„Bă, Pieton! A trecut un an de la

Meciul de anul trecut e încă viu în inimile noastre, peste 500 în sală plus

Finala Red Bull re:VERS 2019 - Oliniutză vs Pietonu'

Pietonu’ are nenumărate lupte la activ. Pe lângă titlul de campion al primei ediții Red Bull re:VERS din România, a mai luat trofeul The Hood Movement la Electric Castle 2017 și a ajuns în marea finală Battle MC România. Prin 2012, alături de Batique și Tabac, a pus bazele

Pentru el, ultimul an de la câștigarea Red Bull re:VERS a însemnat o expunere mai mare, iar în curând promite să lanseze un nou album! „Mă bucur că Red Bull re:VERS a dus fenomenul atât de departe! Partea mea preferată au fost rundele finale, cerute de public și juriu. Partea în care ne-am <<încins>> și lumea a apreciat ce putem face. Mi-a placut că am fost <<împinși>> să dăm ce avem mai bun și promovați pe măsură. Red Bull re:VERS e o poveste în care m-aș mai băga oricând, suntem provocați la un battle corect cu arbitrii din domenii diferite, care ne pun la încercare mai mult decât abilitatea de a rima. Anul ăsta, când dăm revanșa, publicul o să aibă parte de profesionalism! Vis a vis de Oliniutză, îl urmăresc mereu ca să știu ce mă așteaptă! E un adversar pe măsură, dar nu pe a mea. 😊 Îmi place pe plan muzical. Ce nu-mi place la el o să auziți la Red Bull re:VERS - Revanșa!”, povestește Pietonu’.

Pentru el, ultimul an de la câștigarea Red Bull re:VERS a însemnat o expunere mai mare, iar în curând promite să lanseze un nou album! „Mă bucur că Red Bull re:VERS a dus fenomenul atât de departe! Partea mea preferată au fost rundele finale, cerute de public și juriu. Partea în care ne-am <<încins>> și lumea a apreciat ce putem face. Mi-a placut că am fost <<împinși>> să dăm ce avem mai bun și promovați pe măsură. Red Bull re:VERS e o poveste în care m-aș mai băga oricând, suntem provocați la un battle corect cu arbitrii din domenii diferite, care ne pun la încercare mai mult decât abilitatea de a rima. Anul ăsta, când dăm revanșa, publicul o să aibă parte de profesionalism! Vis a vis de Oliniutză, îl urmăresc mereu ca să știu ce mă așteaptă! E un adversar pe măsură, dar nu pe a mea. 😊 Îmi place pe plan muzical. Ce nu-mi place la el o să auziți la Red Bull re:VERS - Revanșa!”, povestește Pietonu’.

Pentru el, ultimul an de la câștigarea Red Bull re:VERS a însemnat o expunere mai mare, iar în curând promite să lanseze un nou album! „Mă bucur că Red Bull re:VERS a dus fenomenul atât de departe! Partea mea preferată au fost rundele finale, cerute de public și juriu. Partea în care ne-am <<încins>> și lumea a apreciat ce putem face. Mi-a placut că am fost <<împinși>> să dăm ce avem mai bun și promovați pe măsură. Red Bull re:VERS e o poveste în care m-aș mai băga oricând, suntem provocați la un battle corect cu arbitrii din domenii diferite, care ne pun la încercare mai mult decât abilitatea de a rima. Anul ăsta, când dăm revanșa, publicul o să aibă parte de profesionalism! Vis a vis de Oliniutză, îl urmăresc mereu ca să știu ce mă așteaptă! E un adversar pe măsură, dar nu pe a mea. 😊 Îmi place pe plan muzical. Ce nu-mi place la el o să auziți la Red Bull re:VERS - Revanșa!”, povestește Pietonu’.

Nici Oliniutză nu s-a lăsat mai prejos în ultimul an. A lansat un nou mixtape,

Oliniutză vs Pietonu', Finala Red Bull re:VERS 2019

„La prima ediție Red Bull re:VERS din România mi-a plăcut totul! De la public până la ultimul MC! Organizarea a fost ca la carte, de la sunet până la imagine. Anul trecut am învățat să-mi amintesc că odihna înainte de un battle este esențială și că starea de spirit pe care o ai și pe care o emani poate conta pentru public mai mult decât punchline-urile.

„La prima ediție Red Bull re:VERS din România mi-a plăcut totul! De la public până la ultimul MC! Organizarea a fost ca la carte, de la sunet până la imagine. Anul trecut am învățat să-mi amintesc că odihna înainte de un battle este esențială și că starea de spirit pe care o ai și pe care o emani poate conta pentru public mai mult decât punchline-urile.

„La prima ediție Red Bull re:VERS din România mi-a plăcut totul! De la public până la ultimul MC! Organizarea a fost ca la carte, de la sunet până la imagine. Anul trecut am învățat să-mi amintesc că odihna înainte de un battle este esențială și că starea de spirit pe care o ai și pe care o emani poate conta pentru public mai mult decât punchline-urile.

(mă refer la datul din casă). Pe 21 mai va fi prima oară când voi participa la un battle online. Până acum am făcut doar freestyle la

Cu Pietonu’ ne-am întâlnit și după finala Red Bull re:VERS, la un alt eveniment, unde am cooperat cu rimele și cred că atunci am reușit să-i analizez mai bine tehnica. Lumea trebuie să înțeleagă toată mișcarea asta de battle ca pe un sport și nu ca pe o sursă de ură. Suntem aici să ne jucăm cu rimele, nu să le luam în serios, aici împărtășim aceeași pasiune prin care vedem cine e mai pregătit la momentul oportun.”, spune Oliniutză.

Cu Pietonu’ ne-am întâlnit și după finala Red Bull re:VERS, la un alt eveniment, unde am cooperat cu rimele și cred că atunci am reușit să-i analizez mai bine tehnica. Lumea trebuie să înțeleagă toată mișcarea asta de battle ca pe un sport și nu ca pe o sursă de ură. Suntem aici să ne jucăm cu rimele, nu să le luam în serios, aici împărtășim aceeași pasiune prin care vedem cine e mai pregătit la momentul oportun.”, spune Oliniutză.

Cu Pietonu’ ne-am întâlnit și după finala Red Bull re:VERS, la un alt eveniment, unde am cooperat cu rimele și cred că atunci am reușit să-i analizez mai bine tehnica. Lumea trebuie să înțeleagă toată mișcarea asta de battle ca pe un sport și nu ca pe o sursă de ură. Suntem aici să ne jucăm cu rimele, nu să le luam în serios, aici împărtășim aceeași pasiune prin care vedem cine e mai pregătit la momentul oportun.”, spune Oliniutză.

Mi-a fost teamă să nu fiu prins la mijloc în ploaia de lovituri a concurenților. Am scăpat nevătămat.

Mi-a fost teamă să nu fiu prins la mijloc în ploaia de lovituri a concurenților. Am scăpat nevătămat.

Mi-a fost teamă să nu fiu prins la mijloc în ploaia de lovituri a concurenților. Am scăpat nevătămat.