Connect-R îți spune care sunt „armele” cu care vine la Red Bull SoundClash

Da, îmi aduc aminte de debutul meu, a fost unul cu „bătaie lungă” — eu, după aproape 10 ani de muncă în underground-ul muzicii românești, am reușit să scot un pic capul. Dacă ar fi să-mi fie dor de ceva din vremurile alea ar fi faptul că nu exista informație. Când puneai mâna pe un CD, pe un album de-afară, aveai o bucurie pe care acum nu mai poți s-o ai, pentru că informația e peste tot.

Da, îmi aduc aminte de debutul meu, a fost unul cu „bătaie lungă” — eu, după aproape 10 ani de muncă în underground-ul muzicii românești, am reușit să scot un pic capul. Dacă ar fi să-mi fie dor de ceva din vremurile alea ar fi faptul că nu exista informație. Când puneai mâna pe un CD, pe un album de-afară, aveai o bucurie pe care acum nu mai poți s-o ai, pentru că informația e peste tot.

Da, îmi aduc aminte de debutul meu, a fost unul cu „bătaie lungă” — eu, după aproape 10 ani de muncă în underground-ul muzicii românești, am reușit să scot un pic capul. Dacă ar fi să-mi fie dor de ceva din vremurile alea ar fi faptul că nu exista informație. Când puneai mâna pe un CD, pe un album de-afară, aveai o bucurie pe care acum nu mai poți s-o ai, pentru că informația e peste tot.