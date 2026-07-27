Red Bull susține ambiția lui Klopp de a prelua Naționala Germaniei

În timp ce susține ambiția lui Jürgen Klopp de a prelua conducerea echipei naționale a Germaniei și de a ocupa una dintre cele mai prestigioase funcții din fotbalul mondial, Red Bull își reafirmă propriul angajament.

„Jürgen a lăsat o amprentă de durată asupra filosofiei noastre fotbalistice prin viziunea, experiența și calitățile sale de lider”, a declarat Oliver Mintzlaff, CEO pentru Proiecte Corporative și Investiții. „Îi suntem profund recunoscători pentru întreaga sa contribuție și îi dorim mult succes în asumarea acestei responsabilități excepționale la echipa națională a Germaniei.”

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Jürgen Klopp despre timpul petrecut la Red Bull

Jürgen Klopp a declarat: „Perioada petrecută la Red Bull a reprezentat un capitol extrem de valoros pentru mine. Sincer, nu mă așteptam să se încheie atât de curând. Tocmai de aceea sunt cu atât mai mândru de ceea ce am construit împreună și cu atât mai recunoscător tuturor celor din cluburile noastre și din întreaga organizație pentru încrederea, pasiunea și implicarea lor.”

„Să devin selecționerul echipei naționale a Germaniei este o mare onoare și, în același timp, o provocare uriașă pe care abia aștept să o accept. Le sunt, așadar, foarte recunoscător lui Oliver Mintzlaff, precum și colegilor săi din conducere, Franz Watzlawick și Alexander Kirchmayr, pentru că mi-au oferit șansa de a face acest pas. Știu că această decizie nu a fost una ușoară pentru ei. Tocmai de aceea apreciez cu atât mai mult înțelegerea, încrederea și sprijinul pe care mi le-au acordat.”

Jürgen Klopp e directorul global al fotbalului Red Bull din ianuarie 2025 © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool Quotation Voi privi înapoi la această perioadă cu multă mândrie și profundă recunoștință Jürgen Klopp

„Părăsesc Red Bull cu convingerea că organizația globală de fotbal este excelent poziționată și are un viitor de succes în față. Voi privi înapoi la această perioadă cu multă mândrie și profundă recunoștință, în special pentru colaborarea cu echipa globală de fotbal condusă de Mario Gómez și Florian Scholz. Le doresc întregii echipe și tuturor celor implicați mult succes în continuare și tot ce este mai bun în viitor.”

Reacția Red Bull la numirea lui Klopp la conducerea naționalei Germaniei

Jürgen Klopp s-a implicat intens în proiecte fotbalistice din întreaga lume © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Oliver Mintzlaff a adăugat: „Nu a fost o decizie ușoară, însă împreună cu colegii mei din conducere, Franz Watzlawick și Alexander Kirchmayr, am hotărât să îl susținem. Oportunitatea de a sprijini Germania într-o perioadă dificilă și de a prelua unul dintre cele mai importante roluri din fotbalul german are o însemnătate deosebită pentru el. De aceea, aveam nevoie de o soluție clară și coerentă, astfel încât Jürgen să se poată dedica în totalitate responsabilităților sale în cadrul Federației Germane de Fotbal (DFB).”

„A oferi aripi talentului a fost întotdeauna în centrul a ceea ce înseamnă Red Bull. Vom continua să investim în identificarea și dezvoltarea noii generații de jucători și antrenori, consolidând totodată structurile și expertiza necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel.”

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