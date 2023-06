Reddysh din România e singura fată care va participa la Red Bull Contested

Este, cu siguranță, o onoare. Nu este uşor să te faci remarcat pe plan internațional în lumea gamingului, aşa ca mă bucur tare de fiecare dată când sunt invitată să particip la turnee şi evenimente. Dar de data asta-i diferit. Am fost şocată când am primit vestea, pentru că eu, de obicei, particip la turnee împotriva altor creatori de conținut. Însă acum cei mai mulți jucători sunt pro playeri. Mă bucur că Red Bull a vrut să-mi dea această şansă şi de abia aştept să petrec timp în Scoția alături de cei mai buni jucători din lume.

Este, cu siguranță, o onoare. Nu este uşor să te faci remarcat pe plan internațional în lumea gamingului, aşa ca mă bucur tare de fiecare dată când sunt invitată să particip la turnee şi evenimente. Dar de data asta-i diferit. Am fost şocată când am primit vestea, pentru că eu, de obicei, particip la turnee împotriva altor creatori de conținut. Însă acum cei mai mulți jucători sunt pro playeri. Mă bucur că Red Bull a vrut să-mi dea această şansă şi de abia aştept să petrec timp în Scoția alături de cei mai buni jucători din lume.

Este, cu siguranță, o onoare. Nu este uşor să te faci remarcat pe plan internațional în lumea gamingului, aşa ca mă bucur tare de fiecare dată când sunt invitată să particip la turnee şi evenimente. Dar de data asta-i diferit. Am fost şocată când am primit vestea, pentru că eu, de obicei, particip la turnee împotriva altor creatori de conținut. Însă acum cei mai mulți jucători sunt pro playeri. Mă bucur că Red Bull a vrut să-mi dea această şansă şi de abia aştept să petrec timp în Scoția alături de cei mai buni jucători din lume.