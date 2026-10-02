Red Bull Wings Cup: Intră în cursa spre Miami cu EA SPORTS FC™ 27

Dacă EA SPORTS FC™ 27 este jocul în care intri „doar pentru un meci”, acum ai un motiv în plus să pui mâna pe controller. Red Bull Wings Cup este prima competiție globală Red Bull dedicată EA SPORTS FC™ și îi aduce la aceeași linie de start pe gameri din aproape 80 de țări. Iar România este printre ele.
Competiția este construită pentru niveluri diferite de experiență, de la studenți și gameri care joacă din pasiune până la concurenți care știu deja foarte bine ce înseamnă presiunea unui meci decis în ultimele minute.
Există două trasee de calificare către Finala Națională, programată pe 21 noiembrie, iar marea miză este șansa de a reprezenta România în Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami, SUA, în ianuarie 2027.
Ce se joacă la Red Bull Wings Cup?
Competiția se desfășoară în EA SPORTS FC™ 27, însă formatul diferă în funcție de liga în care participi. În Liga Universităților, jucătorii concurează în EA SPORTS FC™ 27 Rush Mode, pe console PlayStation®5, în calificări organizate în campusuri universitare, între 1 octombrie și 6 noiembrie.
În Liga Open, meciurile sunt online. Participanții joacă prin PlayStation Tournaments în EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team, între 28 septembrie și 25 octombrie.
Cu alte cuvinte, înainte să începi cursa trebuie doar să vezi în care dintre cele două ligi te încadrezi.
Liga Universităților: traseul pentru studenți
Ești student și crezi că ai putea face mai mult cu controllerul decât să-ți domini colegii între două cursuri? Atunci, Liga Universităților este traseul tău, dacă ai reședința în România. Liga este destinată studenților din toată țara, iar calificările se joacă pe PlayStation®5 în campusurile din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța. Formatul ales este EA SPORTS FC™ 27 Rush Mode, ceea ce înseamnă meciuri construite în jurul unui ritm rapid și al jocului în echipă. Cei mai buni 8 jucători din calificări avansează direct în Finala Națională.
Liga Open: traseul deschis jucătorilor din România
Nu ești student? Nu înseamnă că stai pe margine. Liga Open este deschisă jucătorilor de peste 18 ani care au reședința în România. Calificările se desfășoară online, prin PlayStation Tournaments, iar participanții intră în competiție cu EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team. Asta înseamnă că poți intra în cursa Red Bull Wings Cup direct din locul în care joci de obicei. Oare din sufragerie? Câștigătorii PlayStation Tournaments se vor duela, pe FACEIT, în calificările cu circuit închis online de pe 31 octombrie.
Cum te înscrii?
În Red Bull Wings Cup există două trasee de calificare: Liga Universităților, dedicată studenților din întreaga țară, și Liga Open, dedicată tuturor pasionaților de EA SPORTS FC™. Te poți înscrie în liga potrivită pentru tine dacă ai peste 18 ani și reședința în România.
După înscriere, urmează calificările specifice fiecărei ligi: în campusuri și pe PlayStation®5 pentru Liga Universităților, respectiv online, prin PlayStation Tournaments, pentru Liga Open.
Prima mare miză: Finala Națională
Pe 21 noiembrie, Red Bull Wings Cup ajunge la Bucharest Gaming Week, în zona partenerului George, primul banking inteligent, inovație BCR. 16 jucători vor intra în Finala Națională: opt calificați din Liga Open și opt din Liga Universităților.
Meciurile se vor desfășura pe monitoare de gaming 4K AGON by AOC, cu o rată de refresh de 144 Hz, special concepute pentru a răspunde cerințelor gamerilor competitivi și pentru a oferi o experiență de joc fluidă și precisă.
Destinația finală? Miami
Campionul național va ajunge în Finala Globală din Miami, programată la începutul anului 2027. Acolo se vor întâlni cei mai buni jucători veniți din calificările desfășurate în aproape 80 de țări, iar competiția va decide primul campion global Red Bull Wings Cup.
În paralel cu turneul, dozele Red Bull Wings Cup oferă acces la recompense în EA SPORTS FC™ 27. Codul unic de 8 caractere, disponibil sub cheița fiecărei doze, poate fi introdus pe platforma EA SPORTS pentru a debloca 250 de puncte de sezon, echipamentul Red Bull Wings Cup și un jucător împrumutat pentru șapte meciuri. Toate detaliile sunt disponibile pe redbull.ro/wingscup.
În plus, gamerii pot participa la competiția Red Bull Wings Cup Challenge, unde trebuie să joace, pe console, în modul Squad Battles și să înscrie cât mai multe goluri în 10 meciuri utilizând echipamentul Red Bull Wings Cup. Cel mai bun jucător din această etapă câștigă o invitație la Finala Globală Red Bull Wings din Miami, unde va participa ca spectator.
Red Bull Wings Cup este organizat în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation® Tournaments și transformă o experiență pe care milioane de oameni o joacă deja într-un traseu competitiv care poate începe de acasă sau din campus și se poate termina pe scena unei finale globale.
Așa că, dacă EA SPORTS FC™ 27 este terenul tău, întrebarea e simplă: cât de departe poți ajunge?
Devino parte din experiența Red Bull Wings Cup. Înscrierile sunt acum deschise, iar toate informațiile despre competiție, inclusiv regulamentul și condițiile de participare, sunt disponibile pe Red Bull Wings Cup Romania.