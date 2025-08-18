Cum noul motor de F1 al Red Bull și Ford ar putea asigura succesul

Sezonul de Formula 1 din 2026 se va desfășura după un nou set de reguli, care pun mai mult accent pe puterea pură a motorului. Pentru Oracle Red Bull Racing, aceasta reprezintă o provocare deosebit de mare: echipa are o istorie de care este mândră în construirea celor mai bune șasiuri de pe grilă, de obicei dotate cu un pachet aerodinamic complet pentru a maximiza forța de apăsare și aderența.

A avea o mașină extrem de rapidă în viraje le-a permis piloților precum Max Verstappen, Sebastian Vettel și Daniel Ricciardo să obțină victorii chiar și împotriva unor mașini cu mai mulți cai putere.

Max Verstappen și Laurent Mekies în garajul Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dar nu a fost întotdeauna ușor pentru echipa din Milton Keynes. În 2014, un nou set de reguli a anulat practic aerodinamica lor de top, iar unitatea de motor Renault folosită de acea generație de mașini Red Bull era lipsită de putere. A urmat o perioadă de câțiva ani în care Red Bull Racing s-a bucurat de victorii ocazionale, dar nu de suficientă consistență pentru a lupta pentru un campionat mondial. Situația s-a schimbat în 2021 și, în 2022, odată cu revenirea aerodinamicii bazate pe efectul de sol, Oracle Red Bull Racing a dominat Formula 1 în două sezoane consecutive, doborând recorduri.

Nu a fost o coincidență faptul că Red Bull începuse și fabricarea propriilor motoare, preluând controlul asupra destinului lor în loc să rămână client al unui furnizor de motoare.

01 De ce a început Red Bull să își fabrice propriile motoare?

Până în 2021, Red Bull Racing și echipa din Faenza își construiau propriul șasiu, iar Ferrari, Cosworth, Renault și Honda furnizau unitatea de putere. Totuși, dezavantajul era că acei producători puteau să alimenteze și alte echipe sau propriile echipe de uzină. Între timp, echipele de uzină aveau avantajul de a proiecta un șasiu în jurul unui motor construit după specificațiile proprii.

În 2021, Red Bull a preluat controlul asupra destinului său prin înființarea Red Bull Powertrains și a început să construiască unități de putere pornind de la un design existent de la Honda, utilizat de Red Bull Racing și Racing Bulls de-a lungul acestui deceniu. Însă înghețarea dezvoltării motoarelor impusă de FIA a însemnat că nu puteau investi timp în găsirea unor modalități de a inova unitatea de putere pentru a obține mai multă performanță.

Însă, în 2023, Red Bull Powertrains a format un nou parteneriat interesant cu Ford pentru a dezvolta următoarea generație de unități de putere, menită să ducă Red Bull Racing și Racing Bulls în fruntea plutonului. În 2026, Red Bull va face istorie ca prima echipă de F1 care trece de la fabricarea șasiurilor la dezvoltarea propriilor unități de putere.

Red Bull Racing se îndreaptă spre o nouă eră a F1 în 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Red Bull Powertrains și Ford lucrează în parteneriat

La fel ca Oracle Red Bull Racing, Ford se mândrește cu o moștenire impecabilă în Formula 1. Asemenea legendarului motor Offenhauser „Offy”, puternicul Ford Cosworth DFV ocupă un loc rar în istoria motorsportului, propulsând o întreagă pleiadă de piloți de F1 către 155 de victorii între 1967 și 1985. Puternic, fiabil și accesibil, DFV a oferit generațiilor de echipe F1 o fiabilitate „plug-and-play”.

Ford a înființat, de asemenea, echipa Stewart Grand Prix în anii ’90, care s-a transformat în Jaguar Racing înainte de a deveni, în cele din urmă, punctul de plecare pentru Red Bull Racing în 2005. Acum, puterea Ovalului Albastru revine în Formula 1 pentru a propulsa o nouă generație de mașini mai curate și mai verzi.

03 Cât de complicate sunt aceste motoare noi?

La fel ca motoarele existente, aceste noi unități de putere hibride turbo își generează performanța atât din arderea internă tradițională, cât și din sistemele de recuperare ale energiei, precum frânele. Însă cerințele sunt mult mai stricte: trebuie să producă peste 1000 CP folosind mai puțin combustibil, iar jumătate din această putere trebuie să fie energie electrică – de trei ori mai multă putere electrică decât unitățile anterioare.

Funcționând exclusiv pe combustibili sustenabili – fără a arde combustibili fosili – ele vor fi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon și vor consuma mai puțin de jumătate din combustibilul utilizat în 2013. De asemenea, trebuie să fie durabile, deoarece echipele au la dispoziție doar trei unități per mașină pentru un sezon întreg. Dacă acestea cedează, echipele primesc o penalizare pe grilă. Presiunea este uriașă pentru ca echipele să dezvolte o unitate de putere mai economică, mai sustenabilă și mai performantă decât motorul pe care îl înlocuiește.

