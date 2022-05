Finala Mondială Red Bull Dance Your Style va avea loc în Johannesburg

Red Bull Dance Your Style se întoarce și e mai mare ca niciodată. După premiera Finalei Mondiale Red Bull Dance Your Style 2019 la Paris, a Red Bull Dance Your Style Challenge pe TikTok în 2020, și o pauză în 2021, dansatorii sunt mai mult decât pregătiți să ia cu asalt scena și să uimească publicul. Mai bine de 60 de dansatori din 30 de țări vor fi parte din competiția care-l va desemna pe cel mai bun dintre ei.