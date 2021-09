Podium pentru Constantin Popovici și locul patru pentru Cătălin Preda

“Îmi place mult această etapă, atmosfera de aici și faptul că sărim de pe pod în apa unui râu. În finală, la intrarea în apă știam că am avut o săritură bună, dar nu știam care vor fi notele. Când am văzut doi de zece m-am relaxat pentru că aveam o șansă bună la un loc pe podium, chiar dacă urmau încă patru sportivi cu rezultate mai bune după primele trei sărituri. Chiar dacă am greșit o săritură, sunt mulțumit cu acest rezultat și mă voi pregăti intens pentru următoarele două etape”, a spus Constantin Popovici, după cel de-al treilea podium consecutiv în 2021.

“Îmi place mult această etapă, atmosfera de aici și faptul că sărim de pe pod în apa unui râu. În finală, la intrarea în apă știam că am avut o săritură bună, dar nu știam care vor fi notele. Când am văzut doi de zece m-am relaxat pentru că aveam o șansă bună la un loc pe podium, chiar dacă urmau încă patru sportivi cu rezultate mai bune după primele trei sărituri. Chiar dacă am greșit o săritură, sunt mulțumit cu acest rezultat și mă voi pregăti intens pentru următoarele două etape”, a spus Constantin Popovici, după cel de-al treilea podium consecutiv în 2021.