Laurent Mekies, șeful echipei Oracle Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 De ce introduce F1 o nouă generație de motoare?

F1 este condusă de tehnologie, iar dezvoltarea acestor noi motoare hibride reprezintă o prioritate pentru constructorii auto din întreaga lume. Cunoștințele dobândite din utilizarea motoarelor în F1 vor fi aplicate la construirea mașinilor viitorului. Explozia de interes pentru F1 ca sport, ca serial de streaming și acum ca film aduce, de asemenea, noi investiții în campionatul mondial.

„Când am văzut ce se întâmplă în Formula 1 cu reglementările tehnice, am realizat că erau foarte aliniate, oferindu-ne o oportunitate mai mare de a contribui și de a învăța partea de inovație și transfer tehnologic”, spune Mark Rushbrook, șeful diviziei de Motorsport a Ford. „Dar, desigur, și sănătatea sportului, popularitatea globală și diversitatea audienței.”

Pe lângă Ford, din 2026, Audi se va alătura unei grile deja alimentate de Mercedes, Ferrari și Honda. Până la sfârșitul deceniului, Cadillac se așteaptă să-și construiască propriile motoare.

Dar lucrurile sunt departe de a fi simple: Renault părăsește sportul, întrucât chiar și propria echipă Alpine a ales să folosească motoare Mercedes.

Fabrica Red Bull Powertrains din Milton Keynes © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Construirea de la zero a sistemelor de propulsie Red Bull

Deși a avut succes ca echipă de F1, Red Bull nu dispunea de forța tehnică sau de baza de cunoștințe a rivalilor săi producători pentru fabricarea unităților de putere. Ei l-au recrutat pe Ben Hodgkinson ca director tehnic al Red Bull Powertrains. Acesta este secondat de încă cinci experți care vor supraveghea linia de producție: Steve Blewett, director de producție; Omid Mostaghimi, inginer-șef, electronică și recuperare de energie; Pip Clode, șef al designului mecanic pentru sistemele de recuperare a energiei; Anton Mayo, șef al designului unităților de putere cu combustie; și Steve Brodie, responsabil al operațiunilor pentru motoarele cu combustie.

Red Bull Powertrains funcționează într-o fabrică de 465 m² construită special, aflată în același campus cu Red Bull Racing. Racing Bulls operează acum din fabrica lor din Faenza și dintr-o nouă locație în același campus, după ce și-au depășit sediul din apropiere, de la Bicester.

Li se vor alătura experți de la Ford, care vor oferi expertiză tehnică în domenii precum dezvoltarea motoarelor cu combustie, tehnologia celulelor de baterii și a motoarelor electrice, software-ul de control al unităților de putere și analiza datelor.

Împreună, acest lucru înseamnă că o cantitate formidabilă de expertiză în curse este concentrată în acest colț al Buckinghamshire-ului, în timp ce echipele își concentrează din ce în ce mai mult eforturile pe construirea pentru sezonul următor.

Grégoire Munster pune la încercare modelul M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Chloe Chambers în IMSA Mustang Challenge © Bob Chapman/Red Bull Content Pool Puternica mașină de teren, Ford Raptor T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Ford E-Transit Supervan al lui Romain Dumas a fost un pachet surpriză © Alex Carmichael/Carwow/Red Bull Content Pool

06 Un parteneriat care duce sporturile cu motor la noi niveluri

Aceasta este o colaborare care depășește cu mult următorul sezon de F1 și aduce împreună Ford și Red Bull Motorsport în numeroase alte proiecte, inclusiv Raliul Dakar și cursele de tip time trial cu impresionantul Ford SuperVan 4.2, care a cucerit deja Pike’s Peak International Hill Climb. În plus, există și WRC cu M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1, cursa de 24 de ore de la Le Mans și NASCAR.

Noul Program Red Bull Ford Academy o sprijină pe pilotul Chloe Chambers în F1 Academy și i-a oferit șansa să își testeze abilitățile în IMSA Mustang Challenge.

„Aceasta este o etapă extrem de interesantă în istoria Ford,” a declarat Jim Farley, CEO al Ford Motor Company. „În ultimii 20 de ani, Red Bull a reușit să schimbe peisajul Formulei 1 și a făcut acest lucru prin hotărârea de a aborda lucrurile diferit, o filosofie care se reflectă pe deplin în parteneriatul Red Bull Ford Powertrains și în sponsorizarea principală a Programului Red Bull Ford Academy.”