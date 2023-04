Vorbim despre o perioadă din trecut, pentru că ultimele două albume au doar lumină. Agresivitatea, de multe ori, se traduce prin darkness, iar faptul că am rămas agresiv nu înseamnă că mai am o notă de darkness. Înainte să fac ultimele două albume, am fost mult într-o zonă mai dark wave. Acum, am foarte multe piese luminoase. De exemplu, am una în italiană care se numește „

”. Piesa asta poate fi ascultată și de cine nu înțelege limba italiană, pentru că transmite. Mai am una similară, pe care-aș putea să o plasez în aceeași zonă, și e românească. Se numește „

” și vorbește despre un băiat și o fată, este extrem de luminoasă.