiție de a mă lupta pentru titlu”, a spus Constantin Popovici.

“După primele trei sărituri am fost puțin dezamăgit de evoluția mea, iar asta m-a impulsionat să dau totul în finală. A fost o săritură cu 10 pe linie și am terminat pe locul doi după o etapă foarte disputată. A fost un sezon intens și aștept cu nerăbdare prima etapă de anul viitor când voi veni cu sărituri noi și aceeași ambiție de a mă lupta pentru titlu”, a spus Constantin Popovici.

“După primele trei sărituri am fost puțin dezamăgit de evoluția mea, iar asta m-a impulsionat să dau totul în finală. A fost o săritură cu 10 pe linie și am terminat pe locul doi după o etapă foarte disputată. A fost un sezon intens și aștept cu nerăbdare prima etapă de anul viitor când voi veni cu sărituri noi și aceeași ambiție de a mă lupta pentru titlu”, a spus Constantin Popovici.