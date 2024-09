Cine sunt finalistele României în turneul global Red Bull Four 2 Score?

Echipa feminină de fotbal „Prietenele mele” - Teodora Căbuț, Ioana Biscoveanu, Oana Dragu, Elena Olteanu și Maria Mădălina Bardea - a demonstrat că nu doar prietenia le unește, ci și pasiunea pentru fotbal.

În cadrul competiției Red Bull Four 2 Score, ele au reușit să domine Finala Națională, impunându-se categoric cu scoruri de 12-2 și 13-3 în fața echipei ASUB (pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri).

Cu această performanță remarcabilă, fetele și-au asigurat locul în Finala Mondială care va avea loc la Leipzig (11-16 septembrie), unde vor reprezenta România alături de echipa masculină Clusa FC. Pentru ele, această competiție este mai mult decât o simplă provocare, este ocazia de a-și îndeplini visul și de a cuceri lumea fotbalului.

Echipele care vor reprezenta România în Finala Mondială © Mihai Ștețcu

Cum a fost experiența voastră la Finala Națională a competiției Red Bull Four 2 Score?

Maria Bârdea : Am început ziua cu emoții, pentru că nu ne știam adversarul. Când am ajuns la locul unde s-a organizat finala, am realizat că totul este peste așteptări, m-am simțit ca la o finală importantă din carieră. Se jucau deja meciurile baieților și le simțeam adrenalina la cote maxime. Deși în ziua finalei a fost cod roșu de caniculă, parcă nici nu a mai contat. Competiția ne-a furat cu totul și ne-am bucurat din plin de fotbal, mai ales că, la finalul zilei, ne-am ales cu biletul de îmbarcare pentru Finala Mondială Red Bull Four 2 Score din Germania.

Teodora Căbuț : Am avut șansa de a juca în fața celorlalte prietene de ale noastre și asta a făcut experiența una foarte interesantă și plăcută. Chiar dacă în finală ne-am impus pe teren, înainte și după meci am făcut cunoștință cu adversarele noastre și chiar ne-am împrietenit. Judecând după aspectul acesta, da, e important pentru noi că am câștigat, dar mai important e că nimeni n-a plecat din Piața George Enescu tristă și supărată.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat în timpul competiției și cum le-ați depășit?

Maria Bârdea : Cea mai mare provocare a fost faptul că, deși toate cele cinci fete din echipă suntem din București, nu am putut să ne înscriem la etapa locală din București, pentru că fiecare era prinsă cu altceva. Ne-am dorit atât de mult să participăm încât am făcut imposibilul posibil și am sfârșit prin a ne înscrie la etapa locală din Cluj, pe responsabilitatea noastră, numai să ne bucurăm de experiența Red Bull.

Elena Olteanu : Cea mai mare provocare pentru mine a fost competiția în sine, pentru că era ceva nou, cu reguli noi, însă cu ajutorul prietenelor mele, am reușit să mă adaptez destul de repede stilului de joc.

Teodora Căbuț : Cea mai mare provocare a fost finala cu echipa „Gălușcuțele”, echipă care în primul meci din grupă a reușit să ne învingă cu scorul de 1 – 0. Totuși, în finală, am reușit să ne remontăm și să ne impunem cu 3 – 2, la capătul unui meci foarte strâns.

„Prietenele mele” - o echipă care joacă cu inima înainte de toate © Mihai Ștețcu

Care este momentul vostru preferat din Finala Națională?

Maria Bârdea : Deși momentele din timpul meciurilor sunt de neuitat, în special fazele frumoase care au fost aplaudate la scena deschisă, aș opta totuși pentru momentul de final, când ne-am bucurat împreună cu echipa de băieți care a câștigat competiția. Acolo a fost confirmarea că nu am muncit degeaba, în plus, promisiunea că vom face tot ce ține de noi să reprezentăm cu mândrie România în Finala Mondială.

Cum a început pasiunea voastră pentru fotbal?

Teodora Căbuț : După ce am terminat facultatea, căutam ceva care să îmi ocupe timpul liber. Întâmplarea a făcut să aflu de un grup de fotbal feminin pentru amatoare. Din momentul acela, am știut că asta vreau să fac și nimic nu m-a mai putut opri. M-am antrenat foarte mult și, chiar dacă nu o să joc niciodată ca o fotbalistă care face asta de la o vârstă fragedă, apreciez modul în care fotbalul m-a făcut să văd lumea.

Oana Dragu : La mine a început în copilărie, când mă lua fratele meu mai mare la fotbal, cu băieții, în spatele blocului.

Elena Olteanu : Pasiunea mea pentru fotbal a început jucând cu băieții în curtea școlii.

Maria Bârdea : A mea a început încă din copilărie, prin școala primară, când jucam fotbal cu băieții și habar nu aveam că există și fotbal feminin. A fost o plăcere să descopăr, mulți ani mai târziu, că nu sunt singura fată pasionată de fotbal; parcă poposeam într-o lume nouă în care îmi găseam și eu locul.

Apropiații v-au sprijinit în cariera voastră sportivă?

Oana Dragu : Da! Același care m-a și inspirat, tata.

Maria Bârdea : Întotdeauna am avut familia aproape! Însă parcă îi mai aud pe ai mei spunând la început că nu e pentru mine. Și-au dat seama pe parcurs că nu pot trăi fără fotbal și m-au lăsat să mă bucur din plin de el.

Elena Olteanu : Din păcate nu a existat nimeni în mod special care să mă susțină. Însă colegele de echipă și antrenorii au fost cei care m-au încurajat de fiecare dată.

Teodora Căbuț : Apreciez suportul pe care l-am primit din partea prietenei mele, Oana. Fără ea probabil aș fi fost descurajată de propriile bariere și limitări.

„Prietenele mele” sunt pregătite pentru Finala Mondială din Leipzig © Mihai Ștețcu

De ce credeți că echipa voastră e unită?

Elena Olteanu : Suntem prietene atât pe teren, cât și în afara lui.

Oana Dragu: Ne știm de mult timp și fiecare dintre noi cunoaște atuurile și abilitățile celeilalte, astfel încât ne putem completa ușor ca echipă.

Aveți vreun ritual sau o tradiție pe care o respectați înainte de meciuri?

Maria Bârdea : Aș vrea să spun că nu suntem superstițioase. În schimb, fiecare are câte ceva mai aparte de respectat înainte de meciuri, fie nutrițional, fie ora de somn sau, de ce nu, chiar și pe partea de echipament. De exemplu, eu nu mi-am spălat ghetele după etapa de la Cluj, am jucat foarte bine cu ele și am vrut sa păstrez „magia” pentru etapa finală de la București.

Teodora Căbuț : Eu am un playlist care se numește „Zi de meci” și este obligatoriu să fie ascultat înainte fiecărei partide în care joc.

Cum gestionați conflictele sau neînțelegerile din echipă?

Elena Olteanu : Avem o vârstă la care putem să înțelegem când una dintre noi are o zi proastă și încercăm să ne încurajăm mai mult decât să ne certăm.

Teodora Căbuț : Sportul presupune competitivitate și, implicit, conflicte. În timp am reușit să ne învățăm limitele și să ne respectăm mai mult. Comunicăm și ne dăm timp și spațiu.

Ce apreciați cel mai mult una la cealaltă?

Maria Bârdea : Felul în care ne susținem reciproc atât în teren, cât și în afara lui.

Elena Olteanu : Pasiunea și dăruirea pe care le avem atunci când intrăm pe teren.

Cum vă pregătiți pentru Finala Mondială din Germania?

Teodora Căbuț: Am început un program de pregătire fizică și am crescut treptat numărul de antrenamente și jocuri în format 4 vs. 4.

Maria Bârdea : De asemenea, ne-am propus să ne antrenăm la teren mic, să rugăm câteva prietene care cochetează cu fotbalul să ne fie echipă adversă și, astfel, să ne apropriem cât mai mult de modul de desfășurare a competiției. Avem nevoie de antrenamente impreună și de condiție fizică bună.

Care sunt obiectivele voastre în această finală?

Maria Bârdea : Dacă ni se permite să visăm cu ochii deschiși, ne dorim să jucăm finala. Suntem conștiente că o să fie foarte greu, dar nu imposibil!

Elena Olteanu : Obiectivul tuturor este să câștige, însă știu că o să fie destul de greu, așa că ne dorim să avem un parcurs cât mai bun.

Oana Dragu : Să ne distrăm, în primul rând, să ne creăm amintiri frumoase și, nu în ultimul rând, să ținem piept echipelor puternice din competiție.

Ce mesaj aveți pentru susținătorii voștri și pentru alte fete care își doresc să joace fotbal?

Teodora Căbuț : Preluăm mesajul colegelor noastre de la Club Sportiv Ocazional și vă urăm un sincer: „Lăsați femeile să joace ce vor”.

Finala Mondială Red Bull Four 2 Score are loc în perioada 11-16 septembrie, la Leipzig, Germania. România este reprezentată de echipele "Prietenele mele" - fete și "Clusa" - băieți.