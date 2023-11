Unii oameni sunt construiți diferit: le reușește orice își pun în minte chiar și-atunci când nu au la dispoziție contextul care să le ofere toate șansele de-a izbuti. Însă ceva din caracterul și atitudinea lor îi face să dea ce au mai bun în condiții extreme, să depășească cu brio provocările și, uneori, să iasă învingători pe podium.

Un astfel de om este și Iacov Boboc din orașul Petrila, județul Hunedoara. El a început să practice alergarea montană anul trecut și a descoperit că este un talent înnăscut. La a doua sa participare la Red Bull Outrun the Lift, el a întrecut telescaunul și a ajuns al șaselea la finiș, în 24 de minute și 23 de secunde.

Haide să faci cunoștință cu Iacov și să afli cum arată viața lui de zi cu zi, cât de important este sportul pentru el și de ce alergătorii motani de performanță îl apreciază, dar se și tem de el când le suflă-n ceafă în competiții.

Cine ești în viața ta de zi cu zi?

În viața mea de zi cu zi sunt un om familist - am patru copii - și muncitor. Mă pricep destul de bine la meseria mea - lucrez în construcții - și îmi place mult să alerg. De copil am făcut foarte mult sport, în special lupte, kickboxing, K-1. Însă astea nu-mi aduceau un viitor, pentru că veneam acasă tot timpul cam amețit de cap. (râde)

Sunt dintr-o familie foarte mare, cu 16 frați, majoritatea băieți, și ne-au plăcut luptele. Am învățat unul de la altul și culturism – am niște frați care sunt foarte mari în culturism, arată foarte bine și mi-a plăcut și mie. Dar de când mi-am întemeiat o familie, m-am cam lăsat.

Noi avem și casă, și apartament la bloc; maică-mea era la bloc, noi, copiii, stăteam la casă și ne făceam de cap. (râde) Acolo ne-am făcut o sală de sport și am băgat toate „fiarele” și toate aparatele. Și la ora actuală, când am un apartament undeva, transform o cameră în sală de sport - am sac de box, am aparate, dar n-am timp să le folosesc. (râde)

Iacov în prima linie de start © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Deci „vigoarea” care te caracterizează este o trăsătură de familie...

Da! Eu aș lăsa și munca pentru culesul ciupercilor de pădure; așa mi-e de drag să mă duc pe dealuri, să mă plimb, e o pasiune. Și nu obosesc; merg cu echipa, ei fac un drum și sunt toți rupți. Eu n-am treabă, nu obosesc. Nevasta-mi spune: „Băi, tu ești robot? Că nu obosești!”. Toți se miră de mine.

Cum ai ajuns să participi la Red Bull Outrun the Lift?

Anul trecut am venit la competiție cu fratele meu, care a alergat, dar nu mai știu ce loc a luat. Am vorbit atunci cu nevastă-mea și i-am zis: „Dacă eu cred că bat telescaunul, mă duc. Dacă nu, nu.” Îmi aduc aminte că, cu vreo trei-patru zile înainte de concurs, m-a „mâncat” undeva să mă întrec cu telescaunul și am scos 23 de minute. M-am mirat, nu-mi venea să cred. Eram în îmbrăcăminte normală, nu aveam echipament sportiv. Am făcut o febră... (râde)

A doua zi, cu o zi înainte de concurs, iar m-am dus și m-am întrecut cu telescaunul. Am scos 24 de minute, cu un minut mai mult din cauza febrei musculare. A treia zi, când a fost concursul, am avut o zi proastă: copilul mic era bolnav, mă durea capul, mă durea burta. Dar tot am alergat, deși n-aveam niciun chef, eram terminat.

Ai mai participat pe urmă la alte concursuri de alergare?

După concursul Red Bull Outrun the Lift din 2022, a doua zi m-am dus la un concurs la Straja, unde am luat locul întâi. Era un concurs de cross și semimaraton și m-am băgat la crossul de 11 kilometri. Am bătut cu 20 de secunde un alergător bun din Alba. Anul ăsta, am fost iar la un concurs la Straja, unde au fost campioni de la cluburi ca Steaua și Dinamo, care numai asta fac. Am ajuns să mă bat cu profesioniștii și am luat locul al treilea, dar au fost numai sportivi buni.

Iacov Boboc e făcut pentru alergarea montană © Tiberiu Hila / Red Bull Content Pool

Cum a fost pentru tine să descoperi că ești atât de bun la alergare montană?

