Red Bull Dance Your Style se întoarce în România și anul acesta. Una dintre cele mai iubite competiții internaționale de dans, în care tu votezi atât ce dansator avansează după fiecare battle 1 la 1 până-n finală, cât și marele câștigător care merge în finala mondială, revine cu noutăți. Acum, dansatorii de all-styles street dance din țară au mai multe șanse să ajungă în cea mai importantă etapă a competiției. Află în continuare care este mecanismul de alegere a celor 16 dansatori care vor participa la finala națională Red Bull Dance Your Style din acest an.