Descoperă cine va reprezenta România la finala globală Red Bull Tetris

Sute de mii de concurenți din toată lumea, milioane de jocuri jucate la nivel global și tone de nervi întinși la maximum. Cam așa a arătat perioada de calificări la Red Bull Tetris, unul dintre cele mai iubite jocuri din toate timpurile, indiferent de vârstă.

În România, cei mai buni 8 jucători s-au întânit pe 13 noiembrie în finala națională din București, de la Club Apollo 111, și s-au luptat 1 la 1 pentru a câștiga și reprezenta țara la finala globală din Dubai, care va avea loc între 11 - 13 decembrie. O experiență istorică, cu multe surprize și cu primul joc de Tetris adus la realitate prin peste 4000 de drone, în legendarul Dubai Frame.

MCs ai evenimentului - Lorin și Jaxi © Zop

La București, meciurile s-au desfășurat conform Regulilor Oficiale Tetris, dar cu elemente speciale, în stilul Red Bull, inclusiv cu noi efecte pozitive și atacuri negative. Fiecare meci a durat 3 minute — cu excepția cazului în care piesele unui jucător au ajuns sus înainte de durata limită a jocului. Ei au trebuit să joace rapid, să genereze item-uri speciale și să caute Tetriminourile de aur pentru puncte bonus. Obiectivul a fost unul simplu: să fie mai buni decât adversarul și să ajungă în următoarea etapă.

De la studenți, la ingineri chimiști, de la doctoranzi la psihologi, pasionații de IT și gaming care s-au întâlnit în finala națională, deopotrivă fete și băieți, au dat totul pentru victorie. Luptele strânse 1 la 1 au fost comentate de Jaxi și Lorin, MC ai evenimentului. Mai mult, Jaxi, pionier al scenei de gaming românești și cel mai urmărit streamer de CS:GO, a dat microfonul pentru desktop și controller, fiind unul dintre finaliști.

Anca Radu vs. Robert Șofrac © Zop

După o finală strânsă, Anca Radu (27 de ani), psiholog clinician și jucătoare de Tetris de 15 ani, a câștigat cu 2-0 în fața lui Robert Șofrac, doctorand pasionat de IT și gaming. Iată ce-a avut Anca de spus: „Tetris e de multă vreme o pasiune pentru mine. Așa că atunci când Red Bull a venit cu această ocazie, m-am gândit că ar fi super să reprezint scena de gaming din România.

Strategia mea a rămas aceeași de când joc – am pus precizia deasupra tuturor lucrurilor și am vrut să rămân open to learning – adică să-mi dau seama că niciodată nu am jucat prea bine sau că știu tot.

În finala globală din Dubai, îmi doresc să reprezint România cât se poate de bine, humbled, dar pregătită să luăm scoruri extrem de mari și să punem țara asta pe harta mondială.”

Mult succes în finala globală, Anca! © Zop

În cadrul finalei naționale, Anca și-a depășit constant punctajul din calificări și a obținut un scor record în semifinale, de 451.680 de puncte.

Mult succes în Finala Globală Red Bull Tetris, Anca!