Munca nu mă obosește deloc. Eu fac cât trei oameni - și urcat, și coborât pe schele - sunt foarte rapid. Apoi, când ajung acasă de la muncă, am iarăși o grămadă de treabă: am și o bucată de teren, mai lucrez la mașini, e pasiunea mea să fac multe. Pe munte iar nu obosesc. Urcam pe zi și câte șapte - opt ore. Toți îmi ziceau: „Băi, dar ai inimă de fier în tine?”, dar eu n-o făceam pentru aventură, mergeam cu treabă. Am două Jeep-uri: pe unul îl închiriam, iar cu altul mergeam cu alți oameni la afine. Iar acolo urcam și coboram toată ziua. Îi lăsam pe toți în urmă, mă uitam la ei, nu-mi venea să cred: „Băi, voi vă prefaceți?” „Nu, mă, nu mai putem,” răspundeau ei. (râde)

Cum ți s-a părut ideea întrecerii cu un telescaun la Red Bull Outrun the Lift?

O provocare! Am zis: „Nu mă interesează să iau locul I, II sau III, că vin oameni foarte buni, dar ideea e super tare. Eu vreau să mă întrec cu telescaunul.” Am mai alergat eu înainte, dar una e când alerg eu așa și alta când te măsori cu telescaunul și cu multă lume.

Cum te-ai pregătit diferit anul ăsta față de anul trecut? Anul trecut spuneai că ai alergat traseul de două ori, în cele două zile dinaintea competiției...

Nu am avut niciun antrenament. Am fost doar la două concursuri, cel de la Straja, și încă unul la Hațeg, cu puțin timp înainte de Parâng. Cum nu sunt sportiv de performanță, fac febră la picioare. Însă oricât de obosit aș fi sau chiar dacă am o zi proastă, tot particip.

Alergi de numai un an de zile. La câte competiții ai mers până acum?

La 10-15 și am urcat pe podium la aproape toate. Numai pe unul l-am ratat: am avut o cursă de 26 kilometri la Roșia Montană și în noaptea dinainte am dormit numai o oră; ploua și plângeau copiii în cort. Așa că acolo am luat locul al patrulea. Mi-au înțepenit picioarele și n-am mai putut să alerg ultimii doi kilometri.

Care crezi că sunt atuurile tale având în vedere că nu te antrenezi în mod special pentru rezultatele pe care le obții?

Ambiția! Eu la orice am ambiție. De exemplu, în concursuri, primul kilometru nu am niciun chef să alerg, dar am ambiție și nu mă las. Am și orgoliu: dacă ceva nu iese, fac până-mi iese. Nu știu de unde-mi vine energia asta. Am cheful ăla de lucru... (râde)

Iacov la finiș © Tibi Hila / Red Bull Content Pool

Dacă ai avea stilul de viață al unui alergător profesionist, unde crezi că ai putea ajunge?

Cred că aș fi rachetă! (râde) Tot anul ăsta, când Toma Coconea a dat startul la o competiție la Vulcan, la start au fost cele mai mari pariuri între cine e cel mai bun: eu sau Leonard Mitrică de la Steaua, care e printre cel mai buni alergători montani din România. Mai bine de jumătate din traseu am fost numai cu el, umăr la umăr. A zis că după el nu se ține nimeni și că sunt un sportiv foarte bun. „Tu mă sperii,” așa a zis. Până la urmă el a câștigat, dar a zis că i-a plăcut de mine.

Leonard se antrenează de două ori pe zi și are o alimentație foarte bună și ia tot felul de suplimente. Mi-a zis: „Iacov, dacă tu ai proceda ca mine, ne-ai lua pe toți. Eu mă sperii de tine, mai ales că tu ai și copii; noi n-avem familie, n-avem nimic. Noi numai asta practicăm. Tu ești un fenomen.”

Cum vezi viitorul tău în alergarea montană?

Pentru mine e o plăcere să alerg, mi-e drag, mai ales când văd cupele și diplomele. Și fiul meu e la fel de ambițios ca mine, și el a luat locul întâi la Straja și locul al doilea la Hațeg. Are șapte ani și bate copiii antrenați de cluburi. E ambițios, aleargă foarte mult și nu obosește nici el. Ne încurajăm unul pe altul!

Foarte multă lume mă apreciază că am rezistența asta în mine cu toate că eu nu am echipament s-alerg ca alții. Anul trecut, în cursa de la Straja, am alergat cu crampoane de fotbal și în pantaloni normali. Răzvan Matei, un alergător montan, mi-a zis pe urmă: „Băi, cum se auzeau crampoanele tale când fugeam pe râul forestier, ziceai că ești un cal cu potcoave.”