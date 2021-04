Cele mai bune momente cu bicicleta de la Red Bull Illume

Part of this story

Fotografia: Prima dată am văzut această locație când urmăream Game of Thrones și am fost dat pe spate de magia pură a acestui drum. Am aflat că acest loc există cu adevărat în nordul Irlandei. Un an mai târziu eram acolo cu Senad Grosic, încercând să captez un bunny-hop-tailwhip cu camera foto.