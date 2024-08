Red Bull Dance Your Style: fă cunoștință cu dansatorii!

Acești 16 dansatori vor putea fi văzuți, pe 31 august, la Finala Națională Red Bull Dance Your Style, în Piața George Enescu din București.

01 Adam

Adam © Bogdan Zop

Am o experiență de peste 10 ani în domeniul artistic, ca dansator, și am câștigat multiple competiții la categoriile solo/duo și crew - street dance. Dansul mă ajută să mă exprim. Când dansez, o nouă lume mi se deschide și îmi permite sa fiu eu însumi.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Pentru mine, cel mai important lucru la dans este că reușește să mă transforme în diferite personaje. Adam

02 Sătănel

Sătănel © Bogdan Zop

M-am apucat de dans de când eram copil, pe străzile din jurul blocului. Cele mai importante momente din cariera mea au fost câștigarea Red Bull Dance Your Style 2021 și walking and dancing on the streets of New York.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Cel mai important lucru pe care dansul ți-l poate oferi este the power of freedom. Sătănel

03 Alexa

Alexa © Bogdan Zop

Dansez de 16 ani și am început cu baze de popping, locking, hip hop și house. Am practicat 5 ani dancehall și am ajutat la formarea comunității de dancehall din România. De 8 ani am început sa învăț african modern styles și am ajuns să practic AfroHouse, un stil din Angola, care îmi place foarte mult și mă inspiră constant.

Principalul stil de dans: AfroHouse

Dansul îmi dă energie și mă ajută să mă mențin sănătoasă fizic, psihic și emoțional. Alexa

04 Oxi

Oxi © Bogdan Zop

Sunt Oxi - performer, dansator și creator, de aproximativ 11 ani. În toată această perioadă am experimentat ce înseamnă să fii instructor, student, coleg și chiar “inamic” prin propria muncă. Curiozitatea m-a împins de mic să-mi dezvolt abilitățile în cât mai multe domenii ale artei - dansul, muzica și teatrul fiind uneltele care m-au dezvoltat ca om și artist.

Principalul stil de dans: Electro

Pentru mine, dansul este emoție. “Motion creates emotion” e un principiu pe care merg. Dansul este un limbaj universal prin care poți transmite orice dacă ai energia potrivită. Oxi

05 Beatrice

Beatrice © Bogdan Zop

Am ajuns în sala de dans acum 9 ani, moment în care am știut că acolo vreau să rămân. Ușor, ușor am descoperit stilul vogue, care m-a redirecționat spre waacking și așa am avut șansa să descopăr cine îmi doresc să fiu prin intermediul dansului.

Principalul stil de dans: Waacking

Cel mai important lucru în dans este muzica. Momentul acela în care corpul simte să se miște când inima si mintea se conectează cu sunetul. Beatrice

06 Darian

Darian © Bogdan Zop

Dansez de când aveam 8 ani, iar viața mea a mers doar în pași de dans. Fiecare emoție, trăire, supărare, bucurie și frică le-am emanat în sala de dans, iar asta mă face să continui. Am experimentat mai multe stiluri de dans de-a lungul anilor, dar m-am perfecționat pe hip hop și acum este stilul meu de bază.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Cel mai important lucru la dans este că pot transmite ceea ce simt cu adevărat, fără să fie nevoie să o spun. Darian

07 Miha

Miha © Bogdan Zop

This is Miha - dansez de 8 ani, studiez cultura dancehall de aproape 7 ani și o predau mai departe de 4 ani. Am participat la numeroase camp-uri și workshop-uri atât în țară, cât și în afară, unde am avut ocazia să învăț direct de la sursă, aka Jamaican people. Activez pe partea de battle, care mă pasionează cel mai mult, și am reușit să câștig competiții naționale și internaționale.

Principalul stil de dans: Dancehall

Cel mai important lucru pentru mine în dans este faptul că a fost, este și va fi mereu acolo când am nevoie, chiar și atunci când viața nu este atât de roz. Miha

08 Robert

Robert © Bogdan Zop

Sunt dansator in cadrul Challenge Arts din 2020. De când m-am alăturat acestei școli, m-am dezvoltat în toate stilurile de dans, dar principala mea pasiune rămâne hip hop-ul. Challenge Arts mi-a oferit șansa de a-mi perfecționa abilitățile și de a evolua constant atât pe plan artistic, cât și personal.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Dansul este o artă în mișcare, un limbaj universal care îmi permite să comunic dincolo de limitele verbale. Robert

09 Nicola

Nicola © Bogdan Zop

După 6 ani de viață sportivă de performanță, am acceptat că pasiunea mea pentru partea artistică este enormă, așa că, acum 7 ani, am luat-o de la zero cu dansul. În tot acest timp, am strâns experiență atât pe partea individuală, cât și alături de trupa mea, participând la battle-uri și competiții de crew-uri naționale și internaționale.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Dansul pentru mine este modalitatea prin care mă detașez de realitate și prin care îmi descarc sentimentele. Nicola

10 David DH

David DH © Bogdan Zop

Sunt David și reprezint comunitatea de dancehall din România. Dansul a apărut în viața mea de când eram mic, iar de 9 ani m-am focusat pe Dancehall. Cea mai mare realizare a mea a fost câștigarea concursului Nitty Gritty Italy la doar 18 ani.

Principalul stil de dans: Dancehall

Cel mai important lucru la dans este faptul că te ajută să te conectezi cu oameni de la care poți învăța multe și că așa se creează comunități! David

11 Maria

Maria © Bogdan Zop

Dansez constant de 15 ani și nu intenționez să mă opresc. Am început cu stilurile din umbrela Street Dance, după care mi-am mutat focusul spre lumea Latino. Mereu am păstrat contactul cu zona underground, direct sau indirect, pentru că este comunitatea care m-a format ca dansatoare și unde mă regăsesc chiar și acum. De mai bine de 8 ani sunt instructor principal la Salsa Caliente din Cluj-Napoca, co-organizator Street Groove Jam și dansator de stiluri latino & street styles.

Principalul stil de dans: House Dance

Pentru mine, dansul nu este doar o simplă activitate, ci o parte esențială din viața mea, o sursă constantă de bucurie și inspirație. Maria

12 Lixa

Lixa © Bogdan Zop

Totul a început ca un hobby, ca un mijloc de relaxare, de evadare, primul concurs la care am participat a fost HHI 2011, la doar un an după ce m-am apucat serios de dans. Din 2017 am pus bazele proiectului Challenge Arts, o școală de arte unde ne dorim să performăm la cel mai înalt nivel și să reușim să producem și să susținem artiști în drumul lor spre performanță.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Cel mai important lucru la dans este să te bucuri, să simți, să trăiești. Lixa

13 Răzvan DH

Răzvan DH © Bogdan Zop

Reprezint comunitatea de dancehall din România de aproximativ 5 ani. Primul contact cu acest stil de dans l-am avut în 2017 și a fost dragoste la prima mișcare, ajungând să-l consider un mod de viață, nu un simplu stil de dans!

Principalul stil de dans: Dancehall

Dansul este stâlpul de rezistență al sănătății psihice! Răzvan

14 Xena

Xena © Bogdan Zop

Am început să dansez acum 6 ani, când printr-o decizie spontană am pășit într-o sală de dans care reprezenta "acasă" pentru câțiva oameni ce au simțit să-și pună încrederea acolo și să-si permită să exploreze împreună. Am experimentat de-a lungul timpului mai multe stiluri de dans, precum: hip hop, electro, house, dancehall, afro contemporan. Toată această diversitate de abordări asupra mișcării mă inspiră și mă face să vreau să-mi fructific lentila prin care descopăr lumea din ce în ce mai mult. Wherever there’s movement, there’s life.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Pentru mine, cel mai important lucru la dans este să fii conștient că te miști într-un spațiu și să te lași ghidat cu o curiozitate de explorare atât interioară, cât și exterioară. Xena

15 Matte

Matte © Bogdan Zop

Drumul meu în lumea dansului a început în anul 2010, când am descoperit stilul electro – un moment care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Printre realizările mele se numără participarea la cele mai renumite concursuri de electro din lume: campionatul Mondial de Electro Vertifight din Paris, în 2016, dar și Move & Prove, în 2017, la Sankt Petersburg, și calificarea de două ori în Top 16 Internationals la concursul Electro Dance Camp din Durango, Mexic.

Principalul stil de dans: Electro

Emoția pe care o pun în fiecare pas pe care-l dansez rezultă în pasiunea pe care o am față de dans. Matte

16 Țalin

Țalin © Bogdan Zop

Reprezint Street Groove Studio, dansez de 12 ani, timp în care am învățat din mai multe stiluri de dans (de la breaking, la contemporan și balet, și umbrela street styles), iar în ultimii ani mi-am concentrat research-ul în freestyle, improvizație și movement, unind toate aceste bucăți în stilul meu.

Principalul stil de dans: Hip Hop

Pentru mine, dansul este flow. Modul în care curge și se mișcă energia prin noi și prin lumea din jurul nostru. Țalin