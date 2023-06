Red Bull X-Alps este cea mai grea cursă de aventură din lume. Este o bătălie înverșunată peste Alpi, care durează aproape două săptămâni. Zilnic, 32 de sportivi zboară cu parapanta pe distanțe de până la 150km, fac drumeții în care pot aduna și 4.000m diferență de nivel și aleargă până la 100km.

Așadar, Red Bull X-Alps nu este doar un test incredibil de rezistență fizică, dar a devenit recunoscut drept testul suprem pentru cei mai buni sportivi de aventură, femei și bărbați, din lume. Cursa a fost creată în 2003 de regretatul aventurier Hannes Arch și de atunci a avut loc o dată la doi ani. Ediția din 2023 va marca cea de-a 20-a aniversare a cursei legendare. Ea va debuta pe 8 iunie, în Kirchberg, cu Prologul, iar pe 11 iunie se va da startul în Kitzbuhel. Participanții trebuie să treacă linia de finiș de pe lacul Zell am See până cel mai târziu 23 iunie.

Cu această ocazie, Toma Coconea , singurul participant la toate edițiile Red Bull X-Alps, revine pentru a 11-a oară pe crestele Alpilor. Având anduranța, tenacitatea, gândirea strategică și experiența de partea lui, sportivul va câștiga din nou inimile tuturor.

Am vorbit cu Toma Coconea înainte de plecarea în Austria și-am aflat ce înseamnă pentru el să participe din nou la această cursă.

Toma Coconea © Zooom Productions / Red Bull Content Pool

Ce înseamnă să fii singurul sportiv care a participat la toate edițiile și cum aștepți ediția de anul acesta?

Mă simt onorat și flatat de respectul pe care-l primesc. Și la competiții, și la briefing-uri, și la start, peste tot. La început eram considerat un fel de ”crazy man”, dar acum, 20 de ani mai târziu, mă simt foarte respectat. În ultimele două-trei ediții am avut o statistică foarte bună de zbor, am fost în top 10 sportivi din acest punct de vedere. Am mai multă răbdare, înțelepciune și experiență și toate își spun cuvântul. De aceea, toți îmi zic ”legendarul Toma Coconea”.

I-am motivat pe foarte mulți să se apuce de mișcare, de sport, și asta m-a încurajat și m-a făcut să simt că trebuie să duc ștafeta Red Bull X-Alps cât pot de mult. Toma Coconea

Ce te-a motivat să repeți timp de 20 de ani experiența Red Bull X-Alps?

Prin modul meu de viață, competiția mi s-a potrivit ca o mănușă. Alergam foarte mult pe munte, făceam alpinism, zburam cu parapanta. Când am văzut mixul din competiția asta, mi s-a părut o olimpiadă personală. Mi-au plăcut atmosfera, organizarea, cum mă motivau oamenii și mă urmăreau. În plus, de-a lungul carierei mele, s-au întâmplat tot felul de lucruri prin care i-am motivat pe foarte mulți să se apuce de mișcare, de sport, și asta m-a încurajat și m-a făcut să simt că trebuie să duc ștafeta cât pot de mult. Așa am simțit eu.

Despre prima ediție am aflat în 2003, când un prieten a descoperit competiția și mi-a spus: „Toma, o să-ți vină ca o mănușă. Oare reușim să ne înscriem?” Am depus CV-ul în calitate de campion național la zborul cu parapanta. Dar, când am aflat că printre cei 17 piloți selectați la prima ediție sunt campioni europeni și campioni mondiali, m-am simțit mic. Simțeam că pot, dar nu aveam încrederea necesară în mine!

Toma Coconea a parcurs 590,84 kilometri în alergare în 2019 © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Văd și azi și niste clipuri din 2003, de pe ghețarul Dachstein, cu interviurile dinainte de start. Mă uitam la mine, cel de atunci, și vedeam cât eram de timorat și de neîncrezător, dar și pregătit. Eram pregătit psihic, dar nu aveam încredere în mine. Încrederea în mine a venit la câteva ore de la start. La ora 14:00 s-a dat startul de pe ghețarul Dachstein, unde ne filma elicopterul de la Euronews și ziceau că ”acești 17 piloți vor pleca într-un proiect care va fi sau nu va fi posibil”. A fost un start impresionant! La ora 18:00 - 19:00, când am aterizat aproape de Zell am See, eram printre primii și atunci m-a sunat suporterul meu și mi-a zis: ”Toma, ai zburat super! Ești poziționat bine!” Pentru mine, atunci a început cursa, atunci mi-am confirmat că se poate.

Țin minte că tot atunci am făcut o alergare de vreo 60km, până seara târziu. Eram poziționat bine, și organizatorii, care poate aveau o reținere la început, că nu stiau foarte multe despre mine la nivel de condiție fizică sau de zbor, au primit confirmarea, chiar din prima zi, că pot să fac o surpriză frumoasă în cursă.

Toma Coconea într-una din rarele sale pauze la ediția din 2016 © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

La toate edițiile ți-ai dorit să reușești un loc întâi. Încă mai ai acest vis?

Având în vedere nivelul la care a ajuns cursa azi, obiectivul meu este să mă văd aterizat, indiferent de poziția ocupată, pe salteaua de la Zell am See (n.red. concurenții aterizează cu parapanta pe lac). După toți anii aceștia de participare, cred că cine ajunge la final este un învingător. Mai ales că, în general, dintre cei 30 de sportivi, media a fost de 10 care au trecut linia de sosire. E un lucru mare să ajungi la finiș acum. Eu clar îmi doresc încă locul întâi și voi lupta până-n ultimul ceas să fiu pe o poziție fruntașă, dar, cum ziceam, obiectivul meu să ajung la Zell am See.

După atâta timp, cunosc destul de bine Alpii și văd cursa cu alți ochi: știu când să am răbdare, știu când să mă grăbesc. Față de alte ediții, și emoțiile sunt diferite: sunt mult mai calm decât înainte. Toma Coconea

Cum a evoluat cursa din punctul tău de vedere în toți acești ani?

Cursa a devenit mai competititvă. Pe lângă sportivii care sunt din ce în ce mai bine pregătiți, nivelul, cu totul, a crescut foarte mult. Chiar dacă este mai lungă și mai tehnică cursa, asta nu mă dezavantajează, fiindcă am experiență și nu mai fac greșeli majore. După atâta timp, cunosc destul de bine Alpii și văd cursa cu alți ochi: știu când să am răbdare, știu când să mă grăbesc. Față de alte ediții, și emoțiile sunt diferite: sunt mult mai calm decât înainte.

Toma Coconea: fața lui spune totul © Olivier Laugero/Red Bull Content Pool

În ce fel te-a ajutat cursa să te maturizezi ca sportiv și ca om?

Ca sportiv, m-a ajutat să cresc nivelul de performanță de la o ediție la alta: și partea tehnică de zbor, și partea fizică. Chiar dacă am aproape 50 de ani, eu nu mă simt de 50 de ani. M-a făcut să fiu perseverent, să fac sport mult și asta m-a ajutat. Mă simt mult mai tânăr, chiar dacă mi se zice: ”Băi, sigur trebuie să ai multă uzură, cu munca și kilometrii pe care-i ai în toată activitatea de 20 de ani.” Clar, după mulți ani de performanță, sunt lucruri pe care le resimți în corp. Dar eu, din contră, simt că toată perioada asta m-a ajutat să mă mențin.

În viață, m-a ajutat să fiu mai ambițios, mai competitiv. Nu am crezut niciodată că există ”imposibil” – poate să fie posibil orice. Motto-ul meu e: ”Nimic nu e greu, nimic nu e ușor, totul e posibil!”. Asta s-a reflectat și-n proiectul meu cu pensiunea: nu credeam vreodată că reușesc s-o termin, dar am fost perseverent, am avut răbdare, ăla a fost visul meu, scopul meu, și l-am realizat. Așa și cu competiția: de multe ori, poate eram prea în spate și nu mai credea nimeni că recuperez și că voi ajunge la final și, până la urmă, ajungeam. Competiția m-a ajutat foarte mult în modul de gândire, în viața de zi cu zi.

Crezi că vei mai participa și la ediția din 2025 a Red Bull X-Alps?

Nu mi-am propus asta. Eu am zis că asta va fi ultima mea ediție. Dar dacă mă simt bine de tot fizic și sunt bine și din alte puncte de vedere, s-ar putea să mă răzgândesc. (râde). Totul va depinde de cum mă simt în momentul respectiv. În doi ani se pot schimba multe.

Mastermind-ul din spate: Toma Coconea © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Urmărește-l din 11 iunie pe Toma Coconea în cursa Red Bull X-Alps cu ajutorul Live Tracking-ului și află în orice moment în ce loc și pe ce poziție se află